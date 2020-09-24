Додано: Нед 13 гру, 2020 19:28

По поводу текста Noname2020:

- По поводу IBIS - Вы не поняли прикола - я останавливаюсь в системе отелей Accorhotels - IBIS, Novotel, Mercury. Я постоянный клиент, имею карту постоянного клиента - не Бог весть что, но иногда бывают приятные плюшки - от скидки в 5% до бесплатных парковок на парковках отелей. Люди, которые никогда в жизни не были заграницей вообще не понимают, что это такое, что есть стандарты сети отелей и качество. Всегда важен вопрос оптимального соотношения цена/качество. Если я отдыхаю в Египте, или нахожусь в Стамбуле, то беру только Меркури, а если я еду кататься на лыжах - то беру IBIS 3* - отличие от Новотеля только в том, что номер меньше и цена в 2 раза ниже. Когда приползаешь вечером после горнолыжного катания "без задних ног" все прелести отеля 4 звезды теряют смысл.

Кроме того, тут один товарисчь, который на мне хотел заработать 100 долларов вчера, гордо и со знанием дела на всю Украину объявил, что я зарабатываю на рекламе отеля IBIS - идея интересная, может возникнуть только в голове безработного.

Ну и еще: 90% форумчан еле сводят концы с концами и все плачут и плачут на ветке, обвиняя меня в том, что их не подкармливаю, как им тяжело жить - какой им Novotel или Mercury - Вы о чём?????

- по поводу ограничений в Стамбуле - а Вы как хотели? В Турции с пятницы 21-00 до понедельника 05-00 - Комендантский час и никто не должен лазить БЕЗ дела по улицам (кроме туристов).

ТАК ВОТ НИКТО И НЕ ЛАЗИТ. ДИСЦИПЛИНА. Посмотрите на улицы в Украине - лазят и лазят непонятно зачем. И маски носят на рукаве или подбородке. И маски часто - самопальные из старых трусов, стиранные последний раз в марте. Результат такого "лазания": на сегодня лично я НЕ ИМЕЮ ни одного родственника или знакомого в Украине, который бы уже не болел Коронавирусом - пара и до сих пор лежат под ИВЛ.

При этом: можно выходить в ближайший магазин (работают), ближайшую пекарню или выгуливать собаку.

Не вижу проблем. Безопасность - превыше всего, или нет?

Или на всё и всех насхххь?

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.