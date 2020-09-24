RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 879880881882
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:46

Вивчаючи 3 закони Акурта....найкращий кліматичний період по відпочинку в Анталії середина вересня до середини листопада...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35453
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Noname2020 написав:Везде висят огромные транспаранты, поздравляющие с победой в Карабахе.

В турків є цей вірус імперський як і в московитів?

Звісно - є!
Ще й більший за московитський!
Проте Акурт цього не говорить, він розказує лохам про "дешеве" і "сейсмічно стійке" житло в Аланії та Ізмірі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21721
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1249 раз.
Подякували: 2231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 879880881882
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 126, 127, 128
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1272 167300
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 гру, 2020 18:31
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 596, 597, 598
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5975 702948
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 гру, 2020 16:58
Львівський БатяР
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8230
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27313)
13.12.2020 18:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.