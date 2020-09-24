Додано: Суб 12 гру, 2020 13:23

Ну приятного что хоть Вы один разбираетесь в отелях.

Действительно Mercury Hurgada - то достойно и приятно.

Я в нем начинал останавливаться, еще когда он назвался Sofitel.



Я не собираюсь спорить с бывшим сопровождающим тургрупп. Они в самом деле попоездили достаточно.

Скажу только Вам, что однажды во время тура по Европе (автобус взял рано утром наших туристов в Варшаве, они приехали на поезде Киев-Варшава, а я встречал их в Варшаве) я всю дорогу по Польше - до границы с Германией - вел репортаж о Польше и про Польшу - от медицины до налогов и костёлов - ВМЕСТО Игоря Захаренко. А он сидел рядом... Пил бутылочное польское пиво... Через час-полтора ведения репортажа мое горло "село" - он мне открыл бутылочку пива - и меня - как Остапа - понесло... бизнес... продукты... праздники...

К Германии приблизились - точно помню в 22-00... Говорить я уже не мог...



P.S. Игорь Захаренко сделал для меня отличную вещь - в 2-х этажном автобусе мне и жене выделил на втором этаже последние 5 мест - сперва я подумал что это плохо - но он знал толк в автопутешествиях на 16 дней - у нас были ночные переезды - все пять мест были наши и это было прекрасно: бесплатная личная кровать в автобусе. Он сам ехал впереди рядом с водителями, вел репортажи, а его брат - продюсер всех его фильмов - ехал на втором этаже на довольно крутых местах - впереди с хорошим обзором.

Так то вот... 100 долларов ... Ха-ха-ха...

Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 гру, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.