Вони ходять по вулицям, тримаючи в руках прапори своїх країн?
Чи у них на лобі написано: "Я громадянин Занзібару, я не ріелтор!!!" ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:37
Вони ходять по вулицям, тримаючи в руках прапори своїх країн?
Чи у них на лобі написано: "Я громадянин Занзібару, я не ріелтор!!!" ?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:56
О! Пан Франт не забарився - як тільки звільнився із сторожування на будівгництві нового будинка - вже на форумі.
От молодець!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:09
akurt
Що з землетрусами на півдні Туреччини?
Чи не завдають вони шкоди курортній нерухомості?
В Ізмірі - був вай-вай землетрус, багато споруд впало.
І статус курорта їм не допоміг.
Акурт, тільки - пиши правду, не заливай, як завжди!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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