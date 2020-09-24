Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Вы точно прочитали название ветки? Я понимаю, что ваш турбизнес "схлопнулся" и хотите хоть где-то подработать, но это не тот случай...
Мой бизнес далеко не только турбизнес. Да и турбизнес в Украине не схлопнулся (у меня так точно). Просто частично закроется еще одно из направлений Турция (надеюсь временно). А вот от ухода от реальности - о том что Турция станет красной для Украины - альтруист не пишет. Поэтому и предложение пари - уверенный в честности в статистической информации Турции примет пари
Давеча вы всех отправляли и в Хорватию и за Хорватию... Схлопнулся бизнес... Ну что же делать... Там ничего не предрекаете, не гарантируете?
Кстати, Вы лично в апреле дали очень ценный совет - кажется на этой ветке - по трансферу из Минска в Украину (выбирались из Таиланда, где провели около полугода) - приятели воспользовались Вашим хорошим советом, было невероятно дорого, но хоть в Киев попали... Пока Вы тут прогнозируете пандемию эболы, холеры, сифилиса и коронавируса - именно они вчера купили авиабилеты из Украины в Мексику. Кстати - через Стамбул. Между прочим, аэропорт Стамбула на днях признан самым "крутым" аэропортом, который принял и отправил больше всего рейсов в Европе... Да, и про Мексику... И не только... Цитата по Вайберу: "И планируем ещё из Мексики в Колумбию и Эквадор, хотя, честно говоря, не очень безопасная поездка получается..." Как видите, люди не сидят без дела...
И это то, что я всем советовал на этой ветке: оглянитесь по сторонам и не рассказывайте, как топик-стартеру плохо. О себе подумайте...
И у него, и у этих ребят - работа удаленная - и работать могут и из Стамбула, и из Мексики, и из Эквадора... Ну и из Анталии...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt По теме ветки. Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции без оценок как это хорошо по отношению к Украине. Сравнение (налоги, стоимость, арендная плата, доп+ , риски невьезда или проблемы обратного возвращения и т.п.) приветствуются.
Вот Вы новичок на форуме - кажется с весны только - но именно всё это я всегда и пишу: ТОЛЬКО точные цифры и ТОЛЬКО точная информация. И никогда не ошибаюсь. И если флудеры - их 5 (пять) засерххх ветку каждый Божий день - начиная с сентября 2018 - каждый Божий день!!! - то я не виноват. Иногда сам не могу найти ту информацию, которую опубликовал, и которая вот вдруг очень понадобилась из-за ТОЧНОСТИ, и уже найти не могу - погребена под слоем мусора флудеров...
Но Ваш совет принимаю: некоторые вещи стОит "вынести" вперед и обновить с учётом меняющихся законов и времени.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
TUR написав:akurt По теме ветки. Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции без оценок как это хорошо по отношению к Украине. Сравнение (налоги, стоимость, арендная плата, доп+ , риски невьезда или проблемы обратного возвращения и т.п.) приветствуются.
Вы что, тогда +21 и солнца каждый день не будет ))))) сейчас +16 там кстати, но Акурт видит солнце и 17 градусов вночи на открытом балконе при ночной стабильной +12-+13 вот уж более 2х недель))))
TUR написав:akurt По теме ветки. Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции без оценок как это хорошо по отношению к Украине. Сравнение (налоги, стоимость, арендная плата, доп+ , риски невьезда или проблемы обратного возвращения и т.п.) приветствуются.
А как это можно - БЕЗ ОЦЕНОК КАК ЭТО ХОРОШО ПО ОТНОШЕНИЮ К УКРАИНЕ? Так мы договоримся до покупки квартиры в Улан-Баторе, Минске (что уже не раз тут на этой ветке советовали) или в чудесном Паже на Занзибаре (сейчас туда открыты регулярные авиасообщения).
Этих вопросов очень много. Я их все раньше освещал, рассказывая, почему я - который еще студентом объездил всю Украину, а потом - не студентом - за рулем своего авто - всю Украину от Чопа до Антрацита и от Севастополя до Чернигова - выбрал именно Турцию и именно Анталию. Нужно по порядку.
1. Первый и главный вопрос: в какой стране ждут иностранца-украинца? Казалось, бы ближе всех и роднее - Польша. Но если присмотреться, то все не так просто: ВНЖ вы не получите просто так - например, по факту покупки квартиры. Ну будете наезжать в Краков каждые 90 дней в каждые 180 дней - и что поменялось в вашей жизни? Я специально жил в глубинке, например, в Латвии - думаю из форумчан никто никогда там и не был - и не побывает - жуткая глубинка возле озера Mežezers - только до Риги пилить на электричке 3 часа... Или там жил почти в польской деревне - классное место - Sieniawa - мало кто знает, что там в одном из дворцов останавливались и Тадеуш Костюшко, и император Александр Первый - и что - что вы такое особое получите в Польше? Зима - как у нас, море - холодное... Цены на жилье и питание - как у нас... Итак, если проанализировать все страны - а я анализировал и Прибалтику и Польшу, и Словакию, и Словению, Румынию и Венгрию, и даже Новую Зеландию - то точно прийдете к выводу, что единственная страна, где Вас реально ждут, где Вам рады, и где вы реально можете изменить свою жизнь на лучшее - это Турция. Это важный аспект - и может быть - первый - Польша например - "ЭТНИЧЕСКИ ЧИСТОЕ" государство - по памяти - 96% населения - этнические поляки. И вы там будете всегда чужим и всегда - второсортным/третьесортным. Как бы ни старались. Многие "наши" почувствовали на себе - переехав в Израиль. Переехал? Отлично! Будешь человеком четвертого сорта! Четвертого - я сказал! (друг переехал, женившись на еврейке, рассказывал ужасы человека четвертого сорта - украинца, женатого на еврейке, которая стала хоть и не четвертого, так хоть третьего сорта). Турция - не "этнически чистое" государство, со времен Османской империи было принято принимать на житие всех всех всех и отовсюду, отовсюду, и отовсюду... И я Вас уверяю: если вы только где-то в Турции говорите, что вы - украинец (кстати, лучше сразу говорите, чтобы не дай Бог не подумали, что вы - рассеянец) - то вы точно в их глазах человек "первого сорта". Ну и TUR - Вам-то уж лучше знать: какая на сегодня Черногория, какая Хорватия, какая Польша??? Все закрыто...
Ну вот пока хватит... Флудеры заждались этот текст... Пусть поработают... помилки пошукають...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.