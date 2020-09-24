У меня инвертор управляемый Алексой, как и телевизор, бойлер, робот-пылесос и термометр чуть-чуть поновее Вашего (экологически чистого правда)...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 гру, 2020 19:28
Додано: Суб 12 гру, 2020 23:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Якась ересь на гiлці, зашквар копіпаста аж в шоці.
Ок, припустимо, що Акурт рієлтор і що?
В Україні 10 тисяч, може навіть більше рієлтеров, чому ви, якщо не полюбляєте рієлтеров, не висмикнули їм ще чуби?
Стосовно ж Акурта, так людина заробляє, а що тут такого?
Розумні люди це розуміють, а що краще в Італії дупи мити чи жити на 100 баксів в місяць?
Акурт до речі пише в художньому стилі, тобто художньому, він же ж чого таку форму викладання контенту вибрав?
Хтось знає відповідь?
Впевнений, що ніц ніхто.
Акурте, навіщо ви тут бісер метаєте, заведіть собі свій ютуб канал, як я, і відчуєте різницю.
Забув ще сказати, що ви все правільно робите.
До побачення, заходьте на мій канал після свята Василя, назва - Тrust$True, я, як і обіцяв з форуму видаляюсь.
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