Бормотуха реально - спиртом ледве з ніг не збило.
Підробка якісна - якщо поставити дві пляшки поруч то видно, що старалися добре...
Куплено "Сільпо" - як би пані stm не переживала. Але їй - "прокатить", однаково ні в чому не розбирається...
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:34
На пляшці написано: "Імпортер Перно Рікар Україна".
Бормотуха реально - спиртом ледве з ніг не збило.
Підробка якісна - якщо поставити дві пляшки поруч то видно, що старалися добре...
Куплено "Сільпо" - як би пані stm не переживала. Але їй - "прокатить", однаково ні в чому не розбирається...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 18 гру, 2020 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:43
akurt
этот импортер нормальный, я знаю его,( коллеги по прошлому бизнесу), кроме виски импортирует очень дорогие коньяки.
в составе продукта колер, обращайте внимание при покупке. Цвет можно получить за счет пребывания напитка в бочке, а не добавлять жженый сахар, сравните маркировку с другой бутылкой)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:54
Большие сетевики типа Сильпо не будут гнать бодягу, Акурт просто не любит виски. Мой отец зачмарил Хеннесси 20 летней выдержки, муж сестры старался понравиться и прямо из-за границы с подарками, а не зашло ))))
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:57
Так мы так и сделали. Две бутылки рядом стояли. Сделали "слепую дегустацию" - тот, кто привез, не знал, в какой рюмке подделка.
Пробовал и смаковал, потом свою бутылку отодвинул ПОДАЛЬШЕ и наливал только с моей. Мою и выпили.
И это хорошо: я теперь использую как санитайзер.
Но подделка качественная:
- примета 1 коричневая внутренняя пробка-дозатор при откручивании осталась не в горлышке, а в пробке (хи-хи).
- примета 2 - запах спирта И ВКУС. А вот ЦВЕТ был идентичный.
- верхняя над этикеткой наклейка из пластика - более толстая, в оригинале на ощупь почти не ощущается.
- в нижней части лицевой стороны вылита на стекле бутылки подпись ниже этикетки - не четкая расплывчатая. В оригинале очень четкая.
- если посмотреть бутылки на свете - то коричневый цвет отличается...
Но вообще подделка по бутылке, пробке, этикеткам - ОЧЕНЬ старались.
Я поставил бы "5" с минусом за техническое исполнение.
Но содержимое - полное "Г".
Но для stm - покатит любая брага.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:08
Акурт, по виду у Вас доставка с розетки от ТОВ "Медиатрейдинг" с уставником в 1000грн.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:16
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Маркировка - я имела ввиду стикер беленький на укр. яз. Текст одинаковый, импортёр?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:18
Вспомнила, пару лет назад контрафакт задержали на границе с Польшей. Были виски типа чивас, джеймесон. Популярные. Это задержали. А сколько не задержали?)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Вообще-то зря переводите подделку. Вирус гибнет, если содержание спирта больше 70.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:27
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
и привезённая ему форумчанином в знак огромной благодарности
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:22
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