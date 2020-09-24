RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 885886887888
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:32

  TUR написав:
  TUR написав:По прогнозу что Турция с 21/12 перейдет в красную зону для Украины - предлагаю пари


Как я и писал 12/12, с 21/12 Турция "красная" для Украины. Обратно- "Дій вдома".
https://moz.gov.ua/article/health/infor ... nja-stanom

Хто повертається з червоної країни - 14 днів на самоізоляції вдома і платні тести?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35569
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Квесторе_поверніться написав:..вдома і платні..

..вдома і̶ або платні..
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33245
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2631 раз.
Подякували: 3913 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:43

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:..вдома і платні..

..вдома і̶ або платні..

Ок. Зрозумів. Якщо на роботу то потрібно трошки заплатити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35569
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:47

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:..вдома і платні..

..вдома і̶ або платні..

Ок. Зрозумів. Якщо на роботу то потрібно трошки заплатити.

Да там отгулы, та за свой счет чуток, мож потери даж будут дешевле теста платного (990грн)... да на работе може уже и таак все в удаленке сидят :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33245
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2631 раз.
Подякували: 3913 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 885886887888
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, djbnd777 і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 599, 600, 601
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6009 709971
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 19:37
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 126, 127, 128
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1277 169700
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 12:47
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8435
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27525)
18.12.2020 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.