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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:46
Вивчаючи 3 закони Акурта....найкращий кліматичний період по відпочинку в Анталії середина вересня до середини листопада...мабуть.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 18:46
Звісно - є!
Ще й більший за московитський!
Проте Акурт цього не говорить, він розказує лохам про "дешеве" і "сейсмічно стійке" житло в Аланії та Ізмірі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 13 гру, 2020 19:10
За повідомленнями турецьких метеорологів 2020 рік був найтеплішим та найприємнішим за останні 50 років - за спостереженнями з 1971 року.
При цьому - не найжаркішим, а саме з "рівним кліматом".
З моїми враженнями:
- в 2018 році вода в морі майже миттєво стала теплою 20 березня - і почали купатися в морі - було дивно - за 2 доби темпертура води в морі змінилася з +18 на +24.
- 2019 та 2020 були більш "спокійними" - чисто по пам"яті - плавати в морі можна було десь з 20 квітня.
У 2020 році був невеликий період температури вдень +40 - наприкнці липня.
Взагалі жарко - стабільно +36 скажімо - буває десь з 15 червня по 1 вересня.
Найбільш дивними я рахую січень та лютий - вдень сонячно, +16. А в горах лежить сніг, вершини гір вкриті товстим шаром снігу - це добре видно з Набережної Анталії.
Сьогодні один з форумчан цієї гілки, який відпочиває з родиною, вдень здійснив подорож в бухту Адрасан - влітку саме з цієї бухти ми відпливаємо на яхті на незаселений острів Сулуада.
Ось фото сьогодні (публікується з дозволу нашого форумчанина):
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 13 гру, 2020 19:28
По поводу текста Noname2020:
- По поводу IBIS - Вы не поняли прикола - я останавливаюсь в системе отелей Accorhotels - IBIS, Novotel, Mercury. Я постоянный клиент, имею карту постоянного клиента - не Бог весть что, но иногда бывают приятные плюшки - от скидки в 5% до бесплатных парковок на парковках отелей. Люди, которые никогда в жизни не были заграницей вообще не понимают, что это такое, что есть стандарты сети отелей и качество. Всегда важен вопрос оптимального соотношения цена/качество. Если я отдыхаю в Египте, или нахожусь в Стамбуле, то беру только Меркури, а если я еду кататься на лыжах - то беру IBIS 3* - отличие от Новотеля только в том, что номер меньше и цена в 2 раза ниже. Когда приползаешь вечером после горнолыжного катания "без задних ног" все прелести отеля 4 звезды теряют смысл.
Кроме того, тут один товарисчь, который на мне хотел заработать 100 долларов вчера, гордо и со знанием дела на всю Украину объявил, что я зарабатываю на рекламе отеля IBIS - идея интересная, может возникнуть только в голове безработного.
Ну и еще: 90% форумчан еле сводят концы с концами и все плачут и плачут на ветке, обвиняя меня в том, что их не подкармливаю, как им тяжело жить - какой им Novotel или Mercury - Вы о чём?????
- по поводу ограничений в Стамбуле - а Вы как хотели? В Турции с пятницы 21-00 до понедельника 05-00 - Комендантский час и никто не должен лазить БЕЗ дела по улицам (кроме туристов).
ТАК ВОТ НИКТО И НЕ ЛАЗИТ. ДИСЦИПЛИНА. Посмотрите на улицы в Украине - лазят и лазят непонятно зачем. И маски носят на рукаве или подбородке. И маски часто - самопальные из старых трусов, стиранные последний раз в марте. Результат такого "лазания": на сегодня лично я НЕ ИМЕЮ ни одного родственника или знакомого в Украине, который бы уже не болел Коронавирусом - пара и до сих пор лежат под ИВЛ.
При этом: можно выходить в ближайший магазин (работают), ближайшую пекарню или выгуливать собаку.
Не вижу проблем. Безопасность - превыше всего, или нет?
Или на всё и всех насхххь?
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Нед 13 гру, 2020 19:39
НИГДЕ не видел никаких "огромных транспарантов" - на ресторане Азербайджанской кухни на первой линии Набережной Анталии на входе висят два флага - Азербайджана и Турции.
Это проблема?
Думаю, нужно бы задать опрос: почему в Украине не висят флаги Турции и Украины - Турция на сегодня - единственный надежный сосед и партнер Украины.
Е_ДИН_СТВЕН_НЫЙ. Больше нет никто... Повторяю: БОЛЬШЕ НЕТ НИКТО.
На прошлой неделе был целый десант - и премьер Украины, и вице-премьеры, и министр иностранных дел - подписаны существенные военные контракты.
Дай Бог турецкие дроны помогут прекратить убивать наших мальчишек и парней.
Или тоже насхххх?
А вот это понравилось - расскажите это тут Франту и им подобным:
Я имею возможность брать и итальянские по 60 лир, и французские по 40... Есть вина и по 120 лир французские, но есть и по 225 - турецкие...
Но НЕ беру: у меня принцип: в той стране, где нахожусь, беру только все местное.
В Польше - только польское пиво, в Чехии - только чешское, во Франции - только французские вина, в Италии - только итальянские, в США - только калифорнийские, на Гавайях - только гавайское.
Потому беру вина турецкие из винодельни на европейской части Турции - по 50 и по 70 лир.
Турецкие. Иногда - вина из региона Каппадокии - ибо был там часто и видел километры виноградников.
По 70 лир - урожая 2012, по 50 лир - урожая 2016. Это по 5 и по 7 евро.
Винодельня Barbare - все вина выдержаны в дубовых бочках...
Но мне нравится, как Noname2020 потроллил неудавшегося работника в Швеции и неудавшегося лендлорда в Киеве - какие там итальянские или французские?
Вы о чем??? Тут хоть бы они до АТБ доползли... и взяли какую-то бормотуху...
P.S. Noname2020 - а слабО было написать (умолчали), в каком отеле в Таксиме останавливались. Только честно. Дело в том, что я весь Таксим так исходил ножками, так исходил. Реально интересно. Только честно, ОК? Я же не вру? Честно, ОК?
P.P.S. Noname2020 Для Вас - интересная статистика - ЕДИНСТВЕННЫЙ человек, кто поставил вам "плюс" - человек, который безвыездно живет в Киеве последние 10 лет, никогда никуда не ездил, никогда не был за границей, в этом году даже не смог выехать ни в Бердянск, ни в Лепрозорное, ни в Кирилловку, человек, который, будучи привязанным к своему гаражу в 15-ти минутах ходьбы от старенькой двушки, где его главное достояние - в смотровой яме - "льох" с бутылями помидоров и огурцов, который всем советовал весь 2020 год купить квартиру в Албании, в которой он никогда не был и в ближайшие 70 лет не будет.
Правда, прикольно? Вам? Плюс? Правда, прикольно?
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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