Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Но как известно - дьявол кроется в деталях. Итак, читаем: Spośród cudzoziemców najwięcej mieszkań w Polsce nabywają Ukraińcy - informują analitycy rynku nieruchomości. Wszyscy cudzoziemcy kupili w ubiegłym roku niemal 8,5 tysiąca mieszkań w Polsce - z czego obywatele Ukrainy ponad 3,2 tysiąca.
Итак, всего иностранцы в Польше за 2019 году купили сколько квартир - 8 500. Из них 3 200 - украинцы. Очень хорошо. При этом иностранцы из стран ЕС купили всего 1368 квартир (немцы 20%, то есть 273 (!!!) квартиры, англичане и ирландцы). https://tvn24.pl/biznes/nieruchomosci/k ... ia-4775174 Всплеск покупок квартир украинцами в Польше зафиксирован с 2015 года.
Сколько квартир купили иностранцы в 2019 году в Турции? О! 45 967. Всего в 5,4 раза больше... Ну, это мелочь... Сколько квартир купили немцы в 2019 - О! 1723. Это всего в 6,3 раза больше. Ну, это мелочь... А в этом году сколько квартир купили немцы в Турции? О! Уже 1006!!!! https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1056
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Ну я выбрал НЕ крайний вариант - я поставил прямо там на сайте бегунок - скрин выше - и он показал, что львиная доля квартир имеет цену в 1 200 000 злотых. Очень малое число квартир имеет цену в 500 000 злотых и привел пример. Что-то мне подсказывает, что форумчане не готовы купить квартиру в 39 квадратов за 130 000 долларов. За 400 000 злотых - точнее за 380 000 - 103 512 долларов США - прекрасная квартира в 51 квадрат вот здесь (красный кружок, я так понимаю это - варшавская Ірпінь):
Хочу немного Вас поправить - все-такие не варшавская Ірпінь - от той локации квартал до трамвая (нормального трамвая). А в Ирпене никогда трамвая не будет. Ну цены конечно большие, согласен + сейчас Польша стала активно переманивать ИТ специалистов с Беларуси, экономика почти не упала за ковидный год, поэтому "маємо що маємо".
Тут еще возникает вопрос: а ЗАЧЕМ покупать квартиру в Польше? Не вопрос: если есть работа. Например: - сын приятеля выехал уже лет 5 назад и работает в очень приличном месте кажется в Bydgoszcz - семья он+жена+двое детей. Зарплата 10 000 злотых в месяц (это очень высокая для Польши - средняя 4918,17 злотых). То есть за месяц зарплата = 1 кв. м квартиры. Арендует. Купить НЕ МЕЧТАЕТ. Назад не вернётся (так мне сказал). - сын приятелей из Запорожья "угадал" - выехал 2 года назад - не возвращается - сказали родители, что очень хорошо получает квалифицированным сварщиком. Спросил о зарплате - еще не уточнили.
Оба примера - работа ПОСТОЯННАЯ и привязаны к одному месту. Не вопрос - жилье купить надо.
Но я все больше завожу знакомых из Украины в Турции - Ай-Тишников, которые переезжают именно в Турцию (Стамбул+Анталия+Измир+Кушадасы). Выигрыш по сравнению с Польшей гигантский.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:За 500 000 злотих - 136 200 доларів - 1 кв. м - 12 282 злотих - 3 345 доларів за квадрат - можна купити чудову квартиру площею в 39 (тридцять) дев"ять квадратних метрів. Треба купувати. https://gethome.pl/nieruchomosci/na-spr ... lte=5 11000
Ну Ви вибрали якійсь крайній варіант, за 400 тис злотих можна підшукати нормальне житло. В Києві тепер поріг входу в більш-менш нормальне житло - 100 куе. Тому Варшавські ціни не такі вже і великі.
так як є іпотека, то ціна входу 20% першого внеску, тобто не не 400 тис. зл., а 100 тис. зл., що по курсу 3.65 буде 27тис. дол. США.
Тут еще возникает вопрос: а ЗАЧЕМ покупать квартиру в Польше? Не вопрос: если есть работа. Например: - сын приятеля выехал уже лет 5 назад и работает в очень приличном месте кажется в Bydgoszcz - семья он+жена+двое детей. Зарплата 10 000 злотых в месяц (это очень высокая для Польши - средняя 4918,17 злотых). То есть за месяц зарплата = 1 кв. м квартиры. Арендует. Купить НЕ МЕЧТАЕТ. Назад не вернётся (так мне сказал). - сын приятелей из Запорожья "угадал" - выехал 2 года назад - не возвращается - сказали родители, что очень хорошо получает квалифицированным сварщиком. Спросил о зарплате - еще не уточнили.
Оба примера - работа ПОСТОЯННАЯ и привязаны к одному месту. Не вопрос - жилье купить надо.
Но я все больше завожу знакомых из Украины в Турции - Ай-Тишников, которые переезжают именно в Турцию (Стамбул+Анталия+Измир+Кушадасы). Выигрыш по сравнению с Польшей гигантский.
Ага, це ті фрілансери, що не долетіли до південно східної Азії. Чи послухаєм казочку про ІТ бум в Туреччині?
akurt написав:Сорвалась у чувака добыча в 100 баксов... Ах, сорвалась...
НЕ понял - так Акурт согласен что Украина занесет Турцию в красный список с 21/12 ?? И как насчет рекламы отеля 3* ? на кебаб хватает?
И снова здравствуйте! Вот, опять неделю пришлось провести в Стамбуле. Останавливался в Такисме (не в Ibis . Погода, как для декабря, была очень хорошая. Все остальное - не очень. То, что еще недавно было открыто, сейчас закрыто, за некоторыми исключениями. Экскурсии отменены (большинство). В шопинг молы пускают только с каким-то кодом, поэтому я не связывался. Комендантский час. Боковые улицы перекрывают какими-то барьерами. Везде полиция или какие-то дружинники. Идешь себе, никого не трогаешь, вдруг в спину тебе кто-то орет: "Pardon! Pardon!" Оказывается тут проходить нельзя etc. Везде, постоянно что-то моют. Не знаю, поможет ли им это. Турция уверенно вырывается в региональные лидеры по ковиду, и если действующий тренд сохранится, то переход в красный список - это дело считаных дней. Т.е. скорее да, чем нет. Так что заключать пари надо не 1:1, а 4:1. По местным телеканалам продолжают обсуждение последних землетрясений в Измире и Анталье (но в Анталье, я понял, оно было значительно слабей - просто тряхнуло, особых разрушений не было). Наверное, опять политика - кому-то надо нагнетать тему. Везде висят огромные транспаранты, поздравляющие с победой в Карабахе. Не понимаю дискуссии об Ibis. Ibis - это, то что называется "бюджетный сегмент". Отличается от хостела лишь тем, что там санузел не на коридоре. Когда был молодым, то несколько раз там останавливался. А так, в системе Accor начинать надо с Novotel или Mercure. Впрочем, какой смысл сравнивать вина турецкие с винами итальянскими? Успехов!
Noname2020 написав:шопинг молы пускают только с каким-то кодом, поэтому я не связывался. Комендантский час. Боковые улицы перекрывают какими-то барьерами. Везде полиция или какие-то дружинники. Идешь себе, никого не трогаешь, вдруг в спину тебе кто-то орет: "Pardon! Pardon!" Оказывается тут проходить нельзя etc. Везде, постоянно что-то моют. Не знаю, поможет ли им это. Турция уверенно вырывается в региональные лидеры по ковиду, и если действующий тренд сохранится, то переход в красный список - это дело считаных дней. Т.е. скорее да, чем нет
Акурт скромно замовчує "досягнення" Туреччини в боротьбі з короновірусом. Він пише про "спекотні" турецькі пляжі в грудні місяці і дешеву комуналку з порожніми басейнами.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Noname2020 написав:Везде висят огромные транспаранты, поздравляющие с победой в Карабахе.
В турків є цей вірус імперський як і в московитів?
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