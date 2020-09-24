RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 873874875876
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:в Києві подібне добро за 10куїв за смарт 15м2

Кухня шоли? А тож с бассейном :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33190
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2630 раз.
Подякували: 3902 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:17

clientage
я вот читаю, и дупля не отбиваю)))
люди не умеют читать, видеть, думать.
вот пишу, что оливковое масло 24 лиры -это 88 грн 1 литр,
а он хвастает, что 20% оливкового в подсолнечном- дешевле- всего 70 грн.
ему показывают, что дом с полной инфрастуктурой стоит порядка 70 000 дол, он показывает смарт голые стены за 10 000.
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 140
З нами з: 19.12.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  djbnd777 написав:ему показывают, что дом с полной инфрастуктурой стоит порядка 70 000 дол, он показывает смарт голые стены за 10 000.

Так у многих просто хотелки разные.
Кому-то бассик нужен, а кто-то готов от тёщи сбежать и в голые но свои стены с матрацем на полу... ну тааак, до 1го прострела радикулита в пояснице... в 30-то лет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33190
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2630 раз.
Подякували: 3902 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:26

  djbnd777 написав:clientage
я вот читаю, и дупля не отбиваю)))
люди не умеют читать, видеть, думать.
вот пишу, что оливковое масло 24 лиры -это 88 грн 1 литр,
а он хвастает, что 20% оливкового в подсолнечном- дешевле- всего 70 грн.
ему показывают, что дом с полной инфрастуктурой стоит порядка 70 000 дол, он показывает смарт голые стены за 10 000.

це тобі так здається
он хвастает
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22525
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1668 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:16

Вивчаємо "Три Закони Акурта".
Вдень +20. Періодично сонячно. Сухо.
Зображення
По сухих дорогах Анталії роз"їзджають авто з номерами реєстрaції Great Britain.
Зображення
Їде англієць дуже обережно - руль же не як у всіх нормальних людей... Але ну дуже йому кортіло попасти в сонячну Анталію... Получилося...
Біля супермаркета МЕТРО на парковці авто української реєстрації - війшов дядько - а я возьми та й ляпни: "Привіт українцям!" Його аж перекосило - подивився я - а номери серії АНХХХХ...
Зрозуміло...

P.S. Будинок на фото ліворуч - один з трьох на одній території. В квітні 2018 року тут хотів купити квартиру на поверсі 9 (реально чудовий вид на море) мій приятель - але ціна була зависока - за "1+1" - здається 320 000 лір (долар був тоді 4,52, тобо 320000/4,52=70 500$. Це без ріелторів та посередників - на першому поверсі працював Офіс продажу напряму.
Вже давно там нічого не продається.
Там комплекс дуже дуже файний: підземний паркінг, велетенський плавальний басейн, поля для баскетболу, і все всюди "вилизано як язиком"...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5188
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1967 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 873874875876
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kostia, zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 125, 126, 127
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1264 166113
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 гру, 2020 14:04
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 593, 594, 595
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5945 699101
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 гру, 2020 13:21
Bolt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8112
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.