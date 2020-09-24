Додано: Нед 13 гру, 2020 10:39

TUR написав: akurt

По теме ветки.

Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции без оценок как это хорошо по отношению к Украине. Сравнение (налоги, стоимость, арендная плата, доп+ , риски невьезда или проблемы обратного возвращения и т.п.) приветствуются. По теме ветки.Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции без оценок как это хорошо по отношению к Украине. Сравнение (налоги, стоимость, арендная плата, доп+ , риски невьезда или проблемы обратного возвращения и т.п.) приветствуются.

Очень важно:

НЕ нужны

отчет в цифрах даю в конце каждого месяца.

За 4 (четыре) страницы форумного флуда на этой ветке в субботу все же одно сообщение хорошее и умное.По порядку:1) Налоги в Турции платят все. Кроме украинцев-иностранцев. Дело в том, что украинец-иностранец должен платить налоги с доходов, полученных на территории Турецкой республики. Даже имея ВНЖ, он НЕ ИМЕЕТ права работать в Турции. Нужна особая "Рабочая виза". Ее оформляет работодатель (только). Так что будем трезво мыслить: при безработице в 15% (примерно) в стране работать и платить налоги форумчанам тут не светит.Оговорка: даже украинец-иностранец платит налог ежегодный на недвижимость. По размеру он смешной - я плачу примерно 120 лир (менее 20 долларов) в год.Иностранец-украинец также заплатит налог при покупке квартиры - 4% от цены, указанной в Акте экспертизы квартиры. До 2019 года платили 3% и цена квартиры могла указываться со слов продавца (меньше была сумма реально уплаченного налога).2) Стоимость и цена - вещи разные. Цена квартир -- в среднем 1000 долларов квадратный метр.На моей памяти самую дешевую квартиру купили наши украинцы за 29 000 долларов (со всеми платежами налогами и расходами обошлась в 33 000 долларов - квартира "3+1", 150 кв. метров, вторичный рынок), самая дорогая была куплена за 1 300 000 лир (примерно 180 000 долларов) квартира "2+1" - Премиум сегмент.По официальной статистике квартиры в Турции за год подорожали в пересчете на валюту на 14% (данные ЦБ Турецкой республики).для покупки недвижимостиадвокаты, юристы, консультанты и так далее. Из документов: украинский загранпаспорт (с переводом на турецкий язык)+ турецкий ИНН (оформляется по интернету мгновенно).3) Арендная плата квартиры на сегодня составляет от 1500 до 2500 лир в месяц (от 200 до 300 долларов примерно).Среди тех, с кем я общаюсь, платят 1800 лир в месяц за квартиры с мебелью (большая часть квартир - особенность Турции - сдается БЕЗ мебели).И аренда квартиры на 1 год, и покупка готовой квартиры по цене бомжатника-недостроя в Жулянах дает право на ВНЖ для украинца.4) "доп+" - квартплата составляет от 0 (нуля) лир до 150 лир. У меня - 100 лир (примерно 360 гривен в месяц). В элитных комплексах она может быть 300-350 лир. Зависит от представляемых услуг - подземный паркинг, сауна, крытый и открытой плавательные бассейны, баскетбольные площадки.Расходы на коммунальные платежи у меня составляет примерно 30 долларов месяц -5) Риски не въезда мне неизвестны. Депортация иностранца возможна в случае совершения им серьезного правонарушения.Проблемы обратного возвращения мне неизвестны. Штраф в случае нарушения сроков безвизового режима. Штраф в случае превышения срока пребывания по ВНЖ без его продления.Да сегодня самая доступная для украинца страна с самим беспроблемными способами добраться.И это - один из самых важных критериев - ДОСТУПНОСТЬ ВАШЕГО ЖИЛЬЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ:- регулярное авиасообщение почти со всеми городами Украины;- регулярное паромное сообщение Карасу-Черноморск;- открыт автотранзит Украина-Румыния-Болгария-Турция.