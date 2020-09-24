Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:35

akurt написав: Вивчаємо "Три Закони акурта".



TUR написав: По теме ветки.

Я просто предлагаю давать только объективную информацию по всем аспектам покупки недвижимости в Турции... По теме ветки.по всем аспектам покупки недвижимости в Турции... Вивчаємо

останнє - в банку

Сьогодні в Анталії - як завжди в грудні - сонячно та тепло, +20.Вчора максимальна температура була +20. Вода в морі не нижче +20.2. Процес купівлі квартири в Туреччині.Дуже простий і дуже відрізняється від процесу в Україні.а) Це - прерогатива держави. Процес купівлі відбувається в Державному кадастровому центрі - уповноважена особа - державний чиновник. Він пропонує сторонам ознайомитися із стандартним Договором, який склали у Державному кадастровому центрі . Перевіривши дієздатність сторін угоди, він скріплює Договір своїм підписом та печаткою - дає команду на виготовлення документа на право власності під назвою TAPU - новий власник отримує документ на руки - процес завершено.б) Для здійснення цього процесу раніше треба було прийти о 9-00 в Державний кадастровий центр, взяти талончик та чекати виклику. У зв"язку із пандемією дещо спростили - треба зареєструватися через інтернет, отримати час прийому та з"явитися на прийом.в) Послуга Державного кадастрового центру платна - орієнтир - 100 доларів.г) Під час укладання угоди, однією стороною якої є іноземець, обов"язковим є присутність акредитованого/ліцензованого перекладача - він повинен перекласти іноземцю зміст Договору та ознайомити його із записами реєстарції в Журналі обтяжень та заборон, якщо такі є. Його послуги платні - орієнтир - 20 доларів. Де його знайти? В Бюро перкладів, вивіски про наявність яких ви можете зустріти на вулицях в Анталії.д) НЕ треба перевіряти наявність боргів за комунальні послуги - якщо вони є, вони рахуються не за квартирою, а за громадянином - володарем квартири у минулому.НЕ треба перевіряти, хто зареєстрований в квартирі - у минулому володар квартири повинен самостійно на протязі 48 годин змінити адресу своєї реєстрації. Вас то ніяк не стосується.НЕ треба хвилюватися, що в квартирі зареєстрвоані малі діти або інваліди - вас то не стосується ніяк.є) процес оплати безпечний, тому що проходить в 2 етапи: перший етап - подача документів та підписання Угоди - ПЕРЕРВА, під ча якої відбувається остаточний розрахунок та оплата податків та платежів () - другий етап - (в Державний кадастровий центр миттєво надходить інформація про оплату податку та послуг) отримання Права власності, яке відбувається без участі продавця та вже ніхто та ніяк те не може відмінити.1) Ні в якому разі не можна купувати в Туреччині на вторинному ринку квартиру із квартирантами, які фізично знаходяться в квартирі. Під час пандемії та відсутності у квартиранта роботи його2) Для здійснення купілі-продажу вам НЕ потрібні юристи, адвокати, нотаріуси, посередники - якщо пропонують таке та хочуть гроші - вас "розводять" на гроші.