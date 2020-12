Додано: Нед 13 гру, 2020 23:19

akurt

You should definitely take it easier. Do you not take that much to heart.

-Транспаранты я видел в Стамбуле. Хотел было даже сфотографировать, но поленился доставать смартфон. Но можете загуглить и найти, если это дело принципа.

-По отелям, в целом, согласен. Но в 4 Seasons никогда не останавливался, т.к. это чисто понты. В Бурже когда-то хотел, давно-давно, когда он был на headlines, но не было мест, так-что не получилось. Ну, и ладно. Рад, что Вы косвенно согласны с тем, что Ibis действительно отстой и годится только для backpackers.

-К катаклизмам отношусь спокойно, т.к. это часть жизни, которая beyond control. Землетрясения переживал раза 4-5 в разных странах. Пока пронесло. Но сейсмоопасность места жительства надо, наверное, учитывать, правда? В Турции, похоже, к этому относятся серьезно, раз обсуждают. Короновирус сравнивать с эболой может только малосведущий в этой области человек, который там и близко никогда не был (ради Бога, do not take it personal). В местах, где холера эндемична, мне лично приходилось жить годами. Это здорово напрягает, но это under your control, к счастью. Так-что, давайте, все-таки делиться личным опытом, а не переходить на личности (извините за тавтологию), и не обобщать.

-И еще раз по транспарантам: Я человек аполитичный, так что комментировать не буду.

И снова всем успехов и благости!