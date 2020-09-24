Додано: Суб 12 гру, 2020 11:23

TUR написав: Гарантирую, что в след пятницу Турция станет огненно красной с показателем 1100 +- Гарантирую, что в след пятницу Турция станет огненно красной с показателем 1100 +-

Ах, как чудный ГАРАНТ нашелся:- Фима, они гарантируют... (из фильма "Ликвидация")Эй, гарант, ты слишком долго плавал!Зри сюды:Лично я не представляю, что будет в горнолыжном центре Буковель в этом сезоне.Итак на трассах полно тех, кого называют "ломы", но в условиях, когда для украинцев закрыты все страны ЕС - вАще не представляю...На что стоит обратить внимание в Турции:Например, сегодня в 11-00 один из наших форумчан, который провел- я думаю - и- я НЕ СОМНЕВАЮСЬ - неделю в Анталии, размещался в очень даже престижном и безопасном отеле на первой линии пляжа Коньяалты - Sea Life 5*.Так вот нюансы: мы назначили обоюдную встречу в холле отеля.При попытке моей попасть в холл отеля у меня попросили предъявить внутритурецкий код безопасности HES-code. Его нужно получить с помощью приложения на смартфоне или путем отправки СМС-сообщения на определенный номер. Указывается фамилия, номер паспорта, гражданство, год рождения. Приходит ответ. Он прийдет, только если данный гражданин НИГДЕ в мире и в Турции "не засветился" с коронавирусом. Не попал ни в как базу данных и нигде не лечился.После того, как я получил на глазах у охраны этот код и предъявил паспорт - только тогда меня впустили холл отеля.Это сделано для того, чтобы в отель не попали лица, которые имеют какое-то (НЕ ДАЙ БОГ) отношение к коронавирусу.В январе-марте ожидается бум туристов их Украины в центре Турции - в городе Кайсери - открыты авиарейсы почти из всех городов.Рекомендую выбирать отели, которые имеют Сертификат безопасности.Сертификат ALLSAFE, разработанный совместно с Bureau Veritas представляет новые протоколы и стандарты повышенной чистоты и гарантирует, что все меры соблюдены в отелях, например, группы Accor.Для меня и у моих друзей, которые прилетят из Харькова, Запорожья и Днепра, забронирован отель IBIS - он имеет такой сертификат.Бронирование здесь:Обратите внимание на отель 4 звезды их же группы отелей - он дороже, но... 4 звезды...Для. Когда что-то гарантируете народу страны (которая на сегодня ЕДИНСТВЕННЫЙ надежный союзник Украины, партнер в экономике и в защите от нападения от внешних врагов) - как-то: чума, оспа, холера, "Свининой грипп", коронавирус, Эбола, СПИД, туберкулез - хоть чуть-чуть думайте головой. Ну, в смысле, мозгами...