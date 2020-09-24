Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Купівля квартир в Туреччині іноземцями (підсумки листопада 2020)
Інститут статистики Турецької республіки продовжує оприлюднювати цікаві дані. Продаж квартир іноземцям - ретроспективно: Кількість продаж житла іноземцям збільшилася на 24,4% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і кількість куплених квартир у листопаді склала 4 962. Стамбул в листопаді 2020 року посів перше місце з продажею 2 443 квартир. За Стамбулом - друге місце - Анталія - продано 893 квартири іноземцям. Третьє місце: столиця Анкара - продано 297 квартир іноземцям.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:За 2020 год в Турции куплено гигантское количество квартир: 1 миллион 280 тысяч 852 квартиры.
Это потому что с июня по ноябрь, только для граждан действовала льготная ипотечная ставка 1% годовых в лире. Люди брали по 3-5 квартир на семью. Выгребали любое предложение. Поэтому Турция на 1 месте в мире по приросту стоимости жилья в 2020 году согласно Global House Price Index Q3, 2020
akurt написав:Купівля квартир в Туреччині іноземцями (підсумки листопада 2020) Найбільша несподіванка - зростання купівлі квартир УКРАЇНЦЯМИ на 26,5% у порівнянні с жовтнем, який був для українців рекордом за 2020 год!!!!
И это заниженный показатель, на самом деле. Это официальная статистика по тем, кто оформил Тапу. А те кто заслал/завез деньги на стадии строительства!
1z_dnepr прав по всем вопросам. 1. Мне говорили в нашей диаспоре, что их приятель-турецкий риелтор утром приходил к офису и дивился толпой и очередью с мешками бабла брать квартиры. Там было так прикольно: старший брат - владелец фирмы - Застройщик, а младший - владелец риелторской фирмы. Реально было не 1% годовых, а с 1 июня действовала супер-льготная ипотека под 0,64% в месяц с началом выплат через 12 месяцев и на 15 лет. ГРЕХ БЫЛО НЕ КУПИТЬ КВАРТИРУ. И не одну. Я тут выкладывал расчет, что реально было выгоднее взять квартиру в ипотеку на 15 лет - выплата в месяц была НИЖЕ оплаты за аренду квартиры. На сегодня такая ипотека осталась только в госбанках и ужесточили требования к ипотечникам.
2. Конечно Институт статистики Турецкой республики учитывает ТОЛЬКО тех, кто получил на руки Право собственности - TAPU. Другие цифры не учитывает, например то, что у же в этом месяце форумчанами с этой ветки куплены - по предварительным Договорам - 2 квартиры. Это только то, что я знаю, но - конечно - не афиширую. К их выбору я не имел никакого отношения, это не мой секрет, и потому подробностей не будет.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Чи не є означений пан "засланим казачком" чи клоном від відомої ріелторської бригади??? Вельми схоже)))
Вроде и сообщений у вас много... Я из днепра. Напиши в личку, если хочешь. Дам свой телефон и можешь мне позвонить, убедится, что я живой и не клон. Могу пообщаться по видеосвязи, если нужно. Но уважаемый гражданин, не нужно всех на форуме пытаться вписывать в свою "схему" теории заговора. Я пришел сюда за советом и получил пару дельных идей. Если модератор скажет, что я лишний, не проблема, уйду с этого форума. я здесь с 25 фев 2016, захожу, читаю что мне нужно, но не "ср*" сообщениями для "поднятия кол-ва сообщений". Так что все претензии в личку
У того флудера хвороба. Психический срыв в 2018 после того, как его крупно кинули на бабки риелторы во время покупки бросовой квартиры в Киеве. С тех пор риелторы снятся даже под утро. При этом каждый риелтор еще обнимает клона.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.