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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:00
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Додано: Суб 12 гру, 2020 17:02
Пане Квесторе - я ніколи не ров"язую чужі фінансові проблеми.
Нехай сам заробляє на життя... Треба ж вчитися... Колись...
Як Ви любите говорити: "Мабуть..."
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:16
Ну что же Вам так в жизни плохо-то?
Да сегодня с 12-00 или с 13-00 - как и обещали - пошел дождик...
Тут я виноват конкретно... Не уследил...
А что у Вас в квартире все так же холодно?
Это беда... Неудачно Вы поменяли квартиру... Не удачно...
Чисто из уважения к Вам не поленился - на моем наполовину открытом балконе... идет легкий дождик... Прямо сейчас...
Когда в Италию-то? И Договор на работу есть... Пора... пора...
В Бари сейчас +8, сухо. Хоть не мерзли бы...
Кстати, со среды в Анталии - дето, +22... Будем плавать в море, а как же...
Очень прикольно, сегодня один их форумчан прямо с этой ветки поехал на арендованном за 16 долларов авто на Сакликент - мне доехал - сказал толстый слой льда на дороге... Но вершины гор заснежены...
Прислал фото - но без его разрешения не могу выставлять...
Разве что цитата по Вайберу:
"Красота... Сегодня обзора не было почти, всё в облаках... Только снежная гора без облаков... Горы в снегу, дух захватывает... Красотища..."
Надеюсь, не обидится - если обидется - цитаты удалю...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 гру, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:35
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:39
В бан - это мудро. Поддерживаю.
Я заметил: если у человека дела "швах" - например, работы нет, жена выгнала, налоговая наехала, ЄСВ заплатить нечем, оглянулся по сторонам - все те же обои в цветочек, что и в 1986 году - сразу бежит на эту ветку и все пишет и пишет, и пишет, и пишет без устали...
Сорвалась у чувака добыча в 100 баксов... Ах, сорвалась... Месяц бы прожил...
13 (тринадцать) сообщений за день на этой ветке - рекорд не побит - было от одного парня 18 (!!!).
Приза не будет...
Для читателей ветки: советую посмотреть свежее интервью в авто Гончаренко с моим соседом по Анталии - Антін Мухарський.
Чувак реально "рУлить" - живет в Анталии, а бизнес - в Украине.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 12 гру, 2020 18:16
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Суб 12 гру, 2020 18:23
Он - веселый чувак у которого одна радость в жизни - квартира в 2,5 км от моря в Анталии. Поэтому любой, кто посягает сказать что лето перебралось в Азию, Австралию и даже Новую Зеландию пожалеет о сказанном.
Еще полезный сайт, обычно каждый уважающий себя лыжник его знает
Там почасовой прогноз осадков, их количества и порывы ветра, которого в Анталии как и осадков никогда нет
PS: Каждый раз смотрю на раритетный градусник и такое ощущение что скачан с freephotos )))
Додано: Суб 12 гру, 2020 19:23
Пост номер 14, за день.
Молодца!
Вот Франт вам завидует - он основной флудер ветки, боится6ё, что вы пальму первенства у него вырвете.
TUR - я же сказал: бедным по субботам мне подаю. У меня такой принцип. Изменить не могу.
Не выпрашивайте.
Разрешаю Вам на этой ветке уговорить кого-то из форумчан купить у Вас тур в Черногорию - хоть что-то заработаете.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 12 гру, 2020 19:24
stm - поставьте в квартире масляный нагреватель.
Попустит.
Все эти УФО - от лукавого.
Поставьте масляный, согреетесь. Попустит.
Как настоящий джентльмен пошел на встрече озябшей stm - положил на поручень балкона немецкий термометр.
Может, хоть так согреется... Все таки на перилах балкона на 0,2 градуса теплее, чем у нее в квартире...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 гру, 2020 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 12 гру, 2020 19:26
мяу,всё верно,чем больше пишешь-тем больше тебя документируют©.
лучше не #какакурт
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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