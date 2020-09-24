Додано: Суб 12 гру, 2020 19:37

А традиционные пельмени в субботу в 16-00 тоже есть?

Отлично!

Не забудьте, в воскресенье к 21-00 должен быть традиционный Борщ.

Верю, у Вас он получается. На неделю будет чем питаться...

Эх, тяжела она судьба юрисконсульта в Киеве...

А пела нам неделю назад песню про то, что едет/летит/ползет/плывет в Италию... И Договор о трудоустройстве есть... И типа ее лично выпустят/впустят... у Ыталію....

Ах... невдача... Ну как всегда...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.