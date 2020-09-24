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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:00
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Додано: Суб 12 гру, 2020 17:02
Пане Квесторе - я ніколи не ров"язую чужі фінансові проблеми.
Нехай сам заробляє на життя... Треба ж вчитися... Колись...
Як Ви любите говорити: "Мабуть..."
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:16
Ну что же Вам так в жизни плохо-то?
Да сегодня с 12-00 или с 13-00 - как и обещали - пошел дождик...
Тут я виноват конкретно... Не уследил...
А что у Вас в квартире все так же холодно?
Это беда... Неудачно Вы поменяли квартиру... Не удачно...
Чисто из уважения к Вам не поленился - на моем наполовину открытом балконе... идет легкий дождик... Прямо сейчас...
Когда в Италию-то? И Договор на работу есть... Пора... пора...
В Бари сейчас +8, сухо. Хоть не мерзли бы...
Кстати, со среды в Анталии - дето, +22... Будем плавать в море, а как же...
Очень прикольно, сегодня один их форумчан прямо с этой ветки поехал на арендованном за 16 долларов авто на Сакликент - мне доехал - сказал толстый слой льда на дороге... Но вершины гор заснежены...
Прислал фото - но без его разрешения не могу выставлять...
Разве что цитата по Вайберу:
"Красота... Сегодня обзора не было почти, всё в облаках... Только снежная гора без облаков... Горы в снегу, дух захватывает... Красотища..."
Надеюсь, не обидится - если обидется - цитаты удалю...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 гру, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:35
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:39
В бан - это мудро. Поддерживаю.
Я заметил: если у человека дела "швах" - например, работы нет, жена выгнала, налоговая наехала, ЄСВ заплатить нечем, оглянулся по сторонам - все те же обои в цветочек, что и в 1986 году - сразу бежит на эту ветку и все пишет и пишет, и пишет, и пишет без устали...
Сорвалась у чувака добыча в 100 баксов... Ах, сорвалась... Месяц бы прожил...
13 (тринадцать) сообщений за день на этой ветке - рекорд не побит - было от одного парня 18 (!!!).
Приза не будет...
Для читателей ветки: советую посмотреть свежее интервью в авто Гончаренко с моим соседом по Анталии - Антін Мухарський.
Чувак реально "рУлить" - живет в Анталии, а бизнес - в Украине.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:59
Акурт постійно обманює своїх читачів.
Як він продає квартири клієнтам - можна лише здогадуватись
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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