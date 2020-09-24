Купівля квартир в Туреччині іноземцями
(підсумки листопада 2020)
Найбільша несподіванка - зростання купівлі квартир УКРАЇНЦЯМИ на 26,5% у порівнянні с жовтнем, який був для українців рекордом за 2020 год!!!!
Виглядає це так:
- вересень - 73 квартири;
- жовтень - 83 квартири;
- листопад - 105 квартир.
Всього за 2020 рік українці вже купили 703 квартири.
Україна піднялася з місця 17 в рейтингу найбільших покупців на місце 15 (!!!).
Громадяни РФ купили 434 квартири.
Громадяни Німеччини купили 145.
Громадяни Великої Британії - 147.
Громадяни США - 93.
Громадяни Швеції - 69.
(за даними https:tuik.gov.tr )