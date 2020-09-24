У меня инвертор управляемый Алексой, как и телевизор, бойлер, робот-пылесос и термометр чуть-чуть поновее Вашего (экологически чистого правда)...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 гру, 2020 19:28
Додано: Суб 12 гру, 2020 19:37
А традиционные пельмени в субботу в 16-00 тоже есть?
Отлично!
Не забудьте, в воскресенье к 21-00 должен быть традиционный Борщ.
Верю, у Вас он получается. На неделю будет чем питаться...
Эх, тяжела она судьба юрисконсульта в Киеве...
А пела нам неделю назад песню про то, что едет/летит/ползет/плывет в Италию... И Договор о трудоустройстве есть... И типа ее лично выпустят/впустят... у Ыталію....
Ах... невдача... Ну как всегда...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|