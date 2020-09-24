RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 875876877878>
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Зайдите на букинг и посмотрите, что не все отели, работающие и принимающие туристов, имеют сертификат. Кстати, на шоппинг в молл пропускают только при наличии хелс кода в телефоне.
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 19.12.14
Подякував: 47 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:52

  djbnd777 написав:Зайдите на букинг и посмотрите, что не все отели, работающие и принимающие туристов, имеют сертификат. Кстати, на шоппинг в молл пропускают только при наличии хелс кода в телефоне.

Тут есть такая проблемка: люди никогда в жизни не были за границией и никогда в жизни ничего не бронировали.
Но умничать хотят...
Вот Вы думаете тот же Мизантроп поедете в Буковель? Его при упоминании мною лыжОВ и горОВ аж трусит... Та ни в жизни: нет у него ни желания, ни денег, ни умения...
Одна надежда в жизни у него на март 2021: начнет обрезать ветки на дачах под Киевом.
100-200 гривен в день - и день прожил не зря.
Такова жизнь... Се ля ви... Хоть тут поумничать...
Пусть работает на благо ветки...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5197
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1971 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  djbnd777 написав:Зайдите на букинг и посмотрите, что не все отели, работающие и принимающие туристов, имеют сертификат.


Мне не надо заходить на букинг. Если отели планируют принимать туристов - значит планируют получить сертификат.
А вот если не получат (по любым причинам) - будут закрыты а Вы получите (если оплатили) или возврат денег или ваучер на будущее. Сертификат действует 1 месяц. Дальше надо продлевать.
Проверить отели, кто получил сертификат здесь https://tga.gov.tr/search-hotel-category-en/
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 05.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Тут есть такая проблемка: люди никогда в жизни не были за границией и никогда в жизни ничего не бронировали.
Но умничать хотят...


Если это в мою сторону - боюсь разочаровать... Более 50 стран и многие неоднократно...
Так что насчет пари?
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 05.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:06

  TUR написав:Повторяющаяся неоднократно реклама отеля IBIS 3* - ну ок. А за это платят?

Гадатель-прорицатель-гарант катаклизмов TUR подал классную идею: посколько я - постоянный клиент сети отелей Accorhotels - отели по всему миру - я останавливаюсь исключительно в отелях этой сети - хоть в Египте (Меркури Хургада), хоть в Киеве (недалеко от жд вокзала), хоть в Женеве, хоть Кракове, хоть в Стамбуле, хоть в Варшаве - то точно что надо прорекламировать то, где я - постоянный клиент и имею карту постоянного клиента.
Эх, привыкли люди по ночлежкам шарить... Про приличные отели даже не слышали...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5197
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1971 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:08

  TUR написав:
  akurt написав:Тут есть такая проблемка: люди никогда в жизни не были за границией и никогда в жизни ничего не бронировали.
Но умничать хотят...


Если это в мою сторону - боюсь разочаровать... Более 50 стран и многие неоднократно...
Так что насчет пари?

А чего Вы решили, что что в Вашу? Тут достаточно парней, который за последние 15 лет дальше Киева и Белой Церкви не выезжали.
Один в этом году осмелился - впервые с 1986 года - быть за границей - в Болгарии - и то боится в этом признаться... Стыдится, что -ли...

P.S. Це дуже кумедно - пани не читали вгорі назву гілки - не зорієнтувалися - і переключилися на безперервні докази НЕ того, як вони класно купили нерухомість та в ній класно проводять життєвий час, а на докази того, як топік-стартеру погано дуже погано, ну дуже-дуже погано живеться...
Кумедні такі пани...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 гру, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5197
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1971 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  TUR написав:Если это в мою сторону - боюсь разочаровать... Более 50 стран и многие неоднократно...
Так что насчет пари?

Зображення
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4893
З нами з: 03.12.14
Подякував: 726 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:14

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Кумедні такі пани..
хi xi ©akurt
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4893
З нами з: 03.12.14
Подякував: 726 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

:twisted: :twisted:
  akurt написав:Эх, привыкли люди по ночлежкам шарить... Про приличные отели даже не слышали...


А вот тут ставлю Жирный плюс!!! Особенно за Меркури Хургада :twisted:
Если альтруист Akurt живет в таких отелях Хургады на отдыхе то не понимаю чем ему "кавальрки" другого форумчанина для бедных не нравятся...

Но ни одного слова по поводу пари на ЦЕЛЫХ 100 долл
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 05.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:23

Ну приятного что хоть Вы один разбираетесь в отелях.
Действительно Mercury Hurgada - то достойно и приятно.
Я в нем начинал останавливаться, еще когда он назвался Sofitel.

Я не собираюсь спорить с бывшим сопровождающим тургрупп. Они в самом деле попоездили достаточно.
Скажу только Вам, что однажды во время тура по Европе (автобус взял рано утром наших туристов в Варшаве, они приехали на поезде Киев-Варшава, а я встречал их в Варшаве) я всю дорогу по Польше - до границы с Германией - вел репортаж о Польше и про Польшу - от медицины до налогов и костёлов - ВМЕСТО Игоря Захаренко. А он сидел рядом... Пил бутылочное польское пиво... Через час-полтора ведения репортажа мое горло "село" - он мне открыл бутылочку пива - и меня - как Остапа - понесло... бизнес... продукты... праздники...
К Германии приблизились - точно помню в 22-00... Говорить я уже не мог...

P.S. Игорь Захаренко сделал для меня отличную вещь - в 2-х этажном автобусе мне и жене выделил на втором этаже последние 5 мест - сперва я подумал что это плохо - но он знал толк в автопутешествиях на 16 дней - у нас были ночные переезды - все пять мест были наши и это было прекрасно: бесплатная личная кровать в автобусе. Он сам ехал впереди рядом с водителями, вел репортажи, а его брат - продюсер всех его фильмов - ехал на втором этаже на довольно крутых местах - впереди с хорошим обзором.
Так то вот... 100 долларов ... Ха-ха-ха...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 гру, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5197
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1971 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 875876877878>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: spekulant, TUR і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 125, 126, 127
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1265 166506
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 13:18
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 594, 595, 596
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5958 700769
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 11:42
Долярчик
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8195
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91488)
12.12.2020 14:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.