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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 878879880881>
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 19:28

  akurt написав:stm - поставьте в квартире масляный нагреватель.
Попустит.
Все эти УФО - от лукавого.
Поставьте масляный, согреетесь. Попустит.

У меня инвертор управляемый Алексой, как и телевизор, бойлер, робот-пылесос ;) и термометр чуть-чуть поновее Вашего (экологически чистого правда)... :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 23:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Якась ересь на гiлці, зашквар копіпаста аж в шоці.

Ок, припустимо, що Акурт рієлтор і що?

В Україні 10 тисяч, може навіть більше рієлтеров, чому ви, якщо не полюбляєте рієлтеров, не висмикнули їм ще чуби?

Стосовно ж Акурта, так людина заробляє, а що тут такого?
Розумні люди це розуміють, а що краще в Італії дупи мити чи жити на 100 баксів в місяць?
Акурт до речі пише в художньому стилі, тобто художньому, він же ж чого таку форму викладання контенту вибрав?

Хтось знає відповідь?
Впевнений, що ніц ніхто.

Акурте, навіщо ви тут бісер метаєте, заведіть собі свій ютуб канал, як я, і відчуєте різницю.
Забув ще сказати, що ви все правільно робите.
До побачення, заходьте на мій канал після свята Василя, назва - Тrust$True, я, як і обіцяв з форуму видаляюсь.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 04:36

Звісно, пане Трасте, професія рієлтора - то найкраща в світі.
Пани б кинули свою роботу - будь яку - одна працює юрисконсультом-метеорологом, інший - турагентом, ще один - трактористом - та йшли б працювати рієлторами. І всі їх життєві негаразди вмить пройшли би...
Але не хочуть, лінуються працювати, тому аж підстрибують, як Ви написали - "зашквар копіпаста" у людей...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:39

  TUR написав:akurt
По теме ветки.
Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции без оценок как это хорошо по отношению к Украине. Сравнение (налоги, стоимость, арендная плата, доп+ , риски невьезда или проблемы обратного возвращения и т.п.) приветствуются.


За 4 (четыре) страницы форумного флуда на этой ветке в субботу все же одно сообщение хорошее и умное.

По порядку:
1) Налоги в Турции платят все. Кроме украинцев-иностранцев. Дело в том, что украинец-иностранец должен платить налоги с доходов, полученных на территории Турецкой республики. Даже имея ВНЖ, он НЕ ИМЕЕТ права работать в Турции. Нужна особая "Рабочая виза". Ее оформляет работодатель (только). Так что будем трезво мыслить: при безработице в 15% (примерно) в стране работать и платить налоги форумчанам тут не светит.
Оговорка: даже украинец-иностранец платит налог ежегодный на недвижимость. По размеру он смешной - я плачу примерно 120 лир (менее 20 долларов) в год.
Иностранец-украинец также заплатит налог при покупке квартиры - 4% от цены, указанной в Акте экспертизы квартиры. До 2019 года платили 3% и цена квартиры могла указываться со слов продавца (меньше была сумма реально уплаченного налога).

2) Стоимость и цена - вещи разные. Цена квартир - готовых под ключ - в среднем 1000 долларов квадратный метр.
На моей памяти самую дешевую квартиру купили наши украинцы за 29 000 долларов (со всеми платежами налогами и расходами обошлась в 33 000 долларов - квартира "3+1", 150 кв. метров, вторичный рынок), самая дорогая была куплена за 1 300 000 лир (примерно 180 000 долларов) квартира "2+1" - Премиум сегмент.
По официальной статистике квартиры в Турции за год подорожали в пересчете на валюту на 14% (данные ЦБ Турецкой республики).
Очень важно: для покупки недвижимости НЕ нужны адвокаты, юристы, консультанты и так далее. Из документов: украинский загранпаспорт (с переводом на турецкий язык)+ турецкий ИНН (оформляется по интернету мгновенно).

3) Арендная плата квартиры на сегодня составляет от 1500 до 2500 лир в месяц (от 200 до 300 долларов примерно).
Среди тех, с кем я общаюсь, платят 1800 лир в месяц за квартиры с мебелью (большая часть квартир - особенность Турции - сдается БЕЗ мебели).
И аренда квартиры на 1 год, и покупка готовой квартиры по цене бомжатника-недостроя в Жулянах дает право на ВНЖ для украинца.

4) "доп+" - квартплата составляет от 0 (нуля) лир до 150 лир. У меня - 100 лир (примерно 360 гривен в месяц). В элитных комплексах она может быть 300-350 лир. Зависит от представляемых услуг - подземный паркинг, сауна, крытый и открытой плавательные бассейны, баскетбольные площадки.
Расходы на коммунальные платежи у меня составляет примерно 30 долларов месяц - отчет в цифрах даю в конце каждого месяца.

5) Риски не въезда мне неизвестны. Депортация иностранца возможна в случае совершения им серьезного правонарушения.
Проблемы обратного возвращения мне неизвестны. Штраф в случае нарушения сроков безвизового режима. Штраф в случае превышения срока пребывания по ВНЖ без его продления.

Да сегодня самая доступная для украинца страна с самим беспроблемными способами добраться.
И это - один из самых важных критериев - ДОСТУПНОСТЬ ВАШЕГО ЖИЛЬЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ:
- регулярное авиасообщение почти со всеми городами Украины;
- регулярное паромное сообщение Карасу-Черноморск;
- открыт автотранзит Украина-Румыния-Болгария-Турция.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5120491#p5120491
  Козак-характерник написав:За 2019 рік громадяни України придбали в Польщі понад 3200 квартир — це майже 40% від загальної кількості квартир, придбаних іноземцями в країні. Таким чином, українці стали найактивнішими інвесторами в польську нерухомість серед іноземців.
Про це повідомляє польське інформагентство PAP із посиланням на дані спеціалізованого порталу нерухомості gethome.pl.

Уперше українці серед іноземців придбали найбільше квартир у Польщі у 2015 році, випередивши німців. Відтоді як кількість придбаних українцями польських помешкань лише зростала, зазначає інформагентство.

Окрім України, також активно цікавляться польською нерухомістю в Білорусі й Росії. Загалом громадяни цих трьох країн придбали майже 4000 помешкань у 2019 році загальною площею понад 204 тисячі квадратних метрів. Статистики за 2020 рік gethome.pl поки не наводить.

Найбільш цікаве для іноземців житло, розташоване у великих містах, як-от Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську. При цьому головна мета придбання українцями квартир — вирішення житлового питання, а не, приміром, заробляння на здачі помешкань.

Окрім цього, українці також цікавляться й польськими земельними ділянками. У 2019 році міністерство внутрішніх справ Польщі видало громадянам нашої держави 270 дозволів на придбання загалом 53,3 гектара землі.

Раніше ми повідомляли, що заробітчани з України протягом 2013-2018 років забезпечили середнє щорічне зростання економіки Польщі на 0,5%, або одну сьому (13%) від загальної динаміки ВВП країни за цей період — про це свідчать підрахунки дослідників Варшавської школи економіки та Національного банку Польщі.

https://hromadske.ua/posts/ukrayinci-najaktivnishe-z-inozemciv-investuyut-u-polsku-neruhomist-ranishe-pershist-bula-za-gromadyanami-nimechchini
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:23

Розблокував пана Флаймана - бо став адекватним.
Цікаву інформацію виклав.
Гадаю, не всім сподобається таке: "При цьому головна мета придбання українцями квартир — вирішення житлового питання, а не, приміром, заробляння на здачі помешкань."
Судячи з активних дрписуачів на гілці, основна мета в них - купити щось за кордоном, щоби самі гроші капали/падали/сипалися з неба.
А бач як воно - не получається.

Пана Флаймана можна запросити в якості експерта: квартири в Польщі купують для життя.
Я так розумію під словом "життя" в даному випадку розуміють "роботу".
Ким, на його думку, треба працювати в Польщі, щоби купити квартиру в названих містах, при ціні квадратного метра в середньому - яшо я не помиляюся - в 7000 злотих?
У Варшаві - за даними вказаного вище сайту - стандартна ціна квартири 1 200 000 злотих або 1200 000х0,2724=326 888 доларів США.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 гру, 2020 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:28

  flyman написав:За 2019 рік громадяни України придбали в Польщі понад 3200 квартир — це майже 40% від загальної кількості квартир, придбаних іноземцями в країні.[/b] Таким чином, українці стали найактивнішими інвесторами в польську нерухомість серед іноземців.

Насправді вони могли взяти ці 3200 квартир в іпотеку, і користуватися польскими коштами, не завозячи туди гроші з України.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:29

Там ще в тексті цікавий набір міст Польщі - я не був тільки у Вроцлаві.
У Варшаві - за даними вказаного вище сайту - "стандартна" ціна квартири 1 200 000 злотих або 1 200 000х0,2724=326 888 доларів США.
Треба купувати... Тут і думати немає чого...
Зображення
За 500 000 злотих - 136 200 доларів - 1 кв. м - 12 282 злотих - 3 345 доларів за квадрат - можна купити чудову квартиру площею в 39 (тридцять) дев"ять квадратних метрів.
Треба купувати.
https://gethome.pl/nieruchomosci/na-spr ... lte=511000
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:За 500 000 злотих - 136 200 доларів - 1 кв. м - 12 282 злотих - 3 345 доларів за квадрат - можна купити чудову квартиру площею в 39 (тридцять) дев"ять квадратних метрів.
Треба купувати.
https://gethome.pl/nieruchomosci/na-spr ... lte=511000

Ну Ви вибрали якійсь крайній варіант, за 400 тис злотих можна підшукати нормальне житло. В Києві тепер поріг входу в більш-менш нормальне житло - 100 куе. Тому Варшавські ціни не такі вже і великі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:48

Ну я выбрал НЕ крайний вариант - я поставил прямо там на сайте бегунок - скрин выше - и он показал, что львиная доля квартир имеет цену в 1 200 000 злотых.
Очень малое число квартир имеет цену в 500 000 злотых и привел пример.
Что-то мне подсказывает, что форумчане не готовы купить квартиру в 39 квадратов за 130 000 долларов.
За 400 000 злотых - точнее за 380 000 - 103 512 долларов США - прекрасная квартира в 51 квадрат вот здесь (красный кружок, я так понимаю это - варшавская Ірпінь):
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 гру, 2020 12:08, всього редагувалось 3 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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