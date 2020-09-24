Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Noname2020 написав:Везде висят огромные транспаранты, поздравляющие с победой в Карабахе.
Вообще-то лично я НИГДЕ не видел никаких "огромных транспарантов" - на ресторане Азербайджанской кухни на первой линии Набережной Анталии на входе висят два флага - Азербайджана и Турции. Но, положительное: - форумчанам останавливаться только в отелях Radisson Blu, Ramada Encore, Senator Victory square,Бурдж аль-Араб, Ritz-Carlton, Plaza Hotel, Laucala Island Resort, Palms Casino Resort, Four Seasons Hotel, Grand Hyatt, Raj Palace. Поддерживаю. - форумчанам не стоит никогда не вести бизнес с зарубежными странами - как ведет его Noname2020 - неделями находясь в Турции - есть риск увидеть какой-нибудь "огромный транспарант" - невиданное для Киева дело. - из всех стран выбирать только те, в которых НЕ нужно носить маску на лице, защищающую самого себя, в которых не нужно соблюдать Законы страны и не дай Бог получить путем отправки простой бесплатной СМС-ки внутренний для страны код безопасности по коронавирусу - HES-code (нужно на смартфоне нажать кнопки: HES UKR (номер паспорта) (фамилия) для того, чтобы БЕЗОПАСНО зайти в огромный супермаркет и затариться среди точно здоровых людей шмотками. - находясь в зарубежной стране по вопросам бизнеса и зарабатывания денег, нужно народу страны пророчить катаклизмы с всякими бактериями/вирусами, как-то: Коронавирусом и Эболой.
Я так понимаю - грех сказать - но по мнению Noname2020 так получается: не дай Бог увидеть иностранцу в Украине "огромные транспаранты, поздравляющие с победой". Например, на востоке.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt You should definitely take it easier. Do you not take that much to heart. -Транспаранты я видел в Стамбуле. Хотел было даже сфотографировать, но поленился доставать смартфон. Но можете загуглить и найти, если это дело принципа. -По отелям, в целом, согласен. Но в 4 Seasons никогда не останавливался, т.к. это чисто понты. В Бурже когда-то хотел, давно-давно, когда он был на headlines, но не было мест, так-что не получилось. Ну, и ладно. Рад, что Вы косвенно согласны с тем, что Ibis действительно отстой и годится только для backpackers. -К катаклизмам отношусь спокойно, т.к. это часть жизни, которая beyond control. Землетрясения переживал раза 4-5 в разных странах. Пока пронесло. Но сейсмоопасность места жительства надо, наверное, учитывать, правда? В Турции, похоже, к этому относятся серьезно, раз обсуждают. Короновирус сравнивать с эболой может только малосведущий в этой области человек, который там и близко никогда не был (ради Бога, do not take it personal). В местах, где холера эндемична, мне лично приходилось жить годами. Это здорово напрягает, но это under your control, к счастью. Так-что, давайте, все-таки делиться личным опытом, а не переходить на личности (извините за тавтологию), и не обобщать. -И еще раз по транспарантам: Я человек аполитичный, так что комментировать не буду. И снова всем успехов и благости!
Noname2020 написав:И снова всем успехов и благости!
Поддерживаю. Это очень хорошие слова, как Вы заметили - это именно то, чего частым писателям на этой ветке (не имеющими никакого отношения к ее теме) очень не хватает. Причина простая: Poverty is a noose that strangles humility and breeds disrespect for God and man...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Форумчанин clientage задавав питання щодо зовнішніх блоків кондиціонерів. Ось зранку зробив фото на новому житловому комплексі Casa Grande. "Шахти" розміщення зовнішніх блоків закриті декоративними кольоровими панелями. Зовіншні блоки вже встановлені. Торцьова стіна корпуса "А" (там тільки квартири "1+1" - ціна на старті продажу 60 000 ойро, останні квартири продані по 76 000 ойро): Корпуси "В", "С", "D", "E" - там тільки квартири "2+1" площею 100 кв.м (крім поверха "0") - ціна на старті продажу 96 000 ойро, останні квартири було продано по 118 000 ойро): На фото здається, шо шахти чорного кольору - то із-за освітлення (вночі йшов дощик) насправді дуже цікаві кольори - фіолетовий та кольору морської волни). На скільки мені відомо, троє форумчан, прочитавши цю гілку та мою інформацію, встигли купити квартири на старті продажу та зараз дуже дуже радіють. За рік +20% по валюті - то непогано. Якщо врахувати, що перший внесок був 50% і безвідсоткове розтермінування на 1 чи 2 роки - то просто гарна інвестиця, якшо не сказати "мудра". Частіше, панове, читайте цю гілку - і будете багатими, але здоровими. То краще, ніж бути бідним, але хворим. Для вдалих інвесторів - приємна новина: працюють над чашею внутрішнього басейну між корпусом "А" та іншими на початку комплекса. Всередені комплекса - це далі цього басейна - на фото не видно - великий басейн, як заявлено - з підігрівом та дахом. Не підходив, бо не пускають...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.