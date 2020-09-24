У меня инвертор управляемый Алексой, как и телевизор, бойлер, робот-пылесос и термометр чуть-чуть поновее Вашего (экологически чистого правда)...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 гру, 2020 19:28
Додано: Суб 12 гру, 2020 23:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Якась ересь на гiлці, зашквар копіпаста аж в шоці.
Ок, припустимо, що Акурт рієлтор і що?
В Україні 10 тисяч, може навіть більше рієлтеров, чому ви, якщо не полюбляєте рієлтеров, не висмикнули їм ще чуби?
Стосовно ж Акурта, так людина заробляє, а що тут такого?
Розумні люди це розуміють, а що краще в Італії дупи мити чи жити на 100 баксів в місяць?
Акурт до речі пише в художньому стилі, тобто художньому, він же ж чого таку форму викладання контенту вибрав?
Хтось знає відповідь?
Впевнений, що ніц ніхто.
Акурте, навіщо ви тут бісер метаєте, заведіть собі свій ютуб канал, як я, і відчуєте різницю.
Забув ще сказати, що ви все правільно робите.
До побачення, заходьте на мій канал після свята Василя, назва - Тrust$True, я, як і обіцяв з форуму видаляюсь.
Додано: Нед 13 гру, 2020 04:36
Звісно, пане Трасте, професія ріелтора - то найкраща в світі.
Пани б кинули свою роботу - будь яку - одна працює юрисконсультом, інший - турагентом, ще один - трактористом - та йшли б працювати ріелторами. І всі їх життєві негаразди вмить пройшли би...
Але не хочуть, лінуються працювати, тому аж підстрибують, як Ви написали - зашквар у людей...
P.S. Будьте обережним: в Вашому тексті аж 3 (три) рази зустрічається слово "ріЄлтор" - в моему тексті десь було 1 (один) раз, то топтали ногами мене та лаялся 3 (три) доби. ПЗ мого МакБука наполегливо намагається весь час замінити слов "ріЕлтор" на "ріЄлтор" - підкреслює червоним, але я так боюся, що не реагую на автозаміну. Бо пани такі суворі - знов будуть лаятися 3 (три) доби. І звісно, така халепа получаєтся - працюю ріЄлтором, чи ріЕлтором - і досі не знаю, ким же я правильно працюю: ріЕлтором, чи ріЄлтором - аж соромно мені.
То будьте обережним - 3 (три) доби Вас зараз будуть товкти ногами. Зашквар буде повний!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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