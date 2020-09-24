Додано: Вів 15 гру, 2020 12:16

1z_dnepr прав по всем вопросам.

1. Мне говорили в нашей диаспоре, что их приятель-турецкий риелтор утром приходил к офису и дивился толпой и очередью с мешками бабла брать квартиры.

Там было так прикольно: старший брат - владелец фирмы - Застройщик, а младший - владелец риелторской фирмы.

Реально было не 1% годовых, а с 1 июня действовала супер-льготная ипотека под 0,64% в месяц с началом выплат через 12 месяцев и на 15 лет. ГРЕХ БЫЛО НЕ КУПИТЬ КВАРТИРУ. И не одну.

Я тут выкладывал расчет, что реально было выгоднее взять квартиру в ипотеку на 15 лет - выплата в месяц была НИЖЕ оплаты за аренду квартиры.

На сегодня такая ипотека осталась только в госбанках и ужесточили требования к ипотечникам.



2. Конечно Институт статистики Турецкой республики учитывает ТОЛЬКО тех, кто получил на руки Право собственности - TAPU.

Другие цифры не учитывает, например то, что у же в этом месяце форумчанами с этой ветки куплены - по предварительным Договорам - 2 квартиры. Это только то, что я знаю, но - конечно - не афиширую. К их выбору я не имел никакого отношения, это не мой секрет, и потому подробностей не будет.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.