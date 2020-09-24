|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 13 гру, 2020 19:28
По поводу текста Noname2020
:
Noname2020 написав:
Везде висят огромные транспаранты, поздравляющие с победой
в Карабахе.
Вообще-то лично я НИГДЕ не видел никаких "огромных транспарантов" - на ресторане Азербайджанской кухни на первой линии Набережной Анталии на входе висят два флага - Азербайджана и Турции.
Но, положительное:
- форумчанам останавливаться только в отелях Radisson Blu
, Ramada Encore
, Senator Victory square, Бурдж аль-Араб, Ritz-Carlton, Plaza Hotel, Laucala Island Resort, Palms Casino Resort, Four Seasons Hotel, Grand Hyatt, Raj Palace.
Поддерживаю.
- форумчанам не стоит никогда не вести бизнес с зарубежными странами - как ведет его Noname2020
- неделями находясь в Турции
- есть риск увидеть какой-нибудь "огромный транспарант" - невиданное для Киева дело.
- из всех стран выбирать только те, в которых НЕ нужно носить маску на лице, защищающую самого себя, в которых не нужно соблюдать Законы страны и не дай Бог получить путем отправки простой бесплатной СМС-ки внутренний для страны код безопасности по коронавирусу - HES-code
(нужно на смартфоне нажать кнопки: HES UKR (номер паспорта) (фамилия) для того, чтобы БЕЗОПАСНО зайти в огромный супермаркет и затариться среди точно здоровых людей шмотками.
- находясь в зарубежной стране по вопросам бизнеса и зарабатывания денег, нужно народу страны пророчить катаклизмы с всякими бактериями/вирусами, как-то: Коронавирусом и Эболой.
Я так понимаю - грех сказать - но по мнению Noname2020
так получается: не дай Бог увидеть иностранцу в Украине "огромные транспаранты, поздравляющие с победой
". Например, на востоке.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5212
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1971 раз.
- Подякували: 778 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 гру, 2020 23:19
akurt
You should definitely take it easier. Do you not take that much to heart.
-Транспаранты я видел в Стамбуле. Хотел было даже сфотографировать, но поленился доставать смартфон. Но можете загуглить и найти, если это дело принципа.
-По отелям, в целом, согласен. Но в 4 Seasons никогда не останавливался, т.к. это чисто понты. В Бурже когда-то хотел, давно-давно, когда он был на headlines, но не было мест, так-что не получилось. Ну, и ладно. Рад, что Вы косвенно согласны с тем, что Ibis действительно отстой и годится только для backpackers.
-К катаклизмам отношусь спокойно, т.к. это часть жизни, которая beyond control. Землетрясения переживал раза 4-5 в разных странах. Пока пронесло. Но сейсмоопасность места жительства надо, наверное, учитывать, правда? В Турции, похоже, к этому относятся серьезно, раз обсуждают. Короновирус сравнивать с эболой может только малосведущий в этой области человек, который там и близко никогда не был (ради Бога, do not take it personal). В местах, где холера эндемична, мне лично приходилось жить годами. Это здорово напрягает, но это under your control, к счастью. Так-что, давайте, все-таки делиться личным опытом, а не переходить на личности (извините за тавтологию), и не обобщать.
-И еще раз по транспарантам: Я человек аполитичный, так что комментировать не буду.
И снова всем успехов и благости!
-
Noname2020
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 24.09.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 гру, 2020 23:29
Noname2020 написав:
И снова всем успехов и благости!
Это очень хорошие слова, как Вы заметили - это именно то, чего частым писателям на этой ветке (не имеющими никакого отношения к ее теме
) очень не хватает.
Поддерживаю.
Poverty is a noose that strangles humility and breeds disrespect for God and man...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5212
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1971 раз.
- Подякували: 778 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1272
|167417
|
|
|5975
|703241
|
|
|149
|8239
|
|