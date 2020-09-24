Додано: Нед 13 гру, 2020 04:36

Звісно, пане Трасте, професія ріелтора - то найкраща в світі.

Пани б кинули свою роботу - будь яку - одна працює юрисконсультом, інший - турагентом, ще один - трактористом - та йшли б працювати ріелторами. І всі їх життєві негаразди вмить пройшли би...

Але не хочуть, лінуються працювати, тому аж підстрибують, як Ви написали - зашквар у людей...



P.S. Будьте обережним: в Вашому тексті аж 3 (три) рази зустрічається слово "ріЄлтор" - в моему тексті десь було 1 (один) раз, то топтали ногами мене та лаялся 3 (три) доби. ПЗ мого МакБука наполегливо намагається весь час замінити слов "ріЕлтор" на "ріЄлтор" - підкреслює червоним, але я так боюся, що не реагую на автозаміну. Бо пани такі суворі - знов будуть лаятися 3 (три) доби. І звісно, така халепа получаєтся - працюю ріЄлтором, чи ріЕлтором - і досі не знаю, ким же я правильно працюю: ріЕлтором, чи ріЄлтором - аж соромно мені.

То будьте обережним - 3 (три) доби Вас зараз будуть товкти ногами. Зашквар буде повний!

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.