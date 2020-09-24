Додано: Суб 12 гру, 2020 17:39

В бан - это мудро. Поддерживаю.

Я заметил: если у человека дела "швах" - например, работы нет, жена выгнала, налоговая наехала, ЄСВ заплатить нечем, оглянулся по сторонам - все те же обои в цветочек, что и в 1986 году - сразу бежит на эту ветку и все пишет и пишет, и пишет, и пишет без устали...

Сорвалась у чувака добыча в 100 баксов... Ах, сорвалась... Месяц бы прожил...

13 (тринадцать) сообщений за день на этой ветке - рекорд не побит - было от одного парня 18 (!!!).

Приза не будет...



Для читателей ветки: советую посмотреть свежее интервью в авто Гончаренко с моим соседом по Анталии - Антін Мухарський.

Чувак реально "рУлить" - живет в Анталии, а бизнес - в Украине.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.