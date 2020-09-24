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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 874875876877
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Рилівська бригада пише, що рішенням султана Ердогана - короновірус заборонений))) нема його в Туреччині)))


Не знаю кто и что пишет, но то что турецкая статистика "рисует" данные, на основании которых Украина относит страны к красным и зеленым зонам - так это точно.
Посмотрите - https://covid19.saglik.gov.tr/EN-69532/ ... table.html

По данным на 9/12 выявленных случаев итого - 558,5 тыс. На 10/12 - 1748,5 тыс. Разница за сутки 1 млн 290 тыс. :?: :?: :?:
На вчера МОЗ обновило список зеленых и красных стран на след неделю.
Турция зеленая с показателем 102,33.

Гарантирую, что в след пятницу Турция станет огненно красной с показателем 1100 +-
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:23

Ах, как чудный ГАРАНТ нашелся:
  TUR написав:Гарантирую, что в след пятницу Турция станет огненно красной с показателем 1100 +-

- Фима, они гарантируют... (из фильма "Ликвидация")
Эй, гарант, ты слишком долго плавал!
Зри сюды:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/12/7276710/

Вопросы безопасности в зимнем сезоне 2020/2021.

Лично я не представляю, что будет в горнолыжном центре Буковель в этом сезоне.
Итак на трассах полно тех, кого называют "ломы", но в условиях, когда для украинцев закрыты все страны ЕС - вАще не представляю...
На что стоит обратить внимание в Турции:
на то, что отель получил Сертификат безопасности.
Например, сегодня в 11-00 один из наших форумчан, который провел чудесную - я думаю - и удачную - я НЕ СОМНЕВАЮСЬ - неделю в Анталии, размещался в очень даже престижном и безопасном отеле на первой линии пляжа Коньяалты - Sea Life 5*.
Так вот нюансы: мы назначили обоюдную встречу в холле отеля.
При попытке моей попасть в холл отеля у меня попросили предъявить внутритурецкий код безопасности HES-code. Его нужно получить с помощью приложения на смартфоне или путем отправки СМС-сообщения на определенный номер. Указывается фамилия, номер паспорта, гражданство, год рождения. Приходит ответ. Он прийдет, только если данный гражданин НИГДЕ в мире и в Турции "не засветился" с коронавирусом. Не попал ни в как базу данных и нигде не лечился.
После того, как я получил на глазах у охраны этот код и предъявил паспорт - только тогда меня впустили холл отеля.
Это сделано для того, чтобы в отель не попали лица, которые имеют какое-то (НЕ ДАЙ БОГ) отношение к коронавирусу.
В январе-марте ожидается бум туристов их Украины в центре Турции - в городе Кайсери - открыты авиарейсы почти из всех городов.
Рекомендую выбирать отели, которые имеют Сертификат безопасности.
Сертификат ALLSAFE, разработанный совместно с Bureau Veritas представляет новые протоколы и стандарты повышенной чистоты и гарантирует, что все меры соблюдены в отелях, например, группы Accor.

Для меня и у моих друзей, которые прилетят из Харькова, Запорожья и Днепра, забронирован отель IBIS - он имеет такой сертификат.
Бронирование здесь:
https://all.accor.com/ssr/app/accor/hot ... plus=false
Обратите внимание на отель 4 звезды их же группы отелей - он дороже, но... 4 звезды...

P.S. Для TUR. Когда что-то гарантируете народу страны (которая на сегодня ЕДИНСТВЕННЫЙ надежный союзник Украины, партнер в экономике и в защите от нападения от внешних врагов) - как-то: чума, оспа, холера, "Свининой грипп", коронавирус, Эбола, СПИД, туберкулез - хоть чуть-чуть думайте головой. Ну, в смысле, мозгами...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 гру, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Лично я не представляю, что будет в горнолыжном центре Буковель в этом сезоне.

Заплутались хмари в смереках,
Влилися туманами в ніч.
Ми йдемо високо й далеко
Вітрам і стихіям навстріч.
Позаду лишилася втома
І міст асфальтова тюрма.
Мабуть, в нас таки не всі вдома,
Бо нас нині вдома нема!
Ми знову на стежці ведмежій,
Де крешуть з небес ковалі.
Вечірню заграву-пожежу
Роздмухує Той, що в скалі.
Із сонцем і ми одпочинем,
А рано в дорогу нам час,
Бо сині карпатські вершини
Давно вже чекають на нас!!!

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Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:43

Що там, змерз?
То от безделия и безнадёги.
Работай тут, согреешься.
У нас на ветке весело, информативно и классно!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ах, как чудный ГАРАНТ нашелся:
  TUR написав:
Гарантирую, что в след пятницу Турция станет огненно красной с показателем 1100 +-
Зри сюды:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/12/7276710/


Ну а альтруиста - риелтора, который остро реагирует на любую "не очень" информацию по Турции, и искать не надо 8)
Коментарии по заметке альтруиста Акурт :
По законам Турции отели без "сертификата безопасности" не имеют право работать! Искать их не надо отдельно - если отель открыт и работает - у него есть сертификат.
Повторяющаяся неоднократно реклама отеля IBIS 3* - ну ок. А за это платят?

По прогнозу что Турция с 21/12 перейдет в красную зону для Украины - предлагаю пари (например на 100 дол = 2800 грн = 785 лир) Как раз будет на 3 суток в отеле IBIS 3* с завтраком на 2-х.
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:39

  akurt написав:Главный горнолыжник на букву "М", приросший к дивану от безделья и безнадёги, мгновенно откликнулся.
Классно!
Арбайтен, арбайтен!

Яке арбайтен, шабат.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Зайдите на букинг и посмотрите, что не все отели, работающие и принимающие туристов, имеют сертификат. Кстати, на шоппинг в молл пропускают только при наличии хелс кода в телефоне.
djbnd777
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