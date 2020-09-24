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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 875876877878
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Я не собираюсь спорить с бывшим сопровождающим тургрупп. Они в самом деле попоездили достаточно.
Скажу только Вам, что однажды во время тура по Европе (автобус взял рано утром наших туристов в Варшаве) я всю дорогу по Польше - до границы с Германией - вел репортаж о Польше и про Польшу - от медицины до налогов и костелов - ВМЕСТО Игоря Захаренко.


Наконец то выяснили что Акурт подрабатывал гидом сопровождения от Феерии!))) :D
Я вот никогда не сопровождал группы гидом - не дано наверное - "все туры за свои да за свои"
С Игорем знаком.

Я так и не понял - Вы готовы принять пари, что с 21/12 Турция перейдет в красный список для Украины???
Востаннє редагувалось TUR в Суб 12 гру, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:37

Вы точно прочитали название ветки?
Я понимаю, что ваш турбизнес "схлопнулся" и хотите хоть где-то подработать, но это не тот случай...
Кстати, зря Вы ранее не читали эту ветку - здесь только точная ПОЛЕЗНАЯ информация - вовремя бы переориентировались на Турцию...
А я предупреждал...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Вы точно прочитали название ветки?
Я понимаю, что ваш турбизнес "схлопнулся" и хотите хоть где-то подработать, но это не тот случай...


Мой бизнес далеко не только турбизнес. Да и турбизнес в Украине не схлопнулся (у меня так точно). Просто частично закроется еще одно из направлений Турция (надеюсь временно).
А вот от ухода от реальности - о том что Турция станет красной для Украины - альтруист не пишет.
Поэтому и предложение пари - уверенный в честности в статистической информации Турции примет пари
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:59

Давеча вы всех отправляли и в Хорватию и за Хорватию... Схлопнулся бизнес... Ну что же делать...
Там ничего не предрекаете, не гарантируете?

Кстати, Вы лично в апреле дали очень ценный совет - кажется на этой ветке - по трансферу из Минска в Украину (выбирались из Таиланда, где провели около полугода) - приятели воспользовались Вашим хорошим советом, было невероятно дорого, но хоть в Киев попали...
Пока Вы тут прогнозируете пандемию эболы, холеры, сифилиса и коронавируса - именно они вчера купили авиабилеты из Украины в Мексику. Кстати - через Стамбул. Между прочим, аэропорт Стамбула на днях признан самым "крутым" аэропортом, который принял и отправил больше всего рейсов в Европе...
Да, и про Мексику... И не только...
Цитата по Вайберу:
"И планируем ещё из Мексики в Колумбию и Эквадор, хотя, честно говоря, не очень безопасная поездка получается..."
Как видите, люди не сидят без дела...

И это то, что я всем советовал на этой ветке: оглянитесь по сторонам и не рассказывайте, как топик-стартеру плохо. О себе подумайте...

И у него, и у этих ребят - работа удаленная - и работать могут и из Стамбула, и из Мексики, и из Эквадора... Ну и из Анталии...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:08

akurt
По теме ветки.
Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции без оценок как это хорошо по отношению к Украине. Сравнение (налоги, стоимость, арендная плата, доп+ , риски невьезда или проблемы обратного возвращения и т.п.) приветствуются.
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:14

Вот Вы новичок на форуме - кажется с весны только - но именно всё это я всегда и пишу: ТОЛЬКО точные цифры и ТОЛЬКО точная информация.
И никогда не ошибаюсь.
И если флудеры - их 5 (пять) засерххх ветку каждый Божий день - начиная с сентября 2018 - каждый Божий день!!! - то я не виноват.
Иногда сам не могу найти ту информацию, которую опубликовал, и которая вот вдруг очень понадобилась из-за ТОЧНОСТИ, и уже найти не могу - погребена под слоем мусора флудеров...

Но Ваш совет принимаю: некоторые вещи стОит "вынести" вперед и обновить с учётом меняющихся законов и времени.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:15

  TUR написав:akurt
По теме ветки.
Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции без оценок как это хорошо по отношению к Украине. Сравнение (налоги, стоимость, арендная плата, доп+ , риски невьезда или проблемы обратного возвращения и т.п.) приветствуются.

Вы что, тогда +21 и солнца каждый день не будет ))))) сейчас +16 там кстати, но Акурт видит солнце и 17 градусов вночи на открытом балконе при ночной стабильной +12-+13 вот уж более 2х недель))))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

:D
  akurt написав:Давеча вы всех отправляли и в Хорватию и за Хорватию... Схлопнулся бизнес... Ну что же делать...
Там ничего не предрекаете, не гарантируете?


Я в Хорватию предлагал? Акурт - у Вас похоже солнце в Анталии зашкаливает :D
5 раз спрашиваю - Вы готовы ответить что Турция не манипулирует статистикой ? https://covid19.saglik.gov.tr/EN-69532/ ... table.html
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:приятели воспользовались Вашим хорошим советом, было невероятно дорого, но хоть в Киев попали...

Насчет невероятно - это наверное субъективная оценка. Вот если бы не прошли и обратно улетели в Таиланд за свой счет - тогда да - реально дорого
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