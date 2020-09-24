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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 884885886887
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:22

  Noname2020 написав:Турция уверенно вырывается в региональные лидеры по ковиду, и если действующий тренд сохранится, то переход в красный список - это дело считаных дней.


Это самоцитирование. Из моего поста 13/12/2020.
Опять же nothing personal, just business.
Берегите себя.
Noname2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:23

  djbnd777 написав:Вообще-то зря переводите подделку. Вирус гибнет, если содержание спирта больше 70.

Ну тут такое дело: не перевожу все-же, а с пользой использую.
Тут такие "шпециалисты", что цирк.
Ни фига ни в чем не разбираются.
Ну как и в своей деятельности...
Но мое сообщение о том, что надо руки мыть с мылом, маску носить и ручки дверные дезинфицировать - вызвало у них реальный шок... Впервые слышат...
Бросили недвижимостью заниматься... Цирк на дроті...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:14

  akurt написав:
  djbnd777 написав:Вообще-то зря переводите подделку. Вирус гибнет, если содержание спирта больше 70.

Ну тут такое дело: не перевожу все-же, а с пользой использую.
Тут такие "шпециалисты", что цирк.
Ни фига ни в чем не разбираются.
Ну как и в своей деятельности...
Но мое сообщение о том, что надо руки мыть с мылом, маску носить и ручки дверные дезинфицировать - вызвало у них реальный шок... Впервые слышат...
Бросили недвижимостью заниматься... Цирк на дроті...

Добрый саморитянин взял подделку и пошёл протирать через день спиртом+красителем ;) любая поверхность любит краситель )))))
Уже не раз говорю - вы всегда палитесь в мелочах, пытаясь выглядеть лучше и срать как чайка на Украину, выходит как вот с атнисептиком-балентайз )))))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:21

СамАритянин. У притчі наводиться приклад безкорисливої допомоги людині, що потрапила у біду, від зовсім незнайомого перехожого-самарянина. Таким чином, підкреслюється важливість творити справи милосердя та допомоги ближнім[1].
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:28

  djbnd777 написав:СамАритянин. У притчі наводиться приклад безкорисливої допомоги людині, що потрапила у біду, від зовсім незнайомого перехожого-самарянина. Таким чином, підкреслюється важливість творити справи милосердя та допомоги ближнім[1].

Да, я именно эту притчу и имела ввиду. Человек помогает бесспорно. Будет Вашим добрым соседом по лифту в Турции. Ещё чем поможет бескорыстно, от души ;) Рождество, НГ и ещё много праздников )))))
PS: а ещё Вы с ним будете покупать дешевое шмотье известных марок за копейки ;) никак не подделку, в Турции подделки не любят! места он покажет бескорыстно ))))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:45

stm может гордиться, день прожит не зря - ей плюсанул за очередной наивный бред добрый самаритянин Мизантроп...
Я Вас поздравляю: идете на дно жизни в месте с этим красавцем...

Вот это кто новенький зайдет на ветку, сильно повеселится, на арене все те же красавцы: Frant, flyman, Мизантроп и по пятницам - после напряженной трудовой недели - примыкающая к ним stm:
"Ноль на массу", никакой недвижимости не имеют (кроме stm), никакой работы не имеют (кроме stm), никогда за границей не были (кроме stm), в ближайшие 48 лет за границей не будут (кроме stm), и разглагольствуют от безысходности/безнадеги и разглагольствуют.
А не дай Бог - это соседи форумчан по дому/квартире????
Только от одной этой мысли люди сбегут даже в Албанию...
С песней:
"Самолет поднимается ниже и ниже..."
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 18 гру, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:49

stm
Недавно вернулась из Турции. Знаете, что удивило?
-добродушные собаки. Они спокойные, сытые, никого не трогают, живут себе в свое удовольствие. Я ни разу не слышала и не видела, что бы они грызли друг друга, бросались и лаяли на людей. Я боюсь собак с детства, в отношении этих- боязни не возникало, могла погладить их.
А этот ваш (лай) - Вы с ним будете покупать дешевое шмотье известных марок за копейки ;) никак не подделку, в Турции подделки не любят
зачем вы позволяете себе издеваться, насмехаться, глумиться над незнакомым человеком (((( :( :cry: ?
(ведь вы меня не знаете)?
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:56

  akurt написав:stm может гордиться, день прожит не зря - ей плюсанул за очередной наивный бред добрый самаритянин Мизантроп...
Я Вас поздравляю: идете на дно жизни в месте с этим красавцем...

Вот это кто новенький зайдет на ветку, сильно повеселится, на арене все те же красавцы: Frant, flyman, Мизантроп и по пятницам - после напряженной трудовой недели - примыкающая к ним stm:
"Ноль на массу", никакой недвижимости не имеют (кроме stm), никакой работы не имеют (кроме stm), никогда за границей не были (кроме stm), в ближайшие 48 лет за границей не будут (кроме stm), и разглагольствуют от безысходности/безнадеги и разглагольствуют.
А не дай Бог - это соседи форумчан по дому/квартире????
Только от одной этой мысли люди сбегут даже в Албанию...
С песней:
"Самолет поднимается ниже и ниже..."

пытаясь выглядеть лучше и срать как чайка на Украину - в гранит!
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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