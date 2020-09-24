Додано: Суб 12 гру, 2020 13:59

Давеча вы всех отправляли и в Хорватию и за Хорватию... Схлопнулся бизнес... Ну что же делать...

Там ничего не предрекаете, не гарантируете?



Кстати, Вы лично в апреле дали очень ценный совет - кажется на этой ветке - по трансферу из Минска в Украину (выбирались из Таиланда, где провели около полугода) - приятели воспользовались Вашим хорошим советом , было невероятно дорого, но хоть в Киев попали...

Пока Вы тут прогнозируете пандемию эболы, холеры, сифилиса и коронавируса - именно они вчера купили авиабилеты из Украины в Мексику. Кстати - через Стамбул. Между прочим, аэропорт Стамбула на днях признан самым "крутым" аэропортом, который принял и отправил больше всего рейсов в Европе...

Да, и про Мексику... И не только...

Цитата по Вайберу:

"И планируем ещё из Мексики в Колумбию и Эквадор, хотя, честно говоря, не очень безопасная поездка получается..."

Как видите, люди не сидят без дела...



И это то, что я всем советовал на этой ветке: оглянитесь по сторонам и не рассказывайте, как топик-стартеру плохо. О себе подумайте...



И у него, и у этих ребят - работа удаленная - и работать могут и из Стамбула, и из Мексики, и из Эквадора... Ну и из Анталии...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.