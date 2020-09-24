Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Я не собираюсь спорить с бывшим сопровождающим тургрупп. Они в самом деле попоездили достаточно. Скажу только Вам, что однажды во время тура по Европе (автобус взял рано утром наших туристов в Варшаве) я всю дорогу по Польше - до границы с Германией - вел репортаж о Польше и про Польшу - от медицины до налогов и костелов - ВМЕСТО Игоря Захаренко.
Наконец то выяснили что Акурт подрабатывал гидом сопровождения от Феерии!))) Я вот никогда не сопровождал группы гидом - не дано наверное - "все туры за свои да за свои" С Игорем знаком.
Я так и не понял - Вы готовы принять пари, что с 21/12 Турция перейдет в красный список для Украины???
Востаннє редагувалось TUR в Суб 12 гру, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Вы точно прочитали название ветки? Я понимаю, что ваш турбизнес "схлопнулся" и хотите хоть где-то подработать, но это не тот случай... Кстати, зря Вы ранее не читали эту ветку - здесь только точная ПОЛЕЗНАЯ информация - вовремя бы переориентировались на Турцию... А я предупреждал...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Вы точно прочитали название ветки? Я понимаю, что ваш турбизнес "схлопнулся" и хотите хоть где-то подработать, но это не тот случай...
Мой бизнес далеко не только турбизнес. Да и турбизнес в Украине не схлопнулся (у меня так точно). Просто частично закроется еще одно из направлений Турция (надеюсь временно). А вот от ухода от реальности - о том что Турция станет красной для Украины - альтруист не пишет. Поэтому и предложение пари - уверенный в честности в статистической информации Турции примет пари
Давеча вы всех отправляли и в Хорватию и за Хорватию... Схлопнулся бизнес... Ну что же делать... Там ничего не предрекаете, не гарантируете?
Кстати, Вы лично в апреле дали очень ценный совет - кажется на этой ветке - по трансферу из Минска в Украину (выбирались из Таиланда, где провели около полугода) - приятели воспользовались Вашим хорошим советом, было невероятно дорого, но хоть в Киев попали... Пока Вы тут прогнозируете пандемию эболы, холеры, сифилиса и коронавируса - именно они вчера купили авиабилеты из Украины в Мексику. Кстати - через Стамбул. Между прочим, аэропорт Стамбула на днях признан самым "крутым" аэропортом, который принял и отправил больше всего рейсов в Европе... Да, и про Мексику... И не только... Цитата по Вайберу: "И планируем ещё из Мексики в Колумбию и Эквадор, хотя, честно говоря, не очень безопасная поездка получается..." Как видите, люди не сидят без дела...
И это то, что я всем советовал на этой ветке: оглянитесь по сторонам и не рассказывайте, как топик-стартеру плохо. О себе подумайте...
И у него, и у этих ребят - работа удаленная - и работать могут и из Стамбула, и из Мексики, и из Эквадора... Ну и из Анталии...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt По теме ветки. Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции без оценок как это хорошо по отношению к Украине. Сравнение (налоги, стоимость, арендная плата, доп+ , риски невьезда или проблемы обратного возвращения и т.п.) приветствуются.
Вот Вы новичок на форуме - кажется с весны только - но именно всё это я всегда и пишу: ТОЛЬКО точные цифры и ТОЛЬКО точная информация. И никогда не ошибаюсь. И если флудеры - их 5 (пять) засерххх ветку каждый Божий день - начиная с сентября 2018 - каждый Божий день!!! - то я не виноват. Иногда сам не могу найти ту информацию, которую опубликовал, и которая вот вдруг очень понадобилась из-за ТОЧНОСТИ, и уже найти не могу - погребена под слоем мусора флудеров...
Но Ваш совет принимаю: некоторые вещи стОит "вынести" вперед и обновить с учётом меняющихся законов и времени.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
TUR написав:akurt По теме ветки. Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции без оценок как это хорошо по отношению к Украине. Сравнение (налоги, стоимость, арендная плата, доп+ , риски невьезда или проблемы обратного возвращения и т.п.) приветствуются.
Вы что, тогда +21 и солнца каждый день не будет ))))) сейчас +16 там кстати, но Акурт видит солнце и 17 градусов вночи на открытом балконе при ночной стабильной +12-+13 вот уж более 2х недель))))