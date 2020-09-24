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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 881882883884
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:37

  akurt написав:На вулицях особисто я зустрічаю громадян РФ, України та громадян Великої Британії

Вони ходять по вулицям, тримаючи в руках прапори своїх країн?
Чи у них на лобі написано: "Я громадянин Занзібару, я не ріелтор!!!" :|
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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