Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Купівля квартир в Туреччині іноземцями (підсумки листопада 2020)
Інститут статистики Турецької республіки продовжує оприлюднювати цікаві дані. Продаж квартир іноземцям - ретроспективно: Кількість продаж житла іноземцям збільшилася на 24,4% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і кількість куплених квартир у листопаді склала 4 962. Стамбул в листопаді 2020 року посів перше місце з продажею 2 443 квартир. За Стамбулом - друге місце - Анталія - продано 893 квартири іноземцям. Третьє місце: столиця Анкара - продано 297 квартир іноземцям.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:За 2020 год в Турции куплено гигантское количество квартир: 1 миллион 280 тысяч 852 квартиры.
Это потому что с июня по ноябрь, только для граждан действовала льготная ипотечная ставка 1% годовых в лире. Люди брали по 3-5 квартир на семью. Выгребали любое предложение. Поэтому Турция на 1 месте в мире по приросту стоимости жилья в 2020 году согласно Global House Price Index Q3, 2020
akurt написав:Купівля квартир в Туреччині іноземцями (підсумки листопада 2020) Найбільша несподіванка - зростання купівлі квартир УКРАЇНЦЯМИ на 26,5% у порівнянні с жовтнем, який був для українців рекордом за 2020 год!!!!
И это заниженный показатель, на самом деле. Это официальная статистика по тем, кто оформил Тапу. А те кто заслал/завез деньги на стадии строительства!
1z_dnepr прав по всем вопросам. 1. Мне говорили в нашей диаспоре, что их приятель-турецкий риелтор утром приходил к офису и дивился толпой и очередью с мешками бабла брать квартиры. Там было так прикольно: старший брат - владелец фирмы - Застройщик, а младший - владелец риелторской фирмы. Реально было не 1% годовых, а с 1 июня действовала супер-льготная ипотека под 0,64% в месяц с началом выплат через 12 месяцев и на 15 лет. ГРЕХ БЫЛО НЕ КУПИТЬ КВАРТИРУ. И не одну. Я тут выкладывал расчет, что реально было выгоднее взять квартиру в ипотеку на 15 лет - выплата в месяц была НИЖЕ оплаты за аренду квартиры. На сегодня такая ипотека осталась только в госбанках и ужесточили требования к ипотечникам.
2. Конечно Институт статистики Турецкой республики учитывает ТОЛЬКО тех, кто получил на руки Право собственности - TAPU. Другие цифры не учитывает, например то, что у же в этом месяце форумчанами с этой ветки куплены - по предварительным Договорам - 2 квартиры. Это только то, что я знаю, но - конечно - не афиширую. К их выбору я не имел никакого отношения, это не мой секрет, и потому подробностей не будет.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Чи не є означений пан "засланим казачком" чи клоном від відомої ріелторської бригади??? Вельми схоже)))
Вроде и сообщений у вас много... Я из днепра. Напиши в личку, если хочешь. Дам свой телефон и можешь мне позвонить, убедится, что я живой и не клон. Могу пообщаться по видеосвязи, если нужно. Но уважаемый гражданин, не нужно всех на форуме пытаться вписывать в свою "схему" теории заговора. Я пришел сюда за советом и получил пару дельных идей. Если модератор скажет, что я лишний, не проблема, уйду с этого форума. я здесь с 25 фев 2016, захожу, читаю что мне нужно, но не "ср*" сообщениями для "поднятия кол-ва сообщений". Так что все претензии в личку
Купівля квартир в Туреччині іноземцями (підсумки листопада 2020) Розподіл за громадянством покупців квартир в Туреччині в листопаді 2020 (вперше Україна посіла місце 10. Діапазон країн досить великий): Нотатки: На піктограму не попали громадяни Швеції - купили в листопаді 69 квартир. На вулицях особисто я зустрічаю громадян РФ, України та громадян Великої Британії. В моєму будинку квартири мають громадяни Нідерландів, Франції та Німеччини.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Для тех, кто изучает «Три Закона Акурта». Сегодня, как и прогнозировали метеорологи, а Анталии +22...+23. Яркое солнце, голубое небо, люди купаются в море; много рыбаков со спиннингами. Чем можно заниматься? 1. На спортивных площадках у Средиземного моря поиграть с мячом. Все площадки - бесплатно. 2. На голубых дорожках для велосипедистов поставить свой личный мировой рекорд - протяженность дорожек более 10 км только вдоль моря... 3. Параллельно голубым дорожкам велосипедистов проходят резиновые дорожки бегунов - не забыли - 10 000 шагов в день? 4. Дети могут не только играть в детских городках вдоль всего моря, но и покататься на велосипедах по искусственным холмам у моря... 5. Родители детей в это время принимают солнечные ванные или купаются в море... Вода в море реально теплая: +21,1 градуса. 6. Немного грустно оттого, что рестораны работают только на вынос? Не беда, сделаем сами себе выносное удовольствие. Так, где там эта, которая с белым парусом, и белеет в море одиноко? Наливаем. "За тех, кто в море!" На этом фото вдалеке - на высоком обрывистом берегу - микрорайон Анталии под названием Lara. Шикарный прибрежный парк. Полное отсутствие пляжей (есть 2 маленьких на камнях и скалах). Освоен россиянами лет 15, а то и 20 назад. Не рекомендую. Все дома уже старые, им по 10-20 лет, выглядят потертыми, примитивная архитектура потертых простецких высоток.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Известие о том, что в Польше в 2019 году аж 3 200 объектов недвижимости - из 8 500, купленных иностранцами - купили украинцы вызвало настоящий фурор и живо обсуждается аж на трех ветках это форума. Форумчанин 1 резонно заметил, что в Украине украинцы за тот же 2019 год купили 302 000 объекта недвижимости утонуло в непонимании. Известие Форумчанина 2 о том, что 8 500 - это более, чем в 5 раз ниже, чем купили иностранцы в Турции, тоже прошло незамеченным. Rzeczpospolita Polska имеет некоторый ореол "острова счастья". Однако спустимся с небес на Землю. При зарплате НАШИХ человеков в Польше НЕ выше средней - 4 917 злотых - или при сдельной оплате труда - 15 злотых в час - купить квартиру по цене 8000 - 12000 злотых за 1 кв. метр может себе позволить кто? А вот кто? А я Вам дам ответ. Он не основан на официальных данных. Он основан на раздумьях, логике и беседах с "нашими". Это не работяга на стройке/в цеху, и не тот, кто даже устроился на суперпрестижную работу на зарплату в 10 000 злотых (это грязными, напомню) в месяц, как сын моих приятелей.
Это обычный украинец - такой, как и почти все форумчане: это папа/мама наших украинских парней и девчат, которые учатся в университетах Rzeczpospolita Polska. И папа/мама, которые колотят бабло - и очень мудро - в Украине - купили квартиры для своих детей не в Украине, а в Польше. Для довідки: "55% іноземних студентів у Польщі – українці, свідчать результати дослідження компанії Selectivv. Там навчається понад 35 тисяч українцівЩороку в Польщу на навчання їдуть до 9000 українців". Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/schoroku-v-pols ... 18044.html
Это то, о чем знают все, но делают очень немногие: ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. Вложение, которое в 100% случаев приносит результат. Всего 1 пример: за 1 год до окончания школы своего сына приятели, живущие в Ривне, отдали в обучение польскому языку. Всего 1 год обучение в Ривному польскому языку+украинский загранпаспорт=студент Медицинского университета в Варшаве. Годы обучения с 2013 по 2018 - стоматолог - Варшава - стабильное будущее. Квартира, машина, женился=успех. Вот и раскрыта тайна "3200"...
P.S. По данным Посольства Украины в Турецкой республике в Турции обучается около 350 студентов из Украины. Здесь - другая ситуация. Квартиры наши покупают НЕ для своих детей-студентов, а для себя, любимых.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Однако спустимся с небес на Землю. При зарплате НАШИХ человеков в Польше НЕ выше средней - 4 917 злотых - или при сдельной оплате труда - 15 злотых в час - купить квартиру по цене 8000 - 12000 злотых за 1 кв. метр может себе позволить кто?
Ну так такое везде, а в Киеве даже при зарплате выше средней нельзя себе позволить купить квартиру. А после роста на 30% в гривне (10% в долл) киевская недвижка еще отдалилась от обывателя на года - зарплаты то в гривнах.
Все верно. Я тоже об этом думал: есть некая логика в ценах на квартиры в любой стране мира: - в Польше средняя зарплата - 4 917 злотых в м месяц. Цена квартиры - минимум 500 000 злотых (и то это - ТАКОЕ, что у нас купил бы не всякий форумчанин - квартирки площадью по 28 кв. м). То есть маленькое кубло он может купить за 100 месяцев зарплаты. - в Турции - минималка - 2 460 лир на руки. За 246 000 лир может купить человек реально приличную готовую двушку и площадь в 2 раза больше почти, чем в Польше. - в Украине - 1 кв. метр - правда не квартир, а ж/б параллелепипедов, в которых теоретически можно создать жилое помещение - около 900 долларов квадратный метр или 90 000 за 100 месяцев. Все сходится, кроме того, что 900 долларов в месяц - 25 200 получает далеко не каждый. Но получает. Купив ж/б параллелепипед что надо делать? Потратить на его переоборудование в нечто жилое еще 50% цены параллелепипеда. Откуда бабло? 1) (удалено) 2) (удалено) (удалено), что получают? Ж/Б нежилой параллелепипед. Тут на соседней ветке один суръезный форумчанин хвастался, что делал ремонт во Львове всего 2 (два) года и по итогу перплатил - когда подсчитал - всего в 2 (два) раза. Потому интересный вопрос: к.п.д. таких покупок кто-то просчитывал? Например, так: "Я куплю в Киеве ж/б параллелепипед за 100 000 долларов, вкину в ремонт 50 000 долларов и тогда наступит счастье: устроюсь на работу и буду получать не меньше (100 000+50 000)/100=1500 долларов в месяц".
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 гру, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.