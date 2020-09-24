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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 880881882883
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:19

Купівля квартир в Туреччині іноземцями
(підсумки листопада 2020)

Найбільша несподіванка - зростання купівлі квартир УКРАЇНЦЯМИ на 26,5% у порівнянні с жовтнем, який був для українців рекордом за 2020 год!!!!
Виглядає це так:
- вересень - 73 квартири;
- жовтень - 83 квартири;
- листопад - 105 квартир.
Всього за 2020 рік українці вже купили 703 квартири.
Україна піднялася з місця 17 в рейтингу найбільших покупців на місце 15 (!!!).
Громадяни РФ купили 434 квартири.
Громадяни Німеччини купили 145.
Громадяни Великої Британії - 147.
Громадяни США - 93.
Громадяни Швеції - 69.
(за даними https:tuik.gov.tr )
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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