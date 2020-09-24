Кухня шоли? А тож с бассейном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:17
clientage
я вот читаю, и дупля не отбиваю)))
люди не умеют читать, видеть, думать.
вот пишу, что оливковое масло 24 лиры -это 88 грн 1 литр,
а он хвастает, что 20% оливкового в подсолнечном- дешевле- всего 70 грн.
ему показывают, что дом с полной инфрастуктурой стоит порядка 70 000 дол, он показывает смарт голые стены за 10 000.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:26
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так у многих просто хотелки разные.
Кому-то бассик нужен, а кто-то готов от тёщи сбежать и в голые но свои стены с матрацем на полу... ну тааак, до 1го прострела радикулита в пояснице... в 30-то лет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:16
Вивчаємо "Три Закони Акурта".
Вдень +20. Періодично сонячно. Сухо.
По сухих дорогах Анталії роз"їзджають авто з номерами реєстрaції Great Britain.
Їде англієць дуже обережно - руль же не як у всіх нормальних людей... Але ну дуже йому кортіло попасти в сонячну Анталію... Получилося...
Біля супермаркета МЕТРО на парковці авто української реєстрації - війшов дядько - а я возьми та й ляпни: "Привіт українцям!" Його аж перекосило - подивився я - а номери серії АНХХХХ...
Зрозуміло...
P.S. Будинок на фото ліворуч - один з трьох на одній території. В квітні 2018 року тут хотів купити квартиру на поверсі 9 (реально чудовий вид на море) мій приятель - але ціна була зависока - за "1+1" - здається 320 000 лір (долар був тоді 4,52, тобо 320000/4,52=70 500$. Це без ріелторів та посередників - на першому поверсі працював Офіс продажу напряму.
Вже давно там нічого не продається.
Там комплекс дуже дуже файний: підземний паркінг, велетенський плавальний басейн, поля для баскетболу, і все всюди "вилизано як язиком"...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Львів...
вчора зранку страшна ожеледиця, дикі корки на дорогах, купа битих машин, потім попустило, дрібний дощ
сьогодні періодично дощить, калюжі, залишки брудного снігу, болото, неприємно, сиро, вітер...
від туги рятує Львівське різдвяне 4,4% і Ezequiel Arias
Limbo Episode 20 (легка пляжна музика)
Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:49
Класно!
Сьогодні в МЕТРО просто шоу було - в нас же з 21-00 п"ятниці до 05-00 понеділка - "Комендантська година" - 56 годин перегляду серіалів - то купа авто - купа людей (правда всі каси працюють - черг майже не було) - таряться не по-децки:
- риба свіжа - десь 30 видів - найдешевший оселедець по 15 лір - приблизно по 54 гривні - тут оселедець тільки свіжий. Не солоний.
- м"ясо - наче спеціально - знижки на яловичину і баранину - стейки антрекоти вирізка - відбивні - беруть все підряд...
- і пиво - пиво - пиво - пиво... упаковками...
А ось французькі та італійські вина не брали... Дурні... тільки я один і купив...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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