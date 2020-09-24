Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:45

stm может гордиться, день прожит не зря - ей плюсанул за очередной наивный бред добрый самаритянин Мизантроп...

Я Вас поздравляю: идете на дно жизни в месте с этим красавцем...



Вот это кто новенький зайдет на ветку, сильно повеселится, на арене все те же красавцы: Frant, flyman, Мизантроп и по пятницам - после напряженной трудовой недели - примыкающая к ним stm:

"Ноль на массу", никакой недвижимости не имеют (кроме stm), никакой работы не имеют (кроме stm), никогда за границей не были (кроме stm), в ближайшие 48 лет за границей не будут (кроме stm), и разглагольствуют от безысходности/безнадеги и разглагольствуют.

А не дай Бог - это соседи форумчан по дому/квартире????

Только от одной этой мысли люди сбегут даже в Албанию...

С песней:

"Самолет поднимается ниже и ниже..."

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 18 гру, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.