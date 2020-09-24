У меня инвертор управляемый Алексой, как и телевизор, бойлер, робот-пылесос и термометр чуть-чуть поновее Вашего (экологически чистого правда)...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 гру, 2020 19:28
Додано: Суб 12 гру, 2020 23:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Якась ересь на гiлці, зашквар копіпаста аж в шоці.
Ок, припустимо, що Акурт рієлтор і що?
В Україні 10 тисяч, може навіть більше рієлтеров, чому ви, якщо не полюбляєте рієлтеров, не висмикнули їм ще чуби?
Стосовно ж Акурта, так людина заробляє, а що тут такого?
Розумні люди це розуміють, а що краще в Італії дупи мити чи жити на 100 баксів в місяць?
Акурт до речі пише в художньому стилі, тобто художньому, він же ж чого таку форму викладання контенту вибрав?
Хтось знає відповідь?
Впевнений, що ніц ніхто.
Акурте, навіщо ви тут бісер метаєте, заведіть собі свій ютуб канал, як я, і відчуєте різницю.
Забув ще сказати, що ви все правільно робите.
До побачення, заходьте на мій канал після свята Василя, назва - Тrust$True, я, як і обіцяв з форуму видаляюсь.
Додано: Нед 13 гру, 2020 04:36
Звісно, пане Трасте, професія рієлтора - то найкраща в світі.
Пани б кинули свою роботу - будь яку - одна працює юрисконсультом-метеорологом, інший - турагентом, ще один - трактористом - та йшли б працювати рієлторами. І всі їх життєві негаразди вмить пройшли би...
Але не хочуть, лінуються працювати, тому аж підстрибують, як Ви написали - "зашквар копіпаста" у людей...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 13 гру, 2020 09:51
Мені не подобається, що він постійно і повсюди пересмикує інформацію.
За подібні справи в пристойному товаристві - дезинформаторів б'ють канделябрами по голові.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 13 гру, 2020 09:55
В Туреччині - дешевий йогурт і дорогі термометри!
Тому наш пан +чи пані, хрєн там їх знає - купив термометр на блошиному ринку у Дніпрі, і привіз з собою в Аланію. Економія 2 долара!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 13 гру, 2020 10:16
Пан Франт трохи відігрів пальці електротепловентилятором та вийшов на флудерське полювання із відром сміття. Читаємо та насолоджуємося - нажаль, я флудерів/неадекватів поставив в ігнор - не читаю, але форумчани завжди від нього отримують корисну фінансово-економічну інформацію про нерухомість. Читайте та використовуйте досвід щасливого володяря двушки, купленої на вторинному ринку в 2018 році.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 13 гру, 2020 10:39
За 4 (четыре) страницы форумного флуда на этой ветке в субботу все же одно сообщение хорошее и умное.
По порядку:
1) Налоги в Турции платят все. Кроме украинцев-иностранцев. Дело в том, что украинец-иностранец должен платить налоги с доходов, полученных на территории Турецкой республики. Даже имея ВНЖ, он НЕ ИМЕЕТ права работать в Турции. Нужна особая "Рабочая виза". Ее оформляет работодатель (только). Так что будем трезво мыслить: при безработице в 15% (примерно) в стране работать и платить налоги форумчанам тут не светит.
Оговорка: даже украинец-иностранец платит налог ежегодный на недвижимость. По размеру он смешной - я плачу примерно 120 лир (менее 20 долларов) в год.
Иностранец-украинец также заплатит налог при покупке квартиры - 4% от цены, указанной в Акте экспертизы квартиры. До 2019 года платили 3% и цена квартиры могла указываться со слов продавца (меньше была сумма реально уплаченного налога).
2) Стоимость и цена - вещи разные. Цена квартир - готовых под ключ - в среднем 1000 долларов квадратный метр.
На моей памяти самую дешевую квартиру купили наши украинцы за 29 000 долларов (со всеми платежами налогами и расходами обошлась в 33 000 долларов - квартира "3+1", 150 кв. метров, вторичный рынок), самая дорогая была куплена за 1 300 000 лир (примерно 180 000 долларов) квартира "2+1" - Премиум сегмент.
По официальной статистике квартиры в Турции за год подорожали в пересчете на валюту на 14% (данные ЦБ Турецкой республики).
Очень важно: для покупки недвижимости НЕ нужны адвокаты, юристы, консультанты и так далее. Из документов: украинский загранпаспорт (с переводом на турецкий язык)+ турецкий ИНН (оформляется по интернету мгновенно).
3) Арендная плата квартиры на сегодня составляет от 1500 до 2500 лир в месяц (от 200 до 300 долларов примерно).
Среди тех, с кем я общаюсь, платят 1800 лир в месяц за квартиры с мебелью (большая часть квартир - особенность Турции - сдается БЕЗ мебели).
И аренда квартиры на 1 год, и покупка готовой квартиры по цене бомжатника-недостроя в Жулянах дает право на ВНЖ для украинца.
4) "доп+" - квартплата составляет от 0 (нуля) лир до 150 лир. У меня - 100 лир (примерно 360 гривен в месяц). В элитных комплексах она может быть 300-350 лир. Зависит от представляемых услуг - подземный паркинг, сауна, крытый и открытой плавательные бассейны, баскетбольные площадки.
Расходы на коммунальные платежи у меня составляет примерно 30 долларов месяц - отчет в цифрах даю в конце каждого месяца.
5) Риски не въезда мне неизвестны. Депортация иностранца возможна в случае совершения им серьезного правонарушения.
Проблемы обратного возвращения мне неизвестны. Штраф в случае нарушения сроков безвизового режима. Штраф в случае превышения срока пребывания по ВНЖ без его продления.
Да сегодня самая доступная для украинца страна с самим беспроблемными способами добраться.
И это - один из самых важных критериев - ДОСТУПНОСТЬ ВАШЕГО ЖИЛЬЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ:
- регулярное авиасообщение почти со всеми городами Украины;
- регулярное паромное сообщение Карасу-Черноморск;
- открыт автотранзит Украина-Румыния-Болгария-Турция.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:09
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5120491#p5120491
https://fi202x.blogspot.com/
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