Додано: Суб 12 гру, 2020 15:09

TUR написав: akurt

По теме ветки.

Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции без оценок как это хорошо по отношению к Украине. Сравнение (налоги, стоимость, арендная плата, доп+ , риски невьезда или проблемы обратного возвращения и т.п.) приветствуются. По теме ветки.Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции без оценок как это хорошо по отношению к Украине. Сравнение (налоги, стоимость, арендная плата, доп+ , риски невьезда или проблемы обратного возвращения и т.п.) приветствуются.

А как это можно - БЕЗ ОЦЕНОК КАК ЭТО ХОРОШО ПО ОТНОШЕНИЮ К УКРАИНЕ?Так мы договоримся до покупки квартиры в Улан-Баторе, Минске (что уже не раз тут на этой ветке советовали) или в чудесном Паже на Занзибаре (сейчас туда открыты регулярные авиасообщения).Этих вопросов очень много. Я их все раньше освещал, рассказывая, почему я - который еще студентом объездил всю Украину, а потом - не студентом - за рулем своего авто - всю Украину от Чопа до Антрацита и от Севастополя до Чернигова - выбрал именно Турцию и именно Анталию.Нужно по порядку.1. Первый и главный вопрос: в какой стране ждут иностранца-Казалось, бы ближе всех и роднее - Польша. Но если присмотреться, то все не так просто: ВНЖ вы не получите просто так - например, по факту покупки квартиры. Ну будете наезжать в Краков каждые 90 дней в каждые 180 дней - иЯ специально жил в глубинке, например, в Латвии - думаю из форумчан никто никогда там и не был - и не побывает - жуткая глубинка возле озера Mežezers - только до Риги пилить на электричке 3 часа...Или там жил почти в польской деревне - классное место - Sieniawa - мало кто знает, что там в одном из дворцов останавливались и Тадеуш Костюшко, и император Александр Первый - и что - что вы такое особое получите в Польше? Зима - как у нас, море - холодное... Цены на жилье и питание - как у нас...Итак, если проанализировать все страны - а я анализировал и Прибалтику и Польшу, и Словакию, и Словению, Румынию и Венгрию, и даже Новую Зеландию - то точно прийдете к выводу, что единственная страна, где Вас реально ждут, где Вам рады, и где вы реально можете изменить свою жизнь на лучшее - это Турция.Это важный аспект - и может быть - первый - Польша например - "ЭТНИЧЕСКИ ЧИСТОЕ" государство - по памяти - 96% населения - этнические поляки. И вы там будете всегда чужим и всегда - второсортным/третьесортным. Как бы ни старались.Многие "наши" почувствовали на себе - переехав в Израиль. Переехал? Отлично! Будешь человеком четвертого сорта! Четвертого - я сказал! (друг переехал, женившись на еврейке, рассказывал ужасы человека четвертого сорта - украинца, женатого на еврейке, которая стала хоть и не четвертого, так хоть третьего сорта).Турция - не "этнически чистое" государство, со времен Османской империи было принято принимать на житие всех всех всех и отовсюду, отовсюду, и отовсюду...И я Вас уверяю: если вы только где-то в Турции говорите, что(кстати, лучше сразу говорите, чтобы не дай Бог не подумали, что вы - рассеянец) - то вы точно в их глазах человек "первого сорта".Ну и- Вам-то уж лучше знать: какая на сегодня Черногория, какая Хорватия, какая Польша???Все закрыто...Ну вот пока хватит... Флудеры заждались этот текст... Пусть поработают... помилки пошукають...