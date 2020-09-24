Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Купівля квартир в Туреччині іноземцями (підсумки листопада 2020)
Найбільша несподіванка - зростання купівлі квартир УКРАЇНЦЯМИ на 26,5% у порівнянні с жовтнем, який був для українців рекордом за 2020 год!!!! Виглядає це так: - вересень - 73 квартири; - жовтень - 83 квартири; - листопад - 105 квартир. Всього за 2020 рік українці вже купили 703 квартири. Україна піднялася з місця 17 в рейтингу найбільших покупців на місце 10 (!!!). Громадяни РФ купили 434 квартири. Громадяни Німеччини купили 145. Громадяни Великої Британії - 147. Громадяни США - 93. Громадяни Швеції - 69. (за даними https:tuik.gov.tr )
Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 гру, 2020 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Бідного нашого невиїздного за межі Києва експерта із закордонної нерухомості вже жаба не тільки давить, а й душить... А ми йому радили всі: не купуй в 2018 старий непотріб... Не послухав... Бідкається... Money does not grow on trees...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Купівля квартир в Туреччині іноземцями (підсумки листопада 2020)
Інститут статистики Турецької республіки продовжує оприлюднювати цікаві дані. Продаж квартир іноземцям - ретроспективно: Кількість продаж житла іноземцям збільшилася на 24,4% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і кількість куплених квартир у листопаді склала 4 962. Стамбул в листопаді 2020 року посів перше місце з продажею 2 443 квартир. За Стамбулом - друге місце - Анталія - продано 893 квартири іноземцям. Третьє місце: столиця Анкара - продано 297 квартир іноземцям.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:За 2020 год в Турции куплено гигантское количество квартир: 1 миллион 280 тысяч 852 квартиры.
Это потому что с июня по ноябрь, только для граждан действовала льготная ипотечная ставка 1% годовых в лире. Люди брали по 3-5 квартир на семью. Выгребали любое предложение. Поэтому Турция на 1 месте в мире по приросту стоимости жилья в 2020 году согласно Global House Price Index Q3, 2020
akurt написав:Купівля квартир в Туреччині іноземцями (підсумки листопада 2020) Найбільша несподіванка - зростання купівлі квартир УКРАЇНЦЯМИ на 26,5% у порівнянні с жовтнем, який був для українців рекордом за 2020 год!!!!
И это заниженный показатель, на самом деле. Это официальная статистика по тем, кто оформил Тапу. А те кто заслал/завез деньги на стадии строительства!
1z_dnepr прав по всем вопросам. 1. Мне говорили в нашей диаспоре, что их приятель-турецкий риелтор утром приходил к офису и дивился толпой и очередью с мешками бабла брать квартиры. Реально с 1 июня действоала супер-льготная ипотека под 0,64% в месяц с началом выплат через 12 месяцев и на 15 лет. ГРЕХ БЫЛО НЕ КУПИТЬ КВАРТИРУ. И не одну. На сегодня такая ипотека осталась только в госбанках и ужесточили требования к ипотечникам.
2. Конечно - Институт статистики Турецкой республики учитывает ТОЛЬКО тех, кто получил на руки Право собственности - TAPU. Другие цифры не учитывает, например то, что у же в этом месяце форумчанами с этой ветки куплены - по предварительным Договорам - 2 квартиры. Это только то, что я знаю, но - конечно - не афиширую. К их выбору я не имел никакого отношения и это не мой секрет.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.