Вони ходять по вулицям, тримаючи в руках прапори своїх країн?
Чи у них на лобі написано: "Я громадянин Занзібару, я не ріелтор!!!"
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Додано: Сер 16 гру, 2020 10:37
Вони ходять по вулицям, тримаючи в руках прапори своїх країн?
Чи у них на лобі написано: "Я громадянин Занзібару, я не ріелтор!!!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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