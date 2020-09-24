|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:46
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Зайдите на букинг и посмотрите, что не все отели, работающие и принимающие туристов, имеют сертификат. Кстати, на шоппинг в молл пропускают только при наличии хелс кода в телефоне.
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:52
Тут есть такая проблемка: люди никогда в жизни не были за границией и никогда в жизни ничего не бронировали.
Но умничать хотят...
Вот Вы думаете тот же Мизантроп поедете в Буковель? Его при упоминании мною лыжОВ и горОВ аж трусит... Та ни в жизни: нет у него ни желания, ни денег, ни умения...
Одна надежда в жизни у него на март 2021: начнет обрезать ветки на дачах под Киевом.
100-200 гривен в день - и день прожил не зря.
Такова жизнь... Се ля ви... Хоть тут поумничать...
Пусть работает на благо ветки...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:57
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Мне не надо заходить на букинг. Если отели планируют принимать туристов - значит планируют получить сертификат.
А вот если не получат (по любым причинам) - будут закрыты а Вы получите (если оплатили) или возврат денег или ваучер на будущее. Сертификат действует 1 месяц. Дальше надо продлевать.
Проверить отели, кто получил сертификат здесь
Додано: Суб 12 гру, 2020 13:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Суб 12 гру, 2020 13:06
Гадатель-прорицатель-гарант катаклизмов TUR подал классную идею: посколько я - постоянный клиент сети отелей Accorhotels - отели по всему миру - я останавливаюсь исключительно в отелях этой сети - хоть в Египте (Меркури Хургада), хоть в Киеве (недалеко от жд вокзала), хоть в Женеве, хоть Кракове, хоть в Стамбуле, хоть в Варшаве - то точно что надо прорекламировать то, где я - постоянный клиент и имею карту постоянного клиента.
Эх, привыкли люди по ночлежкам шарить... Про приличные отели даже не слышали...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 12 гру, 2020 13:08
А чего Вы решили, что что в Вашу? Тут достаточно парней, который за последние 15 лет дальше Киева и Белой Церкви не выезжали.
Один в этом году осмелился - впервые с 1986 года - быть за границей - в Болгарии - и то боится в этом признаться... Стыдится, что -ли...
P.S. Це дуже кумедно - пани не читали вгорі назву гілки - не зорієнтувалися - і переключилися на безперервні докази НЕ того, як вони класно купили нерухомість та в ній класно проводять життєвий час, а на докази того, як топік-стартеру погано дуже погано, ну дуже-дуже погано живеться...
Кумедні такі пани...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 гру, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 12 гру, 2020 13:13
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Суб 12 гру, 2020 13:14
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Суб 12 гру, 2020 13:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А вот тут ставлю Жирный плюс!!! Особенно за Меркури Хургада
Если альтруист Akurt живет в таких отелях Хургады на отдыхе то не понимаю чем ему "кавальрки" другого форумчанина для бедных не нравятся...
Но ни одного слова по поводу пари на ЦЕЛЫХ 100 долл
Додано: Суб 12 гру, 2020 13:23
Ну приятного что хоть Вы один разбираетесь в отелях.
Действительно Mercury Hurgada - то достойно и приятно.
Я в нем начинал останавливаться, еще когда он назвался Sofitel.
Я не собираюсь спорить с бывшим сопровождающим тургрупп. Они в самом деле попоездили достаточно.
Скажу только Вам, что однажды во время тура по Европе (автобус взял рано утром наших туристов в Варшаве, они приехали на поезде Киев-Варшава, а я встречал их в Варшаве) я всю дорогу по Польше - до границы с Германией - вел репортаж о Польше и про Польшу - от медицины до налогов и костёлов - ВМЕСТО Игоря Захаренко. А он сидел рядом... Пил бутылочное польское пиво... Через час-полтора ведения репортажа мое горло "село" - он мне открыл бутылочку пива - и меня - как Остапа - понесло... бизнес... продукты... праздники...
К Германии приблизились - точно помню в 22-00... Говорить я уже не мог...
P.S. Игорь Захаренко сделал для меня отличную вещь - в 2-х этажном автобусе мне и жене выделил на втором этаже последние 5 мест - сперва я подумал что это плохо - но он знал толк в автопутешествиях на 16 дней - у нас были ночные переезды - все пять мест были наши и это было прекрасно: бесплатная личная кровать в автобусе. Он сам ехал впереди рядом с водителями, вел репортажи, а его брат - продюсер всех его фильмов - ехал на втором этаже на довольно крутых местах - впереди с хорошим обзором.
Так то вот... 100 долларов ... Ха-ха-ха...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 гру, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
|