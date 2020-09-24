Это самоцитирование. Из моего поста 13/12/2020.
Опять же nothing personal, just business.
Берегите себя.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:22
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:23
Ну тут такое дело: не провожу, а с пользой использую.
Тут такие "шпециалисты", что цирк.
Ни фига ни в чем не разбираются.
Ну как и в своей деятельности...
Но мое сообщение о том, что надо руки мыть с мылом, маску носить и ручки дверные дезинфицировать - вызвало у них реальный шок...
Бросили недвижимостью заниматься... Цирк на дроті...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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