Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Noname2020 написав:Везде висят огромные транспаранты, поздравляющие с победой в Карабахе.
Вообще-то лично я НИГДЕ не видел никаких "огромных транспарантов" - на ресторане Азербайджанской кухни на первой линии Набережной Анталии на входе висят два флага - Азербайджана и Турции. Но, положительное: - форумчанам останавливаться только в отелях Radisson Blu, Ramada Encore, Senator Victory square,Бурдж аль-Араб, Ritz-Carlton, Plaza Hotel, Laucala Island Resort, Palms Casino Resort, Four Seasons Hotel, Grand Hyatt, Raj Palace. Поддерживаю. - форумчанам не стоит никогда не вести бизнес с зарубежными странами - как ведет его Noname2020 - неделями находясь в Турции - есть риск увидеть какой-нибудь "огромный транспарант" - невиданное для Киева дело. - из всех стран выбирать только те, в которых НЕ нужно носить маску на лице, защищающую самого себя, в которых не нужно соблюдать Законы страны и не дай Бог получить путем отправки простой бесплатной СМС-ки внутренний для страны код безопасности по коронавирусу - HES-code (нужно на смартфоне нажать кнопки: HES UKR (номер паспорта) (фамилия) для того, чтобы БЕЗОПАСНО зайти в огромный супермаркет и затариться среди точно здоровых людей шмотками. - находясь в зарубежной стране по вопросам бизнеса и зарабатывания денег, нужно народу страны пророчить катаклизмы с всякими бактериями/вирусами, как-то: Коронавирусом и Эболой.
Я так понимаю - грех сказать - но по мнению Noname2020 так получается: не дай Бог увидеть иностранцу в Украине "огромные транспаранты, поздравляющие с победой". Например, на востоке.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt You should definitely take it easier. Do you not take that much to heart. -Транспаранты я видел в Стамбуле. Хотел было даже сфотографировать, но поленился доставать смартфон. Но можете загуглить и найти, если это дело принципа. -По отелям, в целом, согласен. Но в 4 Seasons никогда не останавливался, т.к. это чисто понты. В Бурже когда-то хотел, давно-давно, когда он был на headlines, но не было мест, так-что не получилось. Ну, и ладно. Рад, что Вы косвенно согласны с тем, что Ibis действительно отстой и годится только для backpackers. -К катаклизмам отношусь спокойно, т.к. это часть жизни, которая beyond control. Землетрясения переживал раза 4-5 в разных странах. Пока пронесло. Но сейсмоопасность места жительства надо, наверное, учитывать, правда? В Турции, похоже, к этому относятся серьезно, раз обсуждают. Короновирус сравнивать с эболой может только малосведущий в этой области человек, который там и близко никогда не был (ради Бога, do not take it personal). В местах, где холера эндемична, мне лично приходилось жить годами. Это здорово напрягает, но это under your control, к счастью. Так-что, давайте, все-таки делиться личным опытом, а не переходить на личности (извините за тавтологию), и не обобщать. -И еще раз по транспарантам: Я человек аполитичный, так что комментировать не буду. И снова всем успехов и благости!
Noname2020 написав:И снова всем успехов и благости!
Поддерживаю. Это очень хорошие слова, как Вы заметили - это именно то, чего частым писателям на этой ветке (не имеющими никакого отношения к ее теме) очень не хватает. Причина простая: Poverty is a noose that strangles humility and breeds disrespect for God and man...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Форумчанин clientage задавав питання щодо зовнішніх блоків кондиціонерів. Ось зранку зробив фото на новому житловому комплексі Casa Grande. "Шахти" розміщення зовнішніх блоків закриті декоративними кольоровими панелями. Зовіншні блоки вже встановлені. Торцьова стіна корпуса "А" (там тільки квартири "1+1" - ціна на старті продажу 60 000 ойро, останні квартири продані по 76 000 ойро): Корпуси "В", "С", "D", "E" - там тільки квартири "2+1" площею 100 кв.м (крім поверха "0") - ціна на старті продажу 96 000 ойро, останні квартири було продано по 118 000 ойро): На фото здається, шо шахти чорного кольору - то із-за освітлення (вночі йшов дощик) насправді дуже цікаві кольори - фіолетовий та кольору морської волни). На скільки мені відомо, троє форумчан, прочитавши цю гілку та мою інформацію, встигли купити квартири на старті продажу та зараз дуже дуже радіють. За рік +20% по валюті - то непогано. Якщо врахувати, що перший внесок був 50% і безвідсоткове розтермінування на 1 чи 2 роки - то просто гарна інвестиця, якшо не сказати "мудра". Частіше, панове, читайте цю гілку - і будете багатими, але здоровими. То краще, ніж бути бідним, але хворим. Для вдалих інвесторів - приємна новина: працюють над чашею внутрішнього басейну між корпусом "А" та іншими на початку комплекса. Всередені комплекса - це далі цього басейна - на фото не видно - великий басейн, як заявлено - з підігрівом та дахом. Не підходив, бо не пускають...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Ссылка будет ниже - нажимаете на нижнюю кнопку - обвел красным цветом. Внимательно вводите латинскими буквами имя матери и имя отца. Синим обвел кнопку - проверка штрафов авто украинской регистрации (вдруг пригодится). Ссылка: https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.js ... FCAamZMe-s
Ввел номер своего авто украинской регистрации - появилось обидное сообщение: No debt found for given plate number. А ведь ехал в пятницу да и в четверг со скоростью 100 по городу... Пробки то тут - в диковинку...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Да, я с Вами согласен. Тут еще возникает вопрос: а ЗАЧЕМ покупать квартиру в Польше? Не вопрос: если есть работа. Например: ххх - сын приятелей из Запорожья "угадал" - выехал 2 года назад - не возвращается - сказали родители, что очень хорошо получает квалифицированным сварщиком. Спросил о зарплате - еще не уточнили.
Сейчас пришел ответ: 5000 злотых в месяц. Хорошая работа. При цене на квартиру в Польше в 7000-12000 за квадратный метр скоро купит квартиру.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
В этом деле есть золотое правило: "Покупая недвижимость, всегда думай о том, сможешь ли ты ее продать?" Потому akurt - сторонник нового. Хотя возможны варианты. Маленький репортаж от нашего IT-ника - бывшего киевлянина, который сообразил, что - кроме интернета - ему для работы НИЧЕГО не нужно, и купил квартиру на вторичке в Анталии. Дому 10 лет. Состояние приличное. Плавательного бассейна нет. Состояние - на "4". Сделал косметический легкий ремонт - перекрасил стены. Предыдущие владельцы оставили более-менее приличную мебель - на первое время хватит, кое-что докупил, и кое-что сделал сам своими руками.
Важная особенность Анталии относительно "вторички": - в домах, которым 10-15 лет, как правило, квартиры большой площади. Сейчас строят площадью поменьше. Например, сейчас стандарт для "1+1" - от 51 кв.м. На вторичке - минимум 60 кв.м, чаще - 65. - на лоджиях/балконах в 90% случаев есть личные камины/барбекю. Вот нашему бывшему киевлянину и повезло. Огромная застекленная лоджия с механическими наружными жалюзи и на лоджии - вот такой камин. Что-то мне подсказывает, что сделать в наше время такой камин стоит очень не дешево.
Для справки: - квартира куплена за турецкие лиры в августе. 1 доллар=7,37 лиры; - квартиры - по словам нашего респондента - в его микрорайоне подорожали на 20% до этого дня. Как он сказал (цитата): "Выгребли все дешёвое, есть в продаже квартиры, но цены уже другие" (конец цитаты). - сегодня 1 доллар=7,80 лиры.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Сегодня, 15 декабря 2020, Институт статистики Турецкой республики опубликует данные о продаже жилья иностранцам в ноябре 2020 года. До этого фурор на ветке вызвала информация, что в Польше иностранцы купили за весь 2019 год аж 8500 квартир. Для сравнения: без всякого фурора иностранцы в Турции купили в 2019 году в 5,4 раза больше квартир. Только граждане Германии купили в 6,3 раза больше квартир в Турции, чем в соcедней Польше.
А пока не менее интересная информация: а где вообще люди покупают квартиры? За 2020 год в Турции куплено гигантское количество квартир: 1 миллион 280 тысяч 852 квартиры. Первое место - Стамбул - деловой центр страны с населением более 15 миллионов человек - куплено уже 223 704 квартир. Второе место - столица - Анкара - уже куплено 136 395 квартир. Третье место - солнечный рай на берегу Средиземного моря - Анталия - 54 376 квартир. Отметим без ложной скромности, что Анталия даже вошла в перечень "Трёх Законов Акурта". Четвертое место - древняя столица Османской империи - Бурса - 47 847 квартир. (По данным https://www.tuik.gov.tr/)
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.