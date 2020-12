Додано: Вів 15 гру, 2020 11:19

Бідного нашого невиїздного за межі Києва експерта із закордонної нерухомості вже жаба не тільки давить, а й душить...

А ми йому радили всі: не купуй в 2018 старий непотріб...

Не послухав... Бідкається...

Money does not grow on trees...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.