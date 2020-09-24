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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 876877878879>
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Вы точно прочитали название ветки?
Я понимаю, что ваш турбизнес "схлопнулся" и хотите хоть где-то подработать, но это не тот случай...


Мой бизнес далеко не только турбизнес. Да и турбизнес в Украине не схлопнулся (у меня так точно). Просто частично закроется еще одно из направлений Турция (надеюсь временно).
А вот от ухода от реальности - о том что Турция станет красной для Украины - альтруист не пишет.
Поэтому и предложение пари - уверенный в честности в статистической информации Турции примет пари
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 13:59

Давеча вы всех отправляли и в Хорватию и за Хорватию... Схлопнулся бизнес... Ну что же делать...
Там ничего не предрекаете, не гарантируете?

Кстати, Вы лично в апреле дали очень ценный совет - кажется на этой ветке - по трансферу из Минска в Украину (выбирались из Таиланда, где провели около полугода) - приятели воспользовались Вашим хорошим советом, было невероятно дорого, но хоть в Киев попали...
Пока Вы тут прогнозируете пандемию эболы, холеры, сифилиса и коронавируса - именно они вчера купили авиабилеты из Украины в Мексику. Кстати - через Стамбул. Между прочим, аэропорт Стамбула на днях признан самым "крутым" аэропортом, который принял и отправил больше всего рейсов в Европе...
Да, и про Мексику... И не только...
Цитата по Вайберу:
"И планируем ещё из Мексики в Колумбию и Эквадор, хотя, честно говоря, не очень безопасная поездка получается..."
Как видите, люди не сидят без дела...

И это то, что я всем советовал на этой ветке: оглянитесь по сторонам и не рассказывайте, как топик-стартеру плохо. О себе подумайте...

И у него, и у этих ребят - работа удаленная - и работать могут и из Стамбула, и из Мексики, и из Эквадора... Ну и из Анталии...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:08

akurt
По теме ветки.
Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции без оценок как это хорошо по отношению к Украине. Сравнение (налоги, стоимость, арендная плата, доп+ , риски невьезда или проблемы обратного возвращения и т.п.) приветствуются.
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:14

Вот Вы новичок на форуме - кажется с весны только - но именно всё это я всегда и пишу: ТОЛЬКО точные цифры и ТОЛЬКО точная информация.
И никогда не ошибаюсь.
И если флудеры - их 5 (пять) засерххх ветку каждый Божий день - начиная с сентября 2018 - каждый Божий день!!! - то я не виноват.
Иногда сам не могу найти ту информацию, которую опубликовал, и которая вот вдруг очень понадобилась из-за ТОЧНОСТИ, и уже найти не могу - погребена под слоем мусора флудеров...

Но Ваш совет принимаю: некоторые вещи стОит "вынести" вперед и обновить с учётом меняющихся законов и времени.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:15

  TUR написав:akurt
По теме ветки.
Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции без оценок как это хорошо по отношению к Украине. Сравнение (налоги, стоимость, арендная плата, доп+ , риски невьезда или проблемы обратного возвращения и т.п.) приветствуются.

Вы что, тогда +21 и солнца каждый день не будет ))))) сейчас +16 там кстати, но Акурт видит солнце и 17 градусов вночи на открытом балконе при ночной стабильной +12-+13 вот уж более 2х недель))))
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

:D
  akurt написав:Давеча вы всех отправляли и в Хорватию и за Хорватию... Схлопнулся бизнес... Ну что же делать...
Там ничего не предрекаете, не гарантируете?


Я в Хорватию предлагал? Акурт - у Вас похоже солнце в Анталии зашкаливает :D
5 раз спрашиваю - Вы готовы ответить что Турция не манипулирует статистикой ? https://covid19.saglik.gov.tr/EN-69532/ ... table.html
TUR
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:приятели воспользовались Вашим хорошим советом, было невероятно дорого, но хоть в Киев попали...

Насчет невероятно - это наверное субъективная оценка. Вот если бы не прошли и обратно улетели в Таиланд за свой счет - тогда да - реально дорого
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Вот Вы новичок на форуме - кажется с весны только


Конечно новичок. Только помню малефакима, ДС (земля им будет пухом) - очень достойные люди были... Даже Кота, который гонялся за 5 коп помню 8) 8)
А вот пишу тут редко
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:09

  TUR написав:akurt
По теме ветки.
Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции без оценок как это хорошо по отношению к Украине. Сравнение (налоги, стоимость, арендная плата, доп+ , риски невьезда или проблемы обратного возвращения и т.п.) приветствуются.


А как это можно - БЕЗ ОЦЕНОК КАК ЭТО ХОРОШО ПО ОТНОШЕНИЮ К УКРАИНЕ?
Так мы договоримся до покупки квартиры в Улан-Баторе, Минске (что уже не раз тут на этой ветке советовали) или в чудесном Паже на Занзибаре (сейчас туда открыты регулярные авиасообщения).

Этих вопросов очень много. Я их все раньше освещал, рассказывая, почему я - который еще студентом объездил всю Украину, а потом - не студентом - за рулем своего авто - всю Украину от Чопа до Антрацита и от Севастополя до Чернигова - выбрал именно Турцию и именно Анталию.
Нужно по порядку.

1. Первый и главный вопрос: в какой стране ждут иностранца-украинца?
Казалось, бы ближе всех и роднее - Польша. Но если присмотреться, то все не так просто: ВНЖ вы не получите просто так - например, по факту покупки квартиры. Ну будете наезжать в Краков каждые 90 дней в каждые 180 дней - и что поменялось в вашей жизни?
Я специально жил в глубинке, например, в Латвии - думаю из форумчан никто никогда там и не был - и не побывает - жуткая глубинка возле озера Mežezers - только до Риги пилить на электричке 3 часа...
Или там жил почти в польской деревне - классное место - Sieniawa - мало кто знает, что там в одном из дворцов останавливались и Тадеуш Костюшко, и император Александр Первый - и что - что вы такое особое получите в Польше? Зима - как у нас, море - холодное... Цены на жилье и питание - как у нас...
Итак, если проанализировать все страны - а я анализировал и Прибалтику и Польшу, и Словакию, и Словению, Румынию и Венгрию, и даже Новую Зеландию - то точно прийдете к выводу, что единственная страна, где Вас реально ждут, где Вам рады, и где вы реально можете изменить свою жизнь на лучшее - это Турция.
Это важный аспект - и может быть - первый - Польша например - "ЭТНИЧЕСКИ ЧИСТОЕ" государство - по памяти - 96% населения - этнические поляки. И вы там будете всегда чужим и всегда - второсортным/третьесортным. Как бы ни старались.
Многие "наши" почувствовали на себе - переехав в Израиль. Переехал? Отлично! Будешь человеком четвертого сорта! Четвертого - я сказал! (друг переехал, женившись на еврейке, рассказывал ужасы человека четвертого сорта - украинца, женатого на еврейке, которая стала хоть и не четвертого, так хоть третьего сорта).
Турция - не "этнически чистое" государство, со времен Османской империи было принято принимать на житие всех всех всех и отовсюду, отовсюду, и отовсюду...
И я Вас уверяю: если вы только где-то в Турции говорите, что вы - украинец (кстати, лучше сразу говорите, чтобы не дай Бог не подумали, что вы - рассеянец) - то вы точно в их глазах человек "первого сорта".
Ну и TUR - Вам-то уж лучше знать: какая на сегодня Черногория, какая Хорватия, какая Польша???
Все закрыто...

Ну вот пока хватит... Флудеры заждались этот текст... Пусть поработают... помилки пошукають...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 15:41

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ну и TUR - Вам-то уж лучше знать: какая на сегодня Черногория, какая Хорватия, какая Польша???
Все закрыто...


Не правильно! (на сегодня)
Польша - закрыто
Хорватия - Тест ПЦР не старше 48 часов
Черногория - без проблем.
Другое дело - обратно - там везде (проме Польши) тест или Дій вдома приложение

Но не вижу никакого смысла с турцелями сейчас ехать в Хорватию и Черногорию

Просьба правильно давать информацию
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