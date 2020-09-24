Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
TUR написав:По теме ветки. Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции...
Процес купівлі квартири в Анталії - друге місто в рейтингу купівель квартир іноземцями в Туреччині.
Сьогодні в Анталії - як завжди в грудні - сонячно та тепло, +20. Вчора максимальна температура була +20. Вода в морі не нижче +20.
2. Процес купівлі квартири в Туреччині. Дуже простий і дуже відрізняється від процесу в Україні. а) Це - прерогатива держави. Процес купівлі відбувається в Державному кадастровому центрі - уповноважена особа - державний чиновник. Він пропонує сторонам ознайомитися із стандартним Договором, який склали у Державному кадастровому центрі . Перевіривши дієздатність сторін угоди, він скріплює Договір своїм підписом та печаткою - дає команду на виготовлення документа на право власності під назвою TAPU - новий власник отримує документ на руки - процес завершено. б) Для здійснення цього процесу раніше треба було прийти о 9-00 в Державний кадастровий центр, взяти талончик та чекати виклику. У зв"язку із пандемією дещо спростили - треба зареєструватися через інтернет, отримати час прийому та з"явитися на прийом. в) Послуга Державного кадастрового центру платна - орієнтир - 100 доларів. г) Під час укладання угоди, однією стороною якої є іноземець, обов"язковим є присутність акредитованого/ліцензованого перекладача - він повинен перекласти іноземцю зміст Договору та ознайомити його із записами реєстарції в Журналі обтяжень та заборон, якщо такі є. Його послуги платні - орієнтир - 20 доларів. Де його знайти? В Бюро перкладів, вивіски про наявність яких ви можете зустріти на вулицях в Анталії. д) НЕ треба перевіряти наявність боргів за комунальні послуги - якщо вони є, вони рахуються не за квартирою, а за громадянином - володарем квартири у минулому. НЕ треба перевіряти, хто зареєстрований в квартирі - у минулому володар квартири повинен самостійно на протязі 48 годин змінити адресу своєї реєстрації. Вас то ніяк не стосується. НЕ треба хвилюватися, що в квартирі зареєстрвоані малі діти або інваліди - вас то не стосується ніяк. є) процес оплати безпечний, тому що проходить в 2 етапи: перший етап - подача документів та підписання Угоди - ПЕРЕРВА, під ча якої відбувається остаточний розрахунок та оплата податків та платежів (останнє - в банку) - другий етап - (в Державний кадастровий центр миттєво надходить інформація про оплату податку та послуг) отримання Права власності, яке відбувається без участі продавця та вже ніхто та ніяк те не може відмінити.
УВАГА: 1) Ні в якому разі не можна купувати в Туреччині на вторинному ринку квартиру із квартирантами, які фізично знаходяться в квартирі. Під час пандемії та відсутності у квартиранта роботи його не можна виселити навіть через суд. 2) Для здійснення купілі-продажу вам НЕ потрібні юристи, адвокати, нотаріуси, посередники - якщо пропонують таке та хочуть гроші - вас "розводять" на гроші.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Радужно чекає на туристів яким дозволено все...як маленьким дітям. Ні? Ось прийде пан Акурт і все розтлумачить. А ще побажаєм щоб народ Турції справився з цією ковідною заразою.
Пане Квесторе_поверніться! Дійсно кумедно, як безхатні безробітні тлумачать все підряд щодо країни, в якій ніколи в житті не були і в найближчі 48 років не будуть.
Щодо "Комендантської години" на Новий рік: вона буде з 21-00 31 грудня до 05-00 04 січня, тобто 79 годин. Комендантська година НЕ стосується: - туристів; - всіх осіб, які прямують ногами (не на авто) в найближчий продуктовий магазин або в найближчу пекарню; - всіх осіб, які вигулюють собак (недалеко від власного будинка). "Комендантська година" не забороняє мешканцям будинка та їх дітям перебувати у дворі власного будинка: кататися на ровері, самокаті, плавати в басейні (у деяких комплексів воду на зиму не випускають), займатися ремонтом власного авто.
НЕ БАЧУ ПРОБЛЕМ. Робимо закупи - ціна на Шампанське/віскі/джин/ром/раки/текілу не змінювалася з грудня 2018 року - та святкуємо!
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Наші складні часи дозволяють або змусюють дивитися ретельніше та тверезіше на деякі звичайні речі, яких раніше не помічаєш. Особливо це стосується мешканців улюблених в Україні шпаківень за 750 квартир та висотою в 33 поверхи.
В Анталії більшість будинків мають 5 поверхів - 16-20 квартир - та завжди завжди завжди завжди окрему територію із власним парканом. Тепер переводимо на сучасну пандемійну мову: - в моєму будинку - 19 квартир. Реально більше, як в 14 квартирах, люди одначасно НЕ мешкають: більшість має квартири ще й в Стамбулі або за кордоном (Німеччина, Велика Британія, Нідерланди). - через день - вологе прибирання всього під"їзду і навіть звернув увагу - в мене вимито завжди навіть мармуровий поріжок квартири. - якщо я сіду в ліфт - жоден сусіда на сяде на"підсадку" - краще піде пішки. Я роблю так само. - на першому поверсі закріплено пристрій для дезинфекції рук (санітайзер). - через день особисто я протираю дверні ручки вхідних дверей та ручку хвіртки паркану входу на територію будинка, а також кнопки домофона, та кнопки ліфта власним санітайзером - привезеним мені у подарунок з України але сфальшованим віскі Ballantine's (куплено в "Сільпо", пляшка 0,7 літра). - на території будинка серед дерев помаранчів (можна зривати) кірм мешканців нікого немає. На парковці будинка дуже зручно під час "Коменданської години" займатися ТО свого авто, або здійснювати очистку салона.
Таким чином: шпаківні на 750 квартир - то не на часі. Не на нашому часі.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Якість життя та якість буття під час пандемії.
Наші складні часи дозволяють або змусюють дивитися ретельніше та тверезіше на деякі звичайні речі, яких раніше не помічаєш. Особливо це стосується мешканців улюблених в Україні шпаківень за 750 квартир та висотою в 33 поверхи.
В Анталії більшість будинків мають 5 поверхів - 16-20 квартир - та завжди завжди завжди завжди окрему територію із власним парканом. Тепер переводимо на сучасну пандемійну мову: - в моєму будинку - 19 квартир. Реально більше, як в 14 квартирах, люди одначасно НЕ мешкають: більшість має квартири ще й в Стамбулі або за кордоном (Німеччина, Велика Британія, Нідерланди). - через день - вологе прибирання всього під"їзду і навіть звернув увагу - в мене вимито завжди навіть мармуровий поріжок квартири. - якщо я сіду в ліфт - жоден сусіда на сяде на"підсадку" - краще піде пішки. Я роблю так само. - на першому поверсі закріплено пристрій для дезинфекції рук (санітайзер). - через день особисто я протираю дверні ручки вхідних дверей та ручку хвіртки паркану входу на територію будинка, а також кнопки домофона, та кнопки ліфта власним санітайзером - привезеним мені у подарунок з України але сфальшованим віскі Ballantine's (куплено в "Сільпо", пляшка 0,7 літра). - на території будинка серед дерев помаранчів (можна зривати) кірм мешканців нікого немає. На парковці будинка дуже зручно під час "Коменданської години" займатися ТО свого авто, або здійснювати очистку салона.
Таким чином: шпаківні на 750 квартир - то не на часі. Не на нашому часі.
Считаю бредом за 100 куе покупать старый шлак. Ну честно. Да и Еврика тоже не годится. Мои запросы - тихий район в черте города, 4-5 этажная комплексная новая застройка. Двор без автомобиля (совсем). Уютные незастекленные балконы с выходом на зеленую зону двора. Это минимум.
akurt написав:В Анталії більшість будинків мають 5 поверхів
Тому що Анталія, Аланія, Ізмір та інші турецькі буцегарії - то все сейсмічно небезпечна зона. Навіть 5 поверхів - високувато. У випадку землетрусу - мешканці серед ночі будуть в трусах вибігати на вулицю))) рятуючи своє недолуге життя.
Тому квартири в Албанії, Румунії, Болгарії - є привабливіші для інвешторів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
BiGor - «пять баллов»! Вон наш человек-горе накупился старых бабушатников 1-к хрущевок в 2015, глаза раскрыл: торцевые стены хрущевок, плесень и грибок по углам, давай вкидывать в утепление наружных стен бабло - за два хрущика на пенопласт и работу отдал 2000$, отбивал целый год, Сегодня оглянулся по сторонам: продать это дерьмо не может, ни арендаторов в тех хрущиках, ни бабла, ни жизни себе - бесится не по-децки на этой ветке.
х. х. х. Интересные наблюдения по поводу строительства домов в пять этажей: кроме прелести для жильцов - интересная организация труда: никаких башенных кранов. Приезжает авто-«жираф» и вереница бетоновозов: прямо с улицы заливают колонны и этажи. Приехал длинномерный автомобиль: стоят пачки керамических блоков (каждый высотой в 24 см) - автокран с очень длинной стрелой подаёт пачку в пластике прямо на этаж прямо из кузова авто. Там принимают и чуть ли не сразу начинают кладку. Смотрю на дома рядом - все по 14 этажей - и не очень понимаю, как они там все делали. Ещё удивительно: никаких перекуров и ни разу не видел, чтобы хоть один рабочий стоял без дела, слонялся и «чухал репу». У меня ощущение, что у каждого в ушах наушники и каждому каждую минуту дают указание, что делать. Ещё забавно: всем рабочим привозят индивидуальные обеды в полиэтиленовых пакетах. Сейчас с приятелями на стройплощадке комплекса CasaMax. Реально солнечно и +20.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.