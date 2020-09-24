Додано: Чет 17 гру, 2020 10:15

TUR написав: По теме ветки.

Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции... По теме ветки.по всем аспектам покупки недвижимости в Турции...

Підготувати документи, які дозволять стати власником квартири.

Документи зразка СРСР Туреччина не приймає.

ВивчаємоСьогодні в Анталії - як завжди в грудні - сонячно та тепло, +22.Вчора максимальна температура була +23. Вода в морі не нижче +21.1.Їх небагато і все просто.Це український закордонний паспорт. Хоча і дозволеним є в"їзд на територію Туреччини українцям за ІД-картками, на практиці цей документ не приймають для виконнання юридичних та нотаріальних дій.Український закордонний паспорт треба перекласти на турецку мову та переклад завірити нотаріально.Тут для українців подарунок долі: такий переклад можна зробити за допомогою нашої діаспори.Варіант 1 - звернутися до ГО "Українська родИна", яке розташоване неподалік від Консульства України в Анталії.Варант 2 - більш технологічний та швидкий. В аеропорту Анталії - після прибуття - сісти на швидкісний трамвай (треба перед посадкою купити картку проїзду Antalya Kart) та хвилин через 15-20 встати в самому центрі Анталії на зупинці Ismetpasa ("Ісметпаша" - зупинки і оголошують, і назви з"являються на екрані монітора). Вийти та піти "назад" в бік старовинного міста "Калєчії" - місто-музей часів Осьманської імперії. На розі вулиць буде великий будинок червоного кольору - зайти в середину, піднятися на другий поверх та знайти Бюро перекладів (є вказівники) - керівник наша українка пані Наталя. Все зробить швидко та якісно.Орієнтир витрат: послуги перекладача 50 лір+послуги нотаріуса 110 лір - разом 160 лір або менше 600 гривень.Адреса: Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi Vakıf İşhanı Kat :1 No: 125, 07100 Muratpaşa/Antalya.Можна оформити Право власності на квартиру на 2-х, трьох, 4-х, 10-ть власників. Це безкоштовно, але треба мати документи та потрібна особиста присутність всіх учасників-співвласників. Тому і для них - переклад паспорта.У подальшому Ви схочете оформити ВНП в Туреччині.Для цього знадобиться переклад Свідоцтва про шлюб. Зробіть це одночасно.Зверніть увагу: Свідоцтво про шлюб повинно мати Апостиль. Свідоцтво про шлюб має бути зразка України, а не СРСР (УРСР).І Апостиль, і Свідоцтво про шлюб нового зразка Ви можете оформити в Україні в найближчому для Вас ДРАЦС.Увага: якщо шлюб укладався колись на території РФ або іншої "дружньої" радянської республіки, ДРАЦС буде робити запит та буде потрібним великий (!!!) час. Зробіть це заздалегідь.Оформити турецький ідентифікаційний номер. Це можна зробити прямо зараз - за допомогою власного ноутбука. Інструкція є вище.По документах - все.Звертаю увагу:а) у подальшому ніяки юристи, адвокати, нотаріуси вам не будуть ніяк потрібними.Всі намагання запропонувати свої послуги - "розвод" на гроші.б) з отриманих Перекладів з живими печатками нотаруса зробіть ксерокопії та віддавайте у подальшому тільки ксерокопії, залишаючи оригінали собі.в) зберігайте квитанції оплат послуг нотаріуса - в разі втрати (не дай Боже) документів - ви за цими квитанціями зможете отримати завірені нотаріусом копії з оригіналів.