Додано: Нед 13 гру, 2020 12:40

Да, я с Вами согласен.



Тут еще возникает вопрос: а ЗАЧЕМ покупать квартиру в Польше?

Не вопрос: если есть работа.

Например:

- сын приятеля выехал уже лет 5 назад и работает в очень приличном месте кажется в Bydgoszcz - семья он+жена+двое детей. Зарплата 10 000 злотых в месяц (это очень высокая для Польши - средняя 4918,17 злотых). То есть за месяц зарплата = 1 кв. м квартиры. Арендует. Купить НЕ МЕЧТАЕТ. Назад не вернётся (так мне сказал).

- сын приятелей из Запорожья "угадал" - выехал 2 года назад - не возвращается - сказали родители, что очень хорошо получает квалифицированным сварщиком. Спросил о зарплате - еще не уточнили.



Оба примера - работа ПОСТОЯННАЯ и привязаны к одному месту. Не вопрос - жилье купить надо.



Но я все больше завожу знакомых из Украины в Турции - Ай-Тишников, которые переезжают именно в Турцию (Стамбул+Анталия+Измир+Кушадасы).

Выигрыш по сравнению с Польшей гигантский.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.