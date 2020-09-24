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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:46
Вивчаючи 3 закони Акурта....найкращий кліматичний період по відпочинку в Анталії середина вересня до середини листопада...мабуть.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 18:46
Звісно - є!
Ще й більший за московитський!
Проте Акурт цього не говорить, він розказує лохам про "дешеве" і "сейсмічно стійке" житло в Аланії та Ізмірі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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