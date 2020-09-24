Бормотуха реально - спиртом ледве з ніг не збило.
Підробка якісна - якщо поставити дві пляшки поруч то видно, що старалися добре...
Куплено "Сільпо" - як би пані stm не переживала. Але їй - "прокатить", однаково ні в чому не розбирається...
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:34
На пляшці написано: "Імпортер Перно Рікар Україна".
Бормотуха реально - спиртом ледве з ніг не збило.
Підробка якісна - якщо поставити дві пляшки поруч то видно, що старалися добре...
Куплено "Сільпо" - як би пані stm не переживала. Але їй - "прокатить", однаково ні в чому не розбирається...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 18 гру, 2020 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:36
Акурт, ти продовжуєш пити шмурдяк зранку???
турецький алкоголь - такої ж якості.
Тому не транди, і меньше пий турецького самогону для невірних.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 18 гру, 2020 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:43
akurt
этот импортер нормальный, я знаю его,( коллеги по прошлому бизнесу), кроме виски импортирует очень дорогие коньяки.
в составе продукта колер, обращайте внимание при покупке. Цвет можно получить за счет пребывания напитка в бочке, а не добавлять жженый сахар, сравните маркировку с другой бутылкой)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:54
Большие сетевики типа Сильпо не будут гнать бодягу, Акурт просто не любит виски. Мой отец зачмарил Хеннесси 20 летней выдержки, муж сестры старался понравиться и прямо из-за границы с подарками, а не зашло ))))
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