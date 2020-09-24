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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 882883884885>
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:15

Вивчаємо "Три Закони акурта".

  TUR написав:По теме ветки.
Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции...


Процес купівлі квартири в Анталії - друге місто в рейтнгу купівель квартир іноземцями в Туреччині.
Сьогодні в Анталії - як завжди в грудні - сонячно та тепло, +22.
Вчора максимальна температура була +23. Вода в морі не нижче +21.

1. Підготувати документи, які дозволять стати власником квартири.
Їх небагато і все просто.
Це український закордонний паспорт. Хоча і дозволеним є в"їзд на територію Туреччини українцям за ІД-картками, на практиці цей документ не приймають для виконнання юридичних та нотаріальних дій.
Український закордонний паспорт треба перекласти на турецку мову та переклад завірити нотаріально.
Тут для українців подарунок долі: такий переклад можна зробити за допомогою нашої діаспори.
Варіант 1 - звернутися до ГО "Українська родИна", яке розташоване неподалік від Консульства України в Анталії.
http://www.ukraile.com/archives/7652

Варант 2 - більш технологічний та швидкий. В аеропорту Анталії - після прибуття - сісти на швидкісний трамвай (треба перед посадкою купити картку проїзду Antalya Kart) та хвилин через 15-20 встати в самому центрі Анталії на зупинці Ismetpasa ("Ісметпаша" - зупинки і оголошують, і назви з"являються на екрані монітора). Вийти та піти "назад" в бік старовинного міста "Калєчії" - місто-музей часів Осьманської імперії. На розі вулиць буде великий будинок червоного кольору - зайти в середину, піднятися на другий поверх та знайти Бюро перекладів (є вказівники) - керівник наша українка пані Наталя. Все зробить швидко та якісно.
Орієнтир витрат: послуги перекладача 50 лір+послуги нотаріуса 110 лір - разом 160 лір або менше 600 гривень.
Адреса: Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi Vakıf İşhanı Kat :1 No: 125, 07100 Muratpaşa/Antalya.

Можна оформити Право власності на квартиру на 2-х, трьох, 4-х, 10-ть власників. Це безкоштовно, але треба мати документи та потрібна особиста присутність всіх учасників-співвласників. Тому і для них - переклад паспорта.

У подальшому Ви схочете оформити ВНП в Туреччині.
Для цього знадобиться переклад Свідоцтва про шлюб. Зробіть це одночасно.
Зверніть увагу: Свідоцтво про шлюб повинно мати Апостиль. Свідоцтво про шлюб має бути зразка України, а не СРСР (УРСР).
І Апостиль, і Свідоцтво про шлюб нового зразка Ви можете оформити в Україні в найближчому для Вас ДРАЦС.
Увага: якщо шлюб укладався колись на території РФ або іншої "дружньої" радянської республіки, ДРАЦС буде робити запит та буде потрібним великий (!!!) час. Зробіть це заздалегідь.
Документи зразка СРСР Туреччина не приймає.

Оформити турецький ідентифікаційний номер. Це можна зробити прямо зараз - за допомогою власного ноутбука. Інструкція є вище.

По документах - все.

Звертаю увагу:
а) у подальшому ніяки юристи, адвокати, нотаріуси вам не будуть ніяк потрібними.
Всі намагання запропонувати свої послуги - "розвод" на гроші.
б) з отриманих Перекладів з живими печатками нотаруса зробіть ксерокопії та віддавайте у подальшому тільки ксерокопії, залишаючи оригінали собі.
в) зберігайте квитанції оплат послуг нотаріуса - в разі втрати (не дай Боже) документів - ви за цими квитанціями зможете отримати завірені нотаріусом копії з оригіналів.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 гру, 2020 10:31, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:18

  akurt написав:Купив ж/б параллелепипед что надо делать? Потратить на его переоборудование в нечто жилое еще 50% цены параллелепипеда.
Откуда бабло?

Цікаве питання.
Може, розкажете докладніше?

______________

  stryzhko написав:В Аланії вчора по-справжньому зимно: +21° на сонці, вода +20°

Перевіряємо: вдень 17-20 °С, вночі 9-13 °С.
https://www.gismeteo.ua/ua/weather-anta ... 7/2-weeks/
Надто холодно для людей.
Хіба що добре що для найопщиків-ріелторів)))
Для моржів, тюленів - саме те, що треба!
Зображення
Востаннє редагувалось Frant в Чет 17 гру, 2020 14:55, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

В Аланії вчора по-справжньому зимно: +21° на сонці, вода +20°. Діти мерзнуть на пляжі в одних футболках. https://youtu.be/CmtIZGxABAI
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:35

Так, в Анталії теж було дуже зимно і тому я о 16-00 поїхав з пляжу додому.
Було всього +23...
(цифри в нижній частині спідометра)
Зображення
Позавчора температура води в Середземному морі біля Анталії була +21,1 градуси, вчора і сьогодні +20,5.
Зображення
В морі купаються тільки "наші" - для місцевих то "холода вода".
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:43

Туреччина - все!

Туреччина - все!
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:08

  flyman написав:Туреччина - все!

Ви щось знаєте але не хочете повідомити?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:21

  flyman написав:Туреччина - все!

червона,як варений рак?
Чи про С-400?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:25

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:Туреччина - все!

червона,як варений рак?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5124265#p5124265

  freeze написав:Польша вводит национальный карантин с 28 декабря по 17 января.
Закроют отели. Курорты. Торговые центры. Рестораны. Будут работать продуктовые и аптеки.
31 декабря с 19:00 до 1 января 6:00 – нельзя будет выходить на улицу.

Тенерифе (Испания) закрывается для туристов. Если брали билеты для отдыха на праздники – сдавайте.

В Дании на Рождество тоже все закроется. Турция – тоже. Латвия – тоже.

Король Швеции сообщил, что стратегия его страны против ковида («коллективный иммунитет») провалилась.



https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3156107-u-tureccini-majze-30-tisac-vipadkiv-koronavirusu-za-dobu.html

У Туреччині за минулу добу виявлено 29 718 нових випадків зараження коронавірусом, за цим показником вона опинилася на другому місці у світі - після США.

....

У Туреччині запроваджено суворі обмеження через зростання рівня поширення коронавірусу. У країні діє комендантська година з 21.00 вечора до 05.00 ранку кожного дня в будні та з 21.00 п’ятниці до 05.00 понеділка. На Новий рік, з вечора 31 грудня до ранку 4 січня, по всій Туреччині буде введено комендантську годину із забороною виходити з дому.

5 днів на новорічній комендатській годині.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 гру, 2020 10:35, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:25

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:Туреччина - все!

червона,як варений рак?

Радужно чекає на туристів яким дозволено все...як маленьким дітям. Ні?
Ось прийде пан Акурт і все розтлумачить.
А ще побажаєм щоб народ Турції справився з цією ковідною заразою.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 18 гру, 2020 10:28, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Мизантрóп написав:
  flyman написав:Туреччина - все!

червона,як варений рак?

Радужно чекає на туристів яким дозволено все...як маленьким дітям. Ні?
Ось прийде пан Акурт і все розтлумачить.

тим можна заражатися, і розповсюджувати заразу по світу... це ж не свої, а іновірці ...
хитрий план завоювати світ.

Ось прийде пан Акурт і все розтлумачить.

десь під вечір.
зараз або на лижах, або на пляжі загорає
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