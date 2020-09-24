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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 873874875876
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:в Києві подібне добро за 10куїв за смарт 15м2

Кухня шоли? А тож с бассейном :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:17

clientage
я вот читаю, и дупля не отбиваю)))
люди не умеют читать, видеть, думать.
вот пишу, что оливковое масло 24 лиры -это 88 грн 1 литр,
а он хвастает, что 20% оливкового в подсолнечном- дешевле- всего 70 грн.
ему показывают, что дом с полной инфрастуктурой стоит порядка 70 000 дол, он показывает смарт голые стены за 10 000.
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  djbnd777 написав:ему показывают, что дом с полной инфрастуктурой стоит порядка 70 000 дол, он показывает смарт голые стены за 10 000.

Так у многих просто хотелки разные.
Кому-то бассик нужен, а кто-то готов от тёщи сбежать и в голые но свои стены с матрацем на полу... ну тааак, до 1го прострела радикулита в пояснице... в 30-то лет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:16

Вивчаємо "Три Закони Акурта".
Вдень +20. Періодично сонячно. Сухо.
Зображення
По сухих дорогах Анталії роз"їзджають авто з номерами реєстрaції Great Britain.
Зображення
Їде англієць дуже обережно - руль же не як у всіх нормальних людей... Але ну дуже йому кортіло попасти в сонячну Анталію... Получилося...
Біля супермаркета МЕТРО на парковці авто української реєстрації - війшов дядько - а я возьми та й ляпни: "Привіт українцям!" Його аж перекосило - подивився я - а номери серії АНХХХХ...
Зрозуміло...

P.S. Будинок на фото ліворуч - один з трьох на одній території. В квітні 2018 року тут хотів купити квартиру на поверсі 9 (реально чудовий вид на море) мій приятель - але ціна була зависока - за "1+1" - здається 320 000 лір (долар був тоді 4,52, тобо 320000/4,52=70 500$. Це без ріелторів та посередників - на першому поверсі працював Офіс продажу напряму.
Вже давно там нічого не продається.
Там комплекс дуже дуже файний: підземний паркінг, велетенський плавальний басейн, поля для баскетболу, і все всюди "вилизано як язиком"...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Вдень +20. Періодично сонячно. Сухо.


Львів...
вчора зранку страшна ожеледиця, дикі корки на дорогах, купа битих машин, потім попустило, дрібний дощ
сьогодні періодично дощить, калюжі, залишки брудного снігу, болото, неприємно, сиро, вітер...
від туги рятує Львівське різдвяне 4,4% :D і Ezequiel Arias
Limbo Episode 20 (легка пляжна музика)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

порівння цін деякі міста України та Анталія

Вінниця
https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Turkey&city1=Antalya&country2=Ukraine&city2=Vinnytsia
Тернопіль
https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Turkey&city1=Antalya&country2=Ukraine&city2=Ternopil

А Львів вже "дороге" місто
https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Turkey&city1=Antalya&country2=Ukraine&city2=Lviv

Ірпінь теж
https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Turkey&city1=Antalya&country2=Ukraine&city2=Irpin
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:16

Вивчаємо "Три Закони Акурта"

Анталія. 12 грудня.
Вночі на вулиці сухо та спокійно, +15.
Вночі на відкритому балконі +17;
В квартирі без застосування будь-яких засобів опалення +20,9.
Вдень прогнозують +18.

В ці дні продовжується модернізація гірськолижного центра Saklіkent - 40 км від будинка топік-стартера:
- пройшла заміна на новий - трос 2-х крісельного витяга, який піднімає лижників та сноубордистів з висоти 1890 м на висоту 2 400 м (!!!) над рівнем моря.
- на новий трос підвісили кабіни витягу та зробили тестові запуски.
Фото вчора:
Зображення
- 11 грудня розпочали заміну на нові троси бугельних підйомників (2 бугеля, 1 - на висоту 2100 м, другий на висоту 1900 м).
- змонтували нові турнікети для пропуску відвідувачів за електронними квитками.
- проведено косметичний ремонт готелю гірськолижного центра.
- проведено оновлення паркувального майданчика (в"ізд для відвідувачів з лижами або бордами та паркування - безкоштовне).
В сезоні 2019/2020 топік-стартер катався на лижах в цьому центрі з 20 січня по 07 березня - кожні 2-3 дні.
Ціни на прокат лиж або сноубордів - 100 лір (360 гривень).
Ціна на ski-pass на день - 85 лір (приблизно 310 гривень)
Докладно тут:
https://www.saklikentim.com/lang/en/sak ... ritasi.asp
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:28

  akurt написав:В сезоні 2019/2020 топік-стартер катався на лижах в цьому центрі з 20 січня по 07 березня - кожні 2-3 дні.
Ціни на прокат лиж або сноубордів - 100 лір (360 гривень).
Ціна на ski-pass на день - 85 лір (приблизно 310 гривень)
Докладно тут:
https://www.saklikentim.com/lang/en/sak ... ritasi.asp


Одним из главных очагов распространения ковида в Европе были горнолыжные курорты
viewtopic.php?p=5116472#p5116472
Хі хі
https://covid19.saglik.gov.tr/EN-69532/ ... table.html
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:49

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:В сезоні 2019/2020 топік-стартер катався на лижах в цьому центрі з 20 січня по 07 березня - кожні 2-3 дні.
Ціни на прокат лиж або сноубордів - 100 лір (360 гривень).
Ціна на ski-pass на день - 85 лір (приблизно 310 гривень)
Докладно тут:
https://www.saklikentim.com/lang/en/sak ... ritasi.asp


Одним из главных очагов распространения ковида в Европе были горнолыжные курорты
viewtopic.php?p=5116472#p5116472
Хі хі
https://covid19.saglik.gov.tr/EN-69532/ ... table.html

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