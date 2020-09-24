У меня инвертор управляемый Алексой, как и телевизор, бойлер, робот-пылесос и термометр чуть-чуть поновее Вашего (экологически чистого правда)...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 гру, 2020 19:28
Додано: Суб 12 гру, 2020 23:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Якась ересь на гiлці, зашквар копіпаста аж в шоці.
Ок, припустимо, що Акурт рієлтор і що?
В Україні 10 тисяч, може навіть більше рієлтеров, чому ви, якщо не полюбляєте рієлтеров, не висмикнули їм ще чуби?
Стосовно ж Акурта, так людина заробляє, а що тут такого?
Розумні люди це розуміють, а що краще в Італії дупи мити чи жити на 100 баксів в місяць?
Акурт до речі пише в художньому стилі, тобто художньому, він же ж чого таку форму викладання контенту вибрав?
Хтось знає відповідь?
Впевнений, що ніц ніхто.
Акурте, навіщо ви тут бісер метаєте, заведіть собі свій ютуб канал, як я, і відчуєте різницю.
Забув ще сказати, що ви все правільно робите.
До побачення, заходьте на мій канал після свята Василя, назва - Тrust$True, я, як і обіцяв з форуму видаляюсь.
Додано: Нед 13 гру, 2020 04:36
Звісно, пане Трасте, професія рієлтора - то найкраща в світі.
Пани б кинули свою роботу - будь яку - одна працює юрисконсультом-метеорологом, інший - турагентом, ще один - трактористом - та йшли б працювати рієлторами. І всі їх життєві негаразди вмить пройшли би...
Але не хочуть, лінуються працювати, тому аж підстрибують, як Ви написали - "зашквар копіпаста" у людей...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 13 гру, 2020 10:39
За 4 (четыре) страницы форумного флуда на этой ветке в субботу все же одно сообщение хорошее и умное.
По порядку:
1) Налоги в Турции платят все. Кроме украинцев-иностранцев. Дело в том, что украинец-иностранец должен платить налоги с доходов, полученных на территории Турецкой республики. Даже имея ВНЖ, он НЕ ИМЕЕТ права работать в Турции. Нужна особая "Рабочая виза". Ее оформляет работодатель (только). Так что будем трезво мыслить: при безработице в 15% (примерно) в стране работать и платить налоги форумчанам тут не светит.
Оговорка: даже украинец-иностранец платит налог ежегодный на недвижимость. По размеру он смешной - я плачу примерно 120 лир (менее 20 долларов) в год.
Иностранец-украинец также заплатит налог при покупке квартиры - 4% от цены, указанной в Акте экспертизы квартиры. До 2019 года платили 3% и цена квартиры могла указываться со слов продавца (меньше была сумма реально уплаченного налога).
2) Стоимость и цена - вещи разные. Цена квартир - готовых под ключ - в среднем 1000 долларов квадратный метр.
На моей памяти самую дешевую квартиру купили наши украинцы за 29 000 долларов (со всеми платежами налогами и расходами обошлась в 33 000 долларов - квартира "3+1", 150 кв. метров, вторичный рынок), самая дорогая была куплена за 1 300 000 лир (примерно 180 000 долларов) квартира "2+1" - Премиум сегмент.
По официальной статистике квартиры в Турции за год подорожали в пересчете на валюту на 14% (данные ЦБ Турецкой республики).
Очень важно: для покупки недвижимости НЕ нужны адвокаты, юристы, консультанты и так далее. Из документов: украинский загранпаспорт (с переводом на турецкий язык)+ турецкий ИНН (оформляется по интернету мгновенно).
3) Арендная плата квартиры на сегодня составляет от 1500 до 2500 лир в месяц (от 200 до 300 долларов примерно).
Среди тех, с кем я общаюсь, платят 1800 лир в месяц за квартиры с мебелью (большая часть квартир - особенность Турции - сдается БЕЗ мебели).
И аренда квартиры на 1 год, и покупка готовой квартиры по цене бомжатника-недостроя в Жулянах дает право на ВНЖ для украинца.
4) "доп+" - квартплата составляет от 0 (нуля) лир до 150 лир. У меня - 100 лир (примерно 360 гривен в месяц). В элитных комплексах она может быть 300-350 лир. Зависит от представляемых услуг - подземный паркинг, сауна, крытый и открытой плавательные бассейны, баскетбольные площадки.
Расходы на коммунальные платежи у меня составляет примерно 30 долларов месяц - отчет в цифрах даю в конце каждого месяца.
5) Риски не въезда мне неизвестны. Депортация иностранца возможна в случае совершения им серьезного правонарушения.
Проблемы обратного возвращения мне неизвестны. Штраф в случае нарушения сроков безвизового режима. Штраф в случае превышения срока пребывания по ВНЖ без его продления.
Да сегодня самая доступная для украинца страна с самим беспроблемными способами добраться.
И это - один из самых важных критериев - ДОСТУПНОСТЬ ВАШЕГО ЖИЛЬЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ:
- регулярное авиасообщение почти со всеми городами Украины;
- регулярное паромное сообщение Карасу-Черноморск;
- открыт автотранзит Украина-Румыния-Болгария-Турция.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:09
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5120491#p5120491
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:23
Розблокував пана Флаймана - бо став адекватним.
Цікаву інформацію виклав.
Гадаю, не всім сподобається таке: "При цьому головна мета придбання українцями квартир — вирішення житлового питання, а не, приміром, заробляння на здачі помешкань."
Судячи з активних дрписуачів на гілці, основна мета в них - купити щось за кордоном, щоби самі гроші капали/падали/сипалися з неба.
А бач як воно - не получається.
Пана Флаймана можна запросити в якості експерта: квартири в Польщі купують для життя.
Я так розумію під словом "життя" в даному випадку розуміють "роботу".
Ким, на його думку, треба працювати в Польщі, щоби купити квартиру в названих містах, при ціні квадратного метра в середньому - яшо я не помиляюся - в 7000 злотих?
У Варшаві - за даними вказаного вище сайту - стандартна ціна квартири 1 200 000 злотих або 1200 000х0,2724=326 888 доларів США.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 гру, 2020 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:28
Насправді вони могли взяти ці 3200 квартир в іпотеку, і користуватися польскими коштами, не завозячи туди гроші з України.
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:29
Там ще в тексті цікавий набір міст Польщі - я не був тільки у Вроцлаві.
У Варшаві - за даними вказаного вище сайту - "стандартна" ціна квартири 1 200 000 злотих або 1 200 000х0,2724=326 888 доларів США.
Треба купувати... Тут і думати немає чого...
За 500 000 злотих - 136 200 доларів - 1 кв. м - 12 282 злотих - 3 345 доларів за квадрат - можна купити чудову квартиру площею в 39 (тридцять) дев"ять квадратних метрів.
Треба купувати.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ну Ви вибрали якійсь крайній варіант, за 400 тис злотих можна підшукати нормальне житло. В Києві тепер поріг входу в більш-менш нормальне житло - 100 куе. Тому Варшавські ціни не такі вже і великі.
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:48
Ну я выбрал НЕ крайний вариант - я поставил прямо там на сайте бегунок - скрин выше - и он показал, что львиная доля квартир имеет цену в 1 200 000 злотых.
Очень малое число квартир имеет цену в 500 000 злотых и привел пример.
Что-то мне подсказывает, что форумчане не готовы купить квартиру в 39 квадратов за 130 000 долларов.
За 400 000 злотых - точнее за 380 000 - 103 512 долларов США - прекрасная квартира в 51 квадрат вот здесь (красный кружок, я так понимаю это - варшавская Ірпінь):
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 гру, 2020 12:08, всього редагувалось 3 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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