Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:57

djbnd777 написав: Цвет можно получить за счет пребывания напитка в бочке, а не добавлять жженый сахар, сравните маркировку с другой бутылкой) Цвет можно получить за счет пребывания напитка в бочке, а не добавлять жженый сахар,с другой бутылкой)

Но вообще подделка по бутылке, пробке, этикеткам - ОЧЕНЬ старались.

за техническое

Так мы так и сделали. Две бутылки рядом стояли. Сделали "слепую дегустацию" - тот, кто привез, не знал, в какой рюмке подделка.Пробовал и смаковал, потом свою бутылку отодвинул ПОДАЛЬШЕ и наливал только с моей. Мою и выпили.И это хорошо: я теперь использую как санитайзер.Но подделка качественная:- примета 1 коричневая внутренняя пробка-дозатор при откручивании осталась не в горлышке, а в пробке (хи-хи).- примета 2 - запах спирта И ВКУС. А вот ЦВЕТ был идентичный.- верхняя над этикеткой наклейка из пластика - более толстая, в оригинале на ощупь почти не ощущается.- в нижней части лицевой стороны вылита на стекле бутылки подпись ниже этикетки - не четкая расплывчатая. В оригинале очень четкая.- если посмотреть бутылки на свете - то коричневый цвет отличается...Я поставил бы "5" с минусомисполнение.Но содержимое - полное "Г".Но для- покатит любая брага.