Додано: Вів 15 гру, 2020 09:19

Купівля квартир в Туреччині іноземцями

(підсумки листопада 2020)



Найбільша несподіванка - зростання купівлі квартир УКРАЇНЦЯМИ на 26,5% у порівнянні с жовтнем, який був для українців рекордом за 2020 год!!!!

Виглядає це так:

- вересень - 73 квартири;

- жовтень - 83 квартири;

- листопад - 105 квартир.

Всього за 2020 рік українці вже купили 703 квартири.

Україна піднялася з місця 17 в рейтингу найбільших покупців на місце 10 (!!!).

Громадяни РФ купили 434 квартири.

Громадяни Німеччини купили 145.

Громадяни Великої Британії - 147.

Громадяни США - 93.

Громадяни Швеції - 69.

(за даними https:tuik.gov.tr )

Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 гру, 2020 11:42, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.