Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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По данным на 9/12 выявленных случаев итого - 558,5 тыс. На 10/12 - 1748,5 тыс. Разница за сутки 1 млн 290 тыс. На вчера МОЗ обновило список зеленых и красных стран на след неделю. Турция зеленая с показателем 102,33.
Гарантирую, что в след пятницу Турция станет огненно красной с показателем 1100 +-
Лично я не представляю, что будет в горнолыжном центре Буковель в этом сезоне. Итак на трассах полно тех, кого называют "ломы", но в условиях, когда для украинцев закрыты все страны ЕС - вАще не представляю... На что стоит обратить внимание в Турции: на то, что отель получил Сертификат безопасности. Например, сегодня в 11-00 один из наших форумчан, который провел чудесную - я думаю - и удачную - я НЕ СОМНЕВАЮСЬ - неделю в Анталии, размещался в очень даже престижном и безопасном отеле на первой линии пляжа Коньяалты - Sea Life 5*. Так вот нюансы: мы назначили обоюдную встречу в холле отеля. При попытке моей попасть в холл отеля у меня попросили предъявить внутритурецкий код безопасности HES-code. Его нужно получить с помощью приложения на смартфоне или путем отправки СМС-сообщения на определенный номер. Указывается фамилия, номер паспорта, гражданство, год рождения. Приходит ответ. Он прийдет, только если данный гражданин НИГДЕ в мире и в Турции "не засветился" с коронавирусом. Не попал ни в как базу данных и нигде не лечился. После того, как я получил на глазах у охраны этот код и предъявил паспорт - только тогда меня впустили холл отеля. Это сделано для того, чтобы в отель не попали лица, которые имеют какое-то (НЕ ДАЙ БОГ) отношение к коронавирусу. В январе-марте ожидается бум туристов их Украины в центре Турции - в городе Кайсери - открыты авиарейсы почти из всех городов. Рекомендую выбирать отели, которые имеют Сертификат безопасности. Сертификат ALLSAFE, разработанный совместно с Bureau Veritas представляет новые протоколы и стандарты повышенной чистоты и гарантирует, что все меры соблюдены в отелях, например, группы Accor.
Для меня и у моих друзей, которые прилетят из Харькова, Запорожья и Днепра, забронирован отель IBIS - он имеет такой сертификат. Бронирование здесь: https://all.accor.com/ssr/app/accor/hot ... plus=false Обратите внимание на отель 4 звезды их же группы отелей - он дороже, но... 4 звезды...
P.S. Для TUR. Когда что-то гарантируете народу страны (которая на сегодня ЕДИНСТВЕННЫЙ надежный союзник Украины, партнер в экономике и в защите от нападения от внешних врагов) - как-то: чума, оспа, холера, "Свининой грипп", коронавирус, Эбола, СПИД, туберкулез - хоть чуть-чуть думайте головой. Ну, в смысле, мозгами...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 гру, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Лично я не представляю, что будет в горнолыжном центре Буковель в этом сезоне.
Заплутались хмари в смереках, Влилися туманами в ніч. Ми йдемо високо й далеко Вітрам і стихіям навстріч. Позаду лишилася втома І міст асфальтова тюрма. Мабуть, в нас таки не всі вдома, Бо нас нині вдома нема! Ми знову на стежці ведмежій, Де крешуть з небес ковалі. Вечірню заграву-пожежу Роздмухує Той, що в скалі. Із сонцем і ми одпочинем, А рано в дорогу нам час, Бо сині карпатські вершини Давно вже чекають на нас!!!
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Що там, змерз? То от безделия и безнадёги. Работай тут, согреешься. У нас на ветке весело, информативно и классно!
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Ну а альтруиста - риелтора, который остро реагирует на любую "не очень" информацию по Турции, и искать не надо Коментарии по заметке альтруиста Акурт : По законам Турции отели без "сертификата безопасности" не имеют право работать! Искать их не надо отдельно - если отель открыт и работает - у него есть сертификат. Повторяющаяся неоднократно реклама отеля IBIS 3* - ну ок. А за это платят?
По прогнозу что Турция с 21/12 перейдет в красную зону для Украины - предлагаю пари (например на 100 дол = 2800 грн = 785 лир) Как раз будет на 3 суток в отеле IBIS 3* с завтраком на 2-х.