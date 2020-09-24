Это самоцитирование. Из моего поста 13/12/2020.
Опять же nothing personal, just business.
Берегите себя.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:22
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:14
Добрый саморитянин взял подделку и пошёл протирать через день спиртом+красителем любая поверхность любит краситель )))))
Уже не раз говорю - вы всегда палитесь в мелочах, пытаясь выглядеть лучше и срать как чайка на Украину, выходит как вот с атнисептиком-балентайз )))))
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:21
СамАритянин. У притчі наводиться приклад безкорисливої допомоги людині, що потрапила у біду, від зовсім незнайомого перехожого-самарянина. Таким чином, підкреслюється важливість творити справи милосердя та допомоги ближнім[1].
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:28
Да, я именно эту притчу и имела ввиду. Человек помогает бесспорно. Будет Вашим добрым соседом по лифту в Турции. Ещё чем поможет бескорыстно, от души Рождество, НГ и ещё много праздников )))))
PS: а ещё Вы с ним будете покупать дешевое шмотье известных марок за копейки никак не подделку, в Турции подделки не любят! места он покажет бескорыстно ))))
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:49
stm
Недавно вернулась из Турции. Знаете, что удивило?
-добродушные собаки. Они спокойные, сытые, никого не трогают, живут себе в свое удовольствие. Я ни разу не слышала и не видела, что бы они грызли друг друга, бросались и лаяли на людей. Я боюсь собак с детства, в отношении этих- боязни не возникало, могла погладить их.
А этот ваш (лай) - Вы с ним будете покупать дешевое шмотье известных марок за копейки никак не подделку, в Турции подделки не любят
зачем вы позволяете себе издеваться, насмехаться, глумиться над незнакомым человеком (((( ?
(ведь вы меня не знаете)?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:07
В связи с очередной атакой на ветку флудеров (модераторам пришлось удалять и удалять мусор и бред) восстанавливаю текст, который был мною размещен в пятницу утром.
Процес купівлі квартири в Анталії - друге місто в рейтингу купівель квартир іноземцями в Туреччині.
2. Процес купівлі квартири в Туреччині.
Дуже простий і дуже відрізняється від процесу в Україні.
а) Це - прерогатива держави. Процес купівлі відбувається в Державному кадастровому центрі - уповноважена особа - державний чиновник. Він пропонує сторонам ознайомитися із стандартним Договором, який склали у Державному кадастровому центрі . Перевіривши дієздатність сторін угоди, він скріплює Договір своїм підписом та печаткою - дає команду на виготовлення документа на право власності під назвою TAPU - новий власник отримує документ на руки - процес завершено.
б) Для здійснення цього процесу раніше треба було прийти о 9-00 в Державний кадастровий центр, взяти талончик та чекати виклику. У зв"язку із пандемією дещо спростили - треба зареєструватися через інтернет, отримати час прийому та з"явитися на прийом.
в) Послуга Державного кадастрового центру платна - орієнтир - 100 доларів.
г) Під час укладання угоди, однією стороною якої є іноземець, обов"язковим є присутність акредитованого/ліцензованого перекладача - він повинен перекласти іноземцю зміст Договору та ознайомити його із записами реєстарції в Журналі обтяжень та заборон, якщо такі є. Його послуги платні - орієнтир - 20 доларів. Де його знайти? В Бюро перкладів, вивіски про наявність яких ви можете зустріти на вулицях в Анталії.
д) НЕ треба перевіряти наявність боргів за комунальні послуги - якщо вони є, вони рахуються не за квартирою, а за громадянином - володарем квартири у минулому.
НЕ треба перевіряти, хто зареєстрований в квартирі - у минулому володар квартири повинен самостійно на протязі 48 годин змінити адресу своєї реєстрації. Вас то ніяк не стосується.
НЕ треба хвилюватися, що в квартирі зареєстрвоані малі діти або інваліди - вас то не стосується ніяк.
є) процес оплати безпечний, тому що проходить в 2 етапи: перший етап - подача документів та підписання Угоди - ПЕРЕРВА, під ча якої відбувається остаточний розрахунок та оплата податків та платежів (останнє - в банку) - другий етап - (в Державний кадастровий центр миттєво надходить інформація про оплату податку та послуг) отримання Права власності, яке відбувається без участі продавця та вже ніхто та ніяк те не може відмінити.
УВАГА:
1) Ні в якому разі не можна купувати в Туреччині на вторинному ринку квартиру із квартирантами, які фізично знаходяться в квартирі. Під час пандемії та відсутності у квартиранта роботи його не можна виселити навіть через суд.
2) Для здійснення купілі-продажу вам НЕ потрібні юристи, адвокати, нотаріуси, посередники - якщо пропонують таке та хочуть гроші - вас "розводять" на гроші.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:50
Процес купівлі квартири в Анталії - друге місто в рейтингу купівель квартир іноземцями в Туреччині.
3. Які додаткові документи варто взяти із собою, якщо Ви їдете в Туреччину на довго та на власному авто (купили квартиру або взяли в оренду на рік).
Якщо Ви - власник авто, то: технічний паспорт+водійське посвідчення+Поліс страхування "Зелена карта". Цей Поліс треба оформити в Україні на максимальний термін - 1 рік. На сьогодні вартість 7130 гривень. Баз такого Поліса вас на впустять на територію Туреччини (якщо їхати не на поромі, а тразитом через Румунію та Болгарію - не факт, що румуни або болгари можуть/хочуть перевірити, але то не для перевірки, то для вашої безпеки) та й річ дуже дуже корисна - не дай БОЖЕ КОГОСЬ ВДАРИТЕ ВЛАСНИМ АВТО.
Якщо Ви - не власник авто - обов"язково оформити Генеральне доручення в Україні та обов"язково до нього мати переклад, завірений нотаріально, на англійську або турецьку мови.
Якщо власник авто - пенсіонер - зробіть переклад в Україні на турецьку мову Пенсійного посвідчення та покажіть його турецькому митнику на кордоні - інформацію занесуть в базу даних та отримаєте певні пільги на авто на території Туреччини.
Нагадаю: дозволено українцю ввезти в Туреччину власне авто на термін не більше 2-х років без розмитнення (при умові оформлення ВНП).
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:55
Та я прям верю что человек с боязнью собак приехав в Турцию исцелился ))) и всё же прочтите свой же пост и сами поймите, что даже Вы не хотите таких друзей какакурт, считая моё предложение издевательством над Вами, это особо весело выходит. А я какакурт из добрых побуждений Вам пожелала )))))) я приезжая в Турцию каждый раз проходя мимо любых ресторанов/баров/яток с фруктами/овощами на их дружественное "привет, ты откуда?" Называю каждый раз/день новую страну и внимательно смотрю на реакцию "а!!! моя бабушка/сестра/мать/отец/сын/двоюродный племянник/лучший друг (выбрать нужное) из Занзибара/Пуэрто-Рико/Германии/Италии/Франции(выбрать нужное)! Турция и нужное выбрать - друзья навеки" ну и дальше по накатанной. Выходит забавно и всем верю, мир то тесен на одном рынке собрались только люди знакомые с кем-то из Занзибара, других не пускают, а завтра они же уже и с Пуэрто-Рико за ночь нашли кого-то знакомого, иначе торговля не удастся и поэтому да, и Вам я верю, что боязнь собак как рукой сняло, ведь они добрые, и сытые, и главное турецкие собаки, и вообще всё самое лучшее и неподдельное, бескорыстно и только из добрых побуждений. Ну какакурт, что в Италии избивают женщин (подозреваю только украинских, ну украинкам в его мире вне Анталии очень прям не везёт, и постоянно), а в Турции с них пылинки сдувают, менталитет турка - он абсолютно другой, у европейца - с кулаками, а у 100% мусульманина - прислушаться и понять женщину. Прям как и моя бабушка из Занзибара выходит... )))))
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