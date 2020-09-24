Кухня шоли? А тож с бассейном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:17
clientage
я вот читаю, и дупля не отбиваю)))
люди не умеют читать, видеть, думать.
вот пишу, что оливковое масло 24 лиры -это 88 грн 1 литр,
а он хвастает, что 20% оливкового в подсолнечном- дешевле- всего 70 грн.
ему показывают, что дом с полной инфрастуктурой стоит порядка 70 000 дол, он показывает смарт голые стены за 10 000.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:26
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так у многих просто хотелки разные.
Кому-то бассик нужен, а кто-то готов от тёщи сбежать и в голые но свои стены с матрацем на полу... ну тааак, до 1го прострела радикулита в пояснице... в 30-то лет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:26
це тобі так здається
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:16
Вивчаємо "Три Закони Акурта".
Вдень +20. Періодично сонячно. Сухо.
По сухих дорогах Анталії роз"їзджають авто з номерами реєстрaції Great Britain.
Їде англієць дуже обережно - руль же не як у всіх нормальних людей... Але ну дуже йому кортіло попасти в сонячну Анталію... Получилося...
Біля супермаркета МЕТРО на парковці авто української реєстрації - війшов дядько - а я возьми та й ляпни: "Привіт українцям!" Його аж перекосило - подивився я - а номери серії АНХХХХ...
Зрозуміло...
P.S. Будинок на фото ліворуч - один з трьох на одній території. В квітні 2018 року тут хотів купити квартиру на поверсі 9 (реально чудовий вид на море) мій приятель - але ціна була зависока - за "1+1" - здається 320 000 лір (долар був тоді 4,52, тобо 320000/4,52=70 500$. Це без ріелторів та посередників - на першому поверсі працював Офіс продажу напряму.
Вже давно там нічого не продається.
Там комплекс дуже дуже файний: підземний паркінг, велетенський плавальний басейн, поля для баскетболу, і все всюди "вилизано як язиком"...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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